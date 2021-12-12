Yeşilçam kahramanlarına saygıyla...

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Nereden aklınıza geldi Yeşilçam artistlerinin figürlerini tasarlamak?

Pandemi döneminin nimetlerinden faydalandım diyebilirim. Bu sürecin eksilerini bir tarafa bırakıp artılarını kullanmak istedim. Araştırma yapmak ve kendimi geliştirmek için fırsatım oldu. Yani Kilink Custom, koleksiyonerlere yönelik, sınırlı sayıda el yapımı figürler üreten ve projelendiren bir marka olarak pandemi sürecinde doğdu.

Yeşilçam’a olan ilginiz nasıl başladı?

Ben ilkokuldayken Kemal Sunal, Cüneyt Arkın filmlerinin, Tarkan, Turist Ömer serisinin sürekli arka arkaya gösterildiği bir dönem vardı. Mesela o dönem izlediğim filmlerden ‘Battal Gazi’nin İntikamı’ filminde, oğlu bilmeden babasına kılıç çekiyor ve kolu taş oluyor. Etkilenmemek elde değil. Öğlenci-sabahçı kavramı vardı. İlkokulda benim için sabahçı olmanın en güzel avantajlarından biri öğleden sonra bu filmleri ve çizgi filmleri izleyebilecek olmamdı. Bu izlediğim filmlerdeki sahneler ve karakterler hepimizin olduğu gibi benim de hafızama kazınmış. Yeşilçam’da özellikle yan karakterlere dikkat ediyorum. Mesela ‘Tarzan Rıfkı’da Süheyl Eğriboz’un canlandırdığı Manyak Rıfat bence Türk sinemasının en kendine has karakterleri arasındadır. ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ filminde yaratıklardan birinin içindeki adam Yadigar Ejder. Ona saygı maksatlı yaptığım ‘Yaratık 1’ figürüme ilham oldu.

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‘EMEKÇİLERİ ATLAMADIM’

O zaman gönülden sevdiğiniz kişilerin figürünü yapıyorsunuz...

Koleksiyonumda olsa en güzel yere koyarım dediğim karakterleri seçiyorum figürünü yapmak için. Bazen bir yan karakter, bazen bir çekim hatası, bazen bir robot, bazen figüran, bazen de mezardan çıkan bir el olabiliyor bu. Gulyabani figürünün çalışmasını yaparken o kostümün içindeki Yeşilçam emekçisini de atlamadım. Bu iki karakterin bir bütün oluşturduğunu ve ayrılmaması gerektiğini düşünmüştüm. İlham aldığım ve eğlenceli bulduğum detayları gerçekleştirmeyi seviyorum.

Sırada nasıl projeler var?

Kilink Custom ile 70’ler, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin kült olmuş Türk sineması karakterlerini, müzik gruplarını, televizyon ve dizi karakterlerini, dönemin popüler isimlerini, figür-oyuncak formunda hatırlatmayı ve aynı zamanda bir koleksiyon değeri oluşturmayı amaçlıyorum. Koleksiyon değerinin de yüksek olması açısından 15-25 adet gibi az sayıda üretmeyi önemli buluyorum. Ayrıca son dönemde çıkmış dizi, film ve albüm kapaklarıyla ilgili koleksiyon figürleri projelendirip üretiyorum. Can Evrenol’un yönetmenliğini yaptığı ‘Çıplak 1’ (2020) ve ‘Çıplak 2’ (2021) dizileri için projeler ürettik. Armageddon Turk ekibinden Orkun Tunç ile bir albüm kapağı hazırlıyoruz. Çok yakında bu iki büyük projeyi de hayata geçireceğiz.

‘BU DA RESİM-HEYKEL GİBİ BİR SANAT’

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Benim çıkış noktam “Neden ülkemizin süper kahramanlarının oyuncağı yok” sorusuydu. Figür, yurtdışında resim-heykel gibi bir sanat olarak kabul ediliyor. 80’li yıllardan günümüze, 30-40 yıllık bir figür-oyuncak eksikliği var. Aldığım güzel tepkilerden bu eksikliği doldurmaya önayak olduğumu hissediyorum.

BURAK ERSÖZ KİMDİR?

1987’de Ankara’da doğdu. Şu an Kadıköy’de yaşıyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde okudu.