Galatasaray'ın penaltısının tekrar edilmesi doğru mu, Pendikspor'un golünde faul var mı? Eski hakemden VAR'a eleştiri

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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetirken VAR'da İtalyan hakem Danile Paterna görev aldı.

İstanbul'da oynanan müsabakanın tartışmaları kararlarını eski hakemler değerlendirdi.

PENDİKSPOR'UN GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Deniz Çoban: Alpaslan Öztürk yükselirken Barış Alper Yılmaz'dan güç almadı, kendi ayakları üzerinde yükseldi. Yükseldikten sonra zirve noktadayken kafasını vurdu, düşerken elini koydu. Kendi yetenekleriyle yükseldi ve kafayı vurdu.

Bülent Yıldırım: İtirazdan burada mutlaka kart çıkması lazım. Daha iyi yükselmek, rakipten daha iyi yükselip topa vurmak suç mu? Hayır. Siz nizami olarak yükseldikten sonra bir rakibiniz altta kalırsa bu bir ihlal değil.

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Bahattin Duran: Pozisyon faulse veya değilse bile Fernando Muslera'nın bu yaptığının karşılığı net sarı kart. Eğer Alpaslan Öztürk, yükselirken önce Barış Alper Yılmaz'a ellerini koydu ve kendine avantaj sağladıysa o zaman faul. Abdülkerim Bardakcı'nın attığı gol gibiyse. Bence Alpaslan Öztürk havaya yükseliyor, Barış Alper Yılmaz yükselme niyetinde değil. Bence gol nizami. Eli yükseldikten sonra Barış Alper'e geldi. Benim için Alpaslan Öztürk önce havaya yükseliyor, daha sonra eli Barış Alper Yılmaz'ın omuzlarında. Barış Alper Yılmaz'ın yükselememe sebebi Alpaslan Öztürk'ün ona basması değil kendi tercihi bence. Benim için gol nizami.

Fırat Aydınus: Pendikspor’un golü yoruma açık. Bana göre gol kararı doğru çünkü Alparslan, geçen hafta Abdülkerim’in yaptığı gibi ellerini rakibe koyarak yükselmiyor, yükseldikten sonra havadayken elini koyuyor dolayısıyla bu bir faul değil. Farklı fikirlere de saygılıyım. VAR’ı ilgilendiren bir pozisyon değil.

GALATASARAY'IN PENALTISININ TEKRAR EDİLMESİ DOĞRU MU?

Bahattin Duran: VAR neden tekrar kararı verdi? Kalecinin hiçbir ihlali yok. Burada içeri girip, topu uzaklaştıran oyuncu Alpaslan Öztürk. UEFA'da ve Türkiye'de verilen VAR eğitimlerinde ihlal yapan bir oyuncu, net bir şekilde ceza sahasına girdiyse ve o topu uzaklaştırırsa atış tekrar ediliyor. Alpaslan, Galatasaraylı oyuncudan önce topu uzaklaştırıyor.

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Fırat Aydınus: Galatasaray'ın tekrar edilen penaltısında ceza sahasına erken giren Alparslan aynı zamanda kaleciden dönen topu uzaklaştıran kişi olduğu için VAR devreye girerek doğru bir tekrar kararı verdi.

Deniz Çoban: Futbol oyun kurallarına göre; Bir penaltı vuruşu yapılırken, bir oyuncu ceza alanı çizgisini ihlal ederse ve daha sonra kaleciden dönen topu uzaklaştırırsa bu penaltının tekrarı gerekir. VAR uygulanan maçlarda VAR'a düşen sorumluluklar var düşmeyen sorumluluklar var. Bunu hakem tespit edip, bu penaltının tekrarına hükmetseydi buna kimse bir şey diyemezdi. VAR açık, bariz ihlallerde devreye girer. Çizgiye basmak açık, bariz bir ihlal değildir. VAR için değerlendirme dışıdır. Yabancı hakem burada bir müdahale gereği hissetti. Belki İtalya'da böyle bir talimat verilmiş olabilir. Bu golün 4'üncü gol olması, Merkez Hakem Kurulu'nun şansıydı. Çok fazla tartışılmayacaktır. Merkez Hakem Kurulu için bu hafta acilen önlem alınması gereken bir konu vardır. UEFA'da ve Türkiye'de verilen uygulama direktiflerini bir liste halinde çıkartıp... Onlarla paylaşarak, bundan sonraki yaşanması muhtemel tartışmaların önüne geçebilir. Bu pozisyona açık, bariz bir ihlal olmadığı için VAR açısından burada devreye girecek bir husus yoktur.

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Bahattin Duran: 'Açık ve bariz bir şekilde' diyor talimatlarda. VAR'ın yorumuna bırakıyor yalnız... Çizgiye basmayı, VAR tarafı için açık ve bariz bir ihlal olarak değerlendirmiyor. UEFA ve Türkiye'de eğitimlerde durum bu şekilde. Alpaslan Öztürk çizgiye basıyor. Mikroskopla bakacak gibiyiz, ayakkabısının ucu da yeşil zemine değiyor. Ben hakemliği 2022 bıraktım. UEFA talimatları, 'açık ve net bir ihlal varsa' diyor. Bu açık ve net bir ihlal değil. Ligimize yabancı VAR uygulaması geldi. İtalyan VAR hakemi burada UEFA'daki talimata göre mi, yurt dışından gelen hakemler TFF talimatını biliyor mu merak ediyorum. Bizim VAR eğitmenimiz Pawel Gil maçlardan önce görüşüyor mu? O talimatlar kendilerine aktarılıyor mu? Yoksa bu VAR, İtalya'daki uyguladıkları yöntemi mi uyguladı. Bu benim için bir soru işareti. Benim aldığım eğitimlere göre bu açık ve bariz bir ihlal değildi. Kurala göre bakarsanız evet basmış ama verilen talimatlara ve eğitimlere göre bu penaltının tekrar edilmemesi gerekirdi.

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