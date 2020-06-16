MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Arter'de Bir Sefer" 25 Haziran'da online gerçekleşecek
GeriKeyif "Arter'de Bir Sefer" 25 Haziran'da online gerçekleşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

"Arter'de Bir Sefer" 25 Haziran'da online gerçekleşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Arter'de Bir Sefer" 25 Haziran'da online gerçekleşecek
Abone Olgoogle-news

Arter Yayınlar ve İçerik Koordinatörü Süreyya Evren'in "Arter'de Bir Sefer" etkinliği, 25 Haziran'da çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 14 Mart'tan bu yana ziyarete kapalı olan ve bugün itibarıyla yeniden açılan Arter, bir taraftan çevrim içi etkinliklerine devam ediyor.

Arter binasında sergilenmekte olan işler arasında bir yolculuk sunan etkinlik, farklı sergilerde yer alan işler, gönderme yapılan temalar, yeğlenen yaklaşımlar, eserleriyle yan yana gelen sanatçılar, dokunulan tartışmalar ve sergilere eşlik eden yayınlar üzerinden gerçekleşecek.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle