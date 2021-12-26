Yılın kitapları

Haberin Devamı

KURGU

1. ‘Veba Geceleri’

Orhan Pamuk, İletişim Yayınları

Orhan Pamuk’un uzun soluklu ve onun yazı dünyasının tüm detaylarını barındıran son romanı ‘Veba Geceleri’ tarihsel arka planı, titiz kurgusu ve ayrıntı zenginliğiyle dikkat çekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerindeki ruh halimize yüz yıl öncesinden ayna tutuyor.

2. ‘Zamir’

Hakan Günday, Doğan Kitap

Oldukça sert ve öfkeli bir roman ‘Zamir’... Ele aldığı problemleri, dünya halini başka türlü anlatmak mümkün değil çünkü! Günday, 8 yıl önce yazdığı ‘Daha’yı bir adım daha ileriye götürüyor ve çağımızın kanayan yarası mültecilik sorununun arka planını, ikiyüzlülükleri anlatıyor.

3. “Empodokles’in Dostları”

Amin Maalouf, YKY

Dünyanın, insanlığın geleceği üzerine dertlenen bir roman. Amin Maalouf, Atlas Okyanusu’ndaki küçük bir ada olan Antioche’de elektriklerin kesilmesiyle başlattığı romanında dünyanın sonu, yaşam için yeni umutlar, yokoluş ve varoluş gibi hayati kavramları sorguluyor.

Haberin Devamı

4. ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’, Ahmet Ümit, YKY

5. ‘Ülker Abla’, Seray Şahiner, Everest

6. ‘Klara ile Güneş’, Kazuo Ishiguro, YKY

7. ‘Hoca, Baba, Amca, Ben’, Murat Uyurkulak, Can Yayınları

8. ‘Ev’, Nermin Er, Hep Kitap

9. ‘Bana Kuşlar Söyledi’, Yekta Kopan, Can Yayınları

10. ‘Keskin Nişancı’, Cem Selcen, Doğan

KURGU DIŞI

1. “İki Satır, İki Satırdır: Alev Ebüzziya’ya Mektuplar”

Edip Cansever, YKY

Şair Edip Cansever’in seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı mektuplar yıllar sonra kitaplaştı. Edip Cansever’in duygu dünyasının kapılarını açtığı her cümlesi şiirin burçlarında dolaşan metinler.

2.”Galata: İstanbul’un 700 Yıllık Karakutusu”,

Turan Akıncı, Remzi Kitabevi

Kent kültürü ve mimarisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Turan Akıncı’nın son çalışması... İstanbul’un bu kadim semtini kuruluşundan günümüze, geçirdiği evreleriyle anlatıyor.

3.‘Kitap İçin 4’,

Selçuk Altun, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Selçuk Altun’un ‘okuma yazma günlüğü’ olarak yayımladığı yazılarından oluşan dördüncü kitabı. küçük İskender’in “Başucu değil, bir başiçi kitabı” olarak nitelediği yazılarda Altun’un aforizma, alıntı, anı, bilgi, eleştiri, kıssa, polemik ve yanıtları var.

Haberin Devamı

4. “İstanbul’un Lezzet Tarihi”, Artun Ünsal, Everest Yayınları

5. ‘Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri’, Merin Sever, İBB Kültür A.Ş.

6. ‘Perde Kapanmasa Görecektiniz’, Deniz Yüce Başarır, İBB Kültür A.Ş.

7. ‘Bir Ağacın Altında’, Selçuk Demirel, YKY

8. ‘Devlet-i Aliyye’, Halil İnalcık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

9. ‘Topraktan Sofraya’, Sakarya Mutfağı, YKY

10. ‘Burası Orası Değil: Hayalet Oğuz Kitabı’, Kaya Tanış, Kırmızı Kedi Yayınları