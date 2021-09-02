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Haber Giriş: 02.09.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Amerika'da bir ilk! Türk Festivali Konserleri 25 Eylül'de...

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Amerika'da bir ilk! Türk Festivali Konserleri 25 Eylül'de...

Amerika’da ilk kez gerçekleşecek olan Türk Festivali konserleri 25 Eylül 2021'de yapılacak... Birbirinden ünlü Türk sanatçılarının ağırlanacağı festivalde, Linet, Koray Avcı, Volkan Konak ve Eypio Long İsland New York Eisenhower Park’ta sahne alacak.

Voce Music ve Suffolk County’in gerçekleştireceği organizasyonda, Türkiye’nin kültürel tanıtımı yapılırken aynı zamanda Amerika’ya gelen Türk vatandaşları bir araya gelecek.

Amerika’ya ilk defa gelecek olan sanatçılar şarkıları ile izleyenlere sahne şöleni yaşatacak.

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