Zamanın ruhunu yakalayan 'o kızlar'

Aylardan temmuz. Dört kadın arkadaş bir Yunan adası olan Hydra’da tatildeyiz ve Instagram’dan görüyoruz ki Alexa Chung (İngiliz model, sunucu ve tasarımcı) da orada. Fotoğraflarında konum paylaşmıyor ama küçücük bir yer olduğu için arka planda görünen manzaralardan aynı adada olduğumuzu hemen anlıyoruz. Arkadaşlarımdan biri hiç vakit kaybetmeden ‘Alexa’nın peşinde’ adlı bir WhatsApp grubu kuruyor ki Chung’ı ilk gören diğerlerine de haber verebilsin. Grubun amacı işin şakası tabii. Ama sosyal medyada paylaşmadığı hallerinde ne giydiğini, moda haftalarında iki dirhem bir çekirdek olan bu kadının tatilde nasıl göründüğünü merak ettiğimiz de bir gerçek.

Bugünlerde stiliyle kitlelere ilham veren insanlar hakkındaki hemen her detayı öğrenmek çok kolay. Instagram paylaşımlarında, TikTok profillerinde linkler havada uçuşuyor. Ojelerinin renk tonundan spora giderken giydikleri tayta kadar her şeyin bilgisi önümüze seriliyor. Oysa ilk kez 1927 yapımı ‘It’ adlı filmde rol alan Clara Bow için kullanıldığı bilinen ‘it girl’ kavramının popülerleştiği ve modernleştiği yıllarda, yani 90’ların sonu, 2000’lerin başında haftalık ve aylık dergiler heyecanla alınır, fotoğrafları o sayıda basılmış mı diye görmek için sayfalar merakla karıştırılırdı.

Instagram paylaşımlarını kaydetmek, Pinterest’te beğenilen stilleri pin’lemek, ekran görüntüleri almak söz konusu bile değilken dergi sayfalarından ‘o kız’ların fotoğraflarını özenle kesip saklamak başlı başına bir aktiviteydi. O kızlar şık, o kızlar karizmatik, o kızlar havalıydı. Bizim tam da Alexa Chung’ı henüz sosyal medyanın olmadığı, MTV’de sunuculuk yaptığı yıllardan beri tanıyan ve ne giymiş, ne takmış, ne sürmüş diye dergilerden takip eden nesil olduğumuzu göz önünde bulundurursanız sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmeme motivasyonumuzun kaynağını anlamakta zorlanmazsınız. Dergi sayfalarından kesilip mantar panolara iliştirilen bu it girl’ler sadece giyinmeyi değil eğlenmeyi de bilen, bakanlarda ‘o’ olma isteği uyandıran kadınlar oldular hep.

Evet, biraz bugünün internet fenomenlerine benzetebiliriz belki ama durmadan markaların tanıtımlarını yapmadılar, daha fazla içerik üretmek, daha çok takip edilmek için çaba sarf etmediler. Zaten o günlerde bunları yapabilecekleri alanları pek yoktu. Onları dünyaca ünlü film yıldızlarından, müzisyenlerden ayıran en önemli özellikleriyse illa bir alanda uzmanlaşmaları ya da geniş kitleler tarafından takip edilmeleri gerekmiyordu. Daha çok stilleri, karizmaları ve trend belirleyici nitelikleriyle öne çıktılar ve profesyonel kariyerlerinden ziyade sosyal hayattaki varlıkları tanınmalarına yetebiliyordu.

BUGÜN DE İLHAM VERİYORLAR

1960’ların New York’unda Edie Sedgwick, Londra’sında Twiggy, Paris’inde Jane Birkin gibi isimler yaşadıkları sosyal çevrelerin it girl’leri oldular. Bu isimlerin zaman ötesi stilleriyle bugün bile modaseverlere ilham verdiklerini söyleyebiliriz.

90’larda yalnızca model olarak değil ‘parti kızı’ olarak da çok konuşulan ve tartışmasız gelmiş geçmiş en ünlü stil ikonlarından biri olan Kate Moss, John F. Kennedy Jr. ile yaptığı evliliğin ardından tüm bakışları üzerine toplayan Amerikalı halkla ilişkiler uzmanı Carolyn Bessette-Kennedy, ‘Kids’ ve ‘Boys Don’t Cry’ gibi filmlerdeki rolleriyle bağımsız sinemanın prensesi olarak anılan Chloë Sevigny, oyunculuktan tasarımcılığa uzanan kariyerleriyle Mary-Kate ve Ashley Olsen kardeşler ‘it girl’ dendiğinde akla gelen ilk isimlerdi.

Hayatını trajik bir biçimde kaybeden Carolyn Bessette-Kennedy dışında bu isimlerin hepsi

bugün de moda ve popüler kültür dünyasındaki varlıklarını sürdürüyor. Tatilimizin sonuna doğru bir gece adanın tek barında mini saten elbisesiyle oldukça eğlenirken rastladığımız ve uzun konuşmalar sonucunda bir Yunan adasından ziyade metropol sokaklarına yakıştığına karar verdiğimiz Alexa Chung ise geçen günlerde Tory Burch defilesinde yürüyerek 40 yaşında ilk kez New York Moda Haftası’nda podyuma çıktı. Hâlâ benzersiz bir ‘it girl’ olduğunu kanıtladı. Bu arada kendisinin ne kadar zeki ve komik olduğunu görmek için artık aktif olmayan YouTube kanalındaki videoları izlemenizi öneririm.

Yukarıda saydığım isimler tüm dünyada ilgiyle takip edilirken Türkiye’nin de dönem dönem it girl’leri oldu elbette. Örneğin kendine özgü stili, duruşu ve karizmasıyla dünyanın neresine giderse gitsin dikkat çeken Derin Mermerci. Mermerci’nin stilini yıllardır takip etmeyi sevenler onu cemiyet dergilerinin sayfalarından tanımış olsa da o hiçbir zaman belirli modaevlerinin son koleksiyonlarını alıp tepeden tırnağa onlara bürünen biri olmadı. Dövmelerinden saç rengine kadar her şeyiyle bir fark yarattı. Son yıllarda hayvanlar için yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve kendini bu konuya adama biçimi Mermerci’nin yalnızca stiliyle değil hayattaki duruşuyla da takip edilecek bir kadın olduğunun kanıtı aslında.

Tabii ‘it girl’ kavramı çok çeşitli stilleri ve karakterleri kapsayacak kadar geniş bir yelpaze aslında. Türkiye’de yıllarca bu yelpazenin bir başka ucunda duran isimlerden biriyse 90’larda yarattığı Show Off isimli markasının yanı sıra Cem Özer ile yaptığı evlilikle de konuşulan Esin Maraşlıoğlu oldu. Sonraki yıllarda teninin bronzluğu bile stilinin önemli bir parçası haline gelen Eda Taşpınar; modellik, oyunculuk ve moda editörlüğü yapan Ece Sükan da ‘it girl’ olarak uzun yıllar boyunca takip edilen isimlerden.