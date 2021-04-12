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350 öğrenci mezun etti
Bayrampaşa’da bir ilke imza atan Şifa Niyetine Tiyatro Cafe geçtiğimiz yıl 350 öğrenci mezun etti. Sosyal sorumluluk projelerinin de gerçekleştiği tiyatro atölyesi, pandemi döneminde evde kalan çocuklara hediyeler dağıtıp, onlarla oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.
İçerisinde tiyatro ve dans atölyeleri yer alan yerleşkenin Necla&Nejat Uygur Sahnesi'nde dünya toplum dansları ve bale eğitimleri veriliyor.
'Şifa Niyetine Tiyatro' da aynı zamanda Kültür-Sanat, Edebiyat ve Tarih kitapları olan bir kütüphane de mevcut.