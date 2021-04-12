350 öğrenci mezun etti

İçerisinde tiyatro ve dans atölyeleri yer alan yerleşkenin Necla&Nejat Uygur Sahnesi'nde dünya toplum dansları ve bale eğitimleri veriliyor.

'Şifa Niyetine Tiyatro' da aynı zamanda Kültür-Sanat, Edebiyat ve Tarih kitapları olan bir kütüphane de mevcut.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?