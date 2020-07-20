ABD başkan adayı Kanye West ilk mitinginde gözyaşı döktü: Bebeğimi öldürüyordum neredeyse

MagaElon Musk gibi ünlü isimlerin de desteklediği West, seçim kampanyasına başladı. Güney Carolina'daki mitingde konuşan 43 yaşındaki West, konuşmasında kürtaj ve ırkçılık tartışmalarına ağırlık verdi.

Kurşun geçirmez bir yelek giyen Kanye West seçimi kazanıp kazanmamasının umurunda bile olmadığını belirterek: “Gucci mağazalarının önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” dedi.

West konuşmasında eşi Kim Kardashian ile birlikte ilk çocukları North'u aldırmayı bile düşündüklerini söyledi. West olanları şöyle anlattı:" Kim beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

Bunları anlatırken gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” diye konuştu.

Kürtajın yasal olması gerektiğini savunan Kanye West "Ama bebek sahibi olan herkes de 1 milyon dolar para almalı" diye sözlerini sürdürdü.

1913’te hayatını kaybeden kölelik karşıtı aktivist Harriet Tubman’la ilgili de konuşan West’in sözleri kalabalıktan tepki çekti. West, Tubman için, “Hiçbir zaman gerçekten köleleri özgür bırakmadı. Yalnızca başka beyaz insanlar için çalışmalarını sağladı” ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasında "Kimye" olarak anılan Kanye West ve Kim Kardashian'ın ikisi doğal yollarla ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.