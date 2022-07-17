Kendinizi bu neşeden mahrum bırakmayın!

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Temmuz 94’tü, Datça’daydık. Bir sabah yavru kedi çığlıklarıyla uyandık. Sesi takip edince iki kedi yavrusu buldum. 1 haftalık bile yoktular; gözleri açılmamıştı. Hemen İstanbul’dan veterinerler arandı, neler yapılması gerektiği öğrenildi, kedi biberonu getirildi. Ve ben tatilimin kalanını sütanne olarak geçirdim. Daha sonra ömürleri boyunca aynı yastıkta yatacağım Çavdar ve Susam beni gerçekten anneleri sandı. Şahane kedilerdi.

‘Annesini arayın’

Peki, sizin de karşınıza bir bebek kedi çıkarsa ne yapmalısınız? Levent Veteriner Polikliniği’nden veteriner hekim Yeter Tezcan’a danıştık.

* Öncelikle bir annesi var mı diye çevrenize bakının. Tabii hayvan, yuvası olabilecek yerlerden uzakta karşınıza çıktıysa ya da günlerdir sesini duyuyorduysanız, o zaman müdahil olma zamanı gelmiş demektir. İlk yapılması gereken de bir veterinere göstermek.

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* Üzerinde siyah, minik, susam biçiminde yürüyen ya da zıplayan şeyler görürseniz korkmayın; pire onlar. Bebek kedilere uygun pire spreyleriyle bunlardan kurtulabilirsiniz. Enseye damlatılan dış parazit aşıları ancak 10’uncu haftadan sonra kullanılabiliyor.

* Bazen de birkaç aylık olmuş, zayıf ama karnı şiş kedi yavrularıyla karşılaşabilirsiniz. Ne güzel karnı doymuş diye düşünmeyin. O tuhaf şişlik genelde parazit kaynaklı oluyor. Eğer ciddi bir hastalığı yoksa veteriner hekimin vereceği iç parazit ilacıyla kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır.

* Aşı dönemi 1.5 aylık olduktan sonra başlar. Veteriner hekiminiz sizi yönlendirecektir.

* Elbette asıl bakım eve gelince başlıyor. Gözleri açılmamış, kulakları dikleşmemiş, doğru düzgün ayakta duramayacak kadar minikse sizin beslemeniz gerek. Biberonla süt içirmelisiniz ama inek sütü değil. Artık veterinerlerde ve evcil hayvan dükkânlarında hem biberon hem de kedi sütü tozu satılıyor. Üzerindeki orana göre suyla karıştırıp hazırlayabiliyorsunuz. Bulamıyorsanız keçi sütünü suyla karıştırıp verin.

O da yoksa gene suyla karıştırılıp hazırlanan bebek mamaları da bir alternatif.

* Besleme aralığı iki saatte bir olmalı. Gerçi acıkınca tekrar bağırmaya başlar ama acıkmasını beklerseniz şekeri düşebilir. Biberonun ucunu sütün rahat damlayacağı kadar delin ve beslerken kediyi dik bir konumda tutun. Yutma refleksi yavaş gelişiyor, boğulmasın.

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* Hava 30 derece bile olsa yavruları sıcak tutmaya özen gösterin.

* Henüz kendini yalayamadığı için temizliğini de siz yapmalısınız. Gözlerini, kulaklarını ve burnunu ıslatılmış ve sıkılmış pamuk veya bezle nazikçe silebilirsiniz. Tuvaletini yaptırdıktan sonra da altını temizleyin. Çünkü bebek kedilerde mantar çok görülür.

Yazın bile kedi yavrularını sıcak tutmaya özen göstermek gerekir.

‘Tuvalet işi kolay’

* Gelelim tuvalet konusuna...

Normalde anneleri 3 haftalık olana kadar, altlarını yalayarak çiş-kaka yaptırır. Siz de parmağınızla ya da ılık suyla nemlendirilmiş bir pamuk veya yumuşak bir bezle, narince, bastırmadan genital bölgeyi dairesel hareketlerle ovalayın. En rahat pozisyon kediyi bacakları aşağı sarkacak şekilde avcunuza alıp diğer elinizle işlemi yapmak. 10-40 saniye kadar sonra, eğer doğru yapıyorsanız çiş yapacaktır. Kaka için de poposunu biraz ovalayarak bağırsaklarını harekete geçirebilirsiniz. Kaka ilk başta koyu sarı ve sıvı halde olur, endişelenmeyin.

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* 3 haftalıkken tuvaletlerini kendileri yapmaya başlarlar. Kediye tuvalet eğitimi vermek dünyanın en kolay işidir. İçgüdüsel olarak ne yapacaklarını bilirler. Sizin tek yapmanız gereken kutuya kumu koyup karnı doymuş kediyi içine bırakmaktır. Ama normalde eşinmeyi annelerinden görerek öğrendikleri için ilk hareketi sizin yapmanız ve ön patilerini hafifçe kuma sürtmeniz gerekli ilhamı verecektir.

* 1 ayın sonunda dişleri de çıkmaya başlar ve hafif katı mamaya geçebilir. Haşlanmış ve minik doğranmış tavuk eti ya da ıslak hazır bebek kedi maması yiyebilir.