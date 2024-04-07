Zehirleme, uzaklaştır

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Doğa uyandı, bahar mevsimi hepimizi sardı sarmaladı, önümüz yaz. Havaların ısınmasıyla birlikte karıncalar, sivrisinekler, örümcekler, çeşitli haşereler ortaya çıkmaya başladı. Yaşamak onların da hakkı ama varlıkları bazen rahatsız edici olabiliyor. Çeşitli kimyasal ürünlerle onları yok etmek yerine, hazırlayacağımız içeriklerle onları kendimizden, yaşadığımız yerlerden uzak tutabiliriz. Ne doğaya ne de kendimize zarar veririz. Fenerbahçe Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Bardakçı evde hazırlayabileceğimiz karışımların formüllerini verdi.

ÇEVRENİZ GÜZEL KOKSUN, HAŞERELER KAÇSIN

- Tarçın çubuğu, öğütülmüş kahve, kırmızı biber, karanfil veya kuru nane yaprakları karıncaları uzaklaştırır.

- Karıncaların girdiği noktaya bir limonun suyunu sıkıp kabuğunu bırakın. Evin çevresine nane dikmek de karıncaları uzak tutar.

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- Nane ve nane yağı hem evinizi güzel kokutur hem de karıncaları, örümcekleri, sivrisinekleri hatta fareleri uzaklaştırır.

10-15 damla nane esansiyel yağını 250 ml suyla karıştırın. Kapı, havalandırma ve pencerelerin etrafındaki alanlara püskürtün.

- Lavantanın kokusu güveleri, pireleri, sinekleri ve sivrisinekleri yaşadığımız ortamlardan uzak tutar. Kurutulmuş lavanta keselerini dolaplara koyun veya 250 ml suya 5-10 damla lavanta yağı ekleyerek hazırladığınız karışımı yaşam alanınıza püskürtün.

- Haşere kontrolü için fesleğen yetiştirin. Böcekler fesleğenin kokusuna dayanamaz.

- Citronella ve limonen gibi narenciye yağları böceksavardır. Çalışmalar, citronella’nın sivrisinekleri kovmaya yardımcı olduğunu ve böceklere, pirelere, akarlara, sineklere karşı etkili olabileceğini gösteriyor.

ÇOK AMAÇLI BÖCEK KOVUCU

1 bardak suya 3-4 yemek kaşığı nane, lavanta, okaliptüs, kedi nanesi gibi kuru otlarla 2-4 kuru karanfil ekleyin. Karışımı kaynatın. Sıvıyı soğutun ve süzün. Çözeltiye 1 bardak cadı fındığı ekleyin. Kolay kullanım için bir sprey şişesine dökebilirsiniz. Cadı fındığını alkolle değiştirebilirsiniz. Bu çözüm böcekler gibi karıncaları da etkili bir şekilde uzaklaştırır.

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HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI

Yaklaşık 1/4 fincan çay ağacı yağı ve sirkeyi bir sprey şişesine dökün. 8 bardak su ekleyin, çalkalayın püskürterek kullanın.

SİVRİSİNEK SPREYİ

Herhangi bir sabit yağa (Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, zeytinyağı ) 1/9 oranında okaliptüs, nane, citronella veya biberiye

yağı ekleyin. Karışımı vücudunuza sürebilirsiniz.