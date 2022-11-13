Vücudumuzun verdiği sinyaller ne anlama geliyor

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Erken teşhis her hastalık için çok önemli. Sağlığımızla ilgili bir sorun olup olmadığını anlayabilmek için vücudumuzun verdiği sinyallere de dikkat etmeliyiz. Bütüncül tıp uzmanı Dr. Levent Sepit’in sosyal medyada yayımladığı bir videodan yola çıktık, hem ondan hem de başka uzmanlardan vücudumuzda takip etmemiz gerekenleri öğrendik...

Tırnaklarınız ne diyor?

Dr. Levent Sepit, bütüncül tıp uzmanı



* Tırnaklarınızı yiyorsanız: Mineral eksikliğinin, vücudunuzda parazit bulunduğunun, dopamin ve serotonin hormonlarının dengesiz ilerlediğinin göstergesi olabilir.

* Sararıyorsa: Mantar enfeksiyonu ve karaciğer sorunlarının göstergesi sayılabilir.

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* Deriniz soyuluyorsa: C vitamini takviyesi almanız gerekebilir. Ayrıca mantar ve parazit belirtisi de olabilir.

* Üzerindeki beyaz lekeler: Çinko eksikliği ya da yüksek karbonhidrat alımı buna sebebiyet verebilir.

* Üzerindeki dikey çizgi: Düşük protein ve mide asidi yetersizliği, demir eksikliği olabilir. Bazı kanser türleri, sedef, hipertiroit, düşük B12 ve D vitamini dikey siyah çizgi olarak belirti verebilir.

Saçlarınız ne diyor?

Dr. Levent Sepit



* Dökülüyorsa: Tiroit bezi bozukluklarının erken belirtilerinden biri olabilir. Hormon tedavisiyle kontrol altına alınabilir. Ayrıca sızdıran bağırsak veya düşük mide asidi nedeniyle proteini iyi sindiremeyen kişilerde saç dökülmesi görülebilir. Beslenmeye sağlıklı kemik suyu, otla beslenen sığır eti, organik kümes hayvanları, doğal avlanmış balıklar gibi hayvansal proteinler veya kenevir, spirulina, chlorella ve çeşitli bitkisel proteinler dahil edilebilir.

* Sağlıksızsa: Kaliteli yağların yetersizliğine bağlı olabilir. Öğünlerinize sağlıklı yağlar ekleyin: Balıkyağı, otla beslenen hayvanlardan elde edilen tereyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı, kuruyemiş ve tohumlar... Doğal östrojen ve progesteron desteği saç sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Yetersiz su içmek de saç sağlığını olumsuz etkiler.

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Cildiniz ne diyor?

Dr. Güneş Ertürk, dermatolog



* Boyunda ve koltukaltında çoğalan et benleri: İnsülin direnci, kan şekeri dalgalanmaları...

* Ciltte var olan bir benin büyümesi ya da renk değiştirmesi: Tümöre eğilim...

* Göz altındaki sarı renkli yağ birikintileri: Kolesterol yüksekliği, tiroidin az çalışması...

* Ciltte yaygın tavuk derisi görünümü: Glüten hassasiyeti...

* Yüzde kuruluk, kızarıklık ve hassasiyet: Demodeks parazitinin cildinizde çoğaldığının belirtisi olabilir.

El ve ayaklardaki uyuşmalar neyin göstergesi?

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı, Hürriyet Ekler yazarı

*Canınız sürekli tatlı çekiyorsa insülin direnci belirtisidir. Bu nedenle posa kaynaklı besin tüketimini arttırmalı, ara öğün tüketip çok uzun açlıklar yaşanmamalı, basit karbonhidratlardan (beyaz un, şeker) uzak durulmalı ve aç karnına meyve yenmemelidir.

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* Anüs çevresinde kaşıntı varsa kıl kurdu parazitleri, sedef hastalığı gibi deri hastalıkları görülebilir. Beslenmeden kaynaklı da olabilir. Kaşıntıyı arttırabilecek süt ürünleri, baharatlı yiyecekler, kafein içeren içecekler, domates, hazır soslar, çikolata ve acı turşu gibi yiyecekler tüketilmemelidir.

* Bacaklarınız sürekli ağrıyorsavücuttaki sodyum seviyesinin düştüğünün göstergesi olabilir. Gece ağrıyan bacaklarsa; dolaşım bozukluğu, nöropati, diyabet, sinir sıkışması gibi birçok hastalığın belirtisi olabilir.

* El ve ayaklardaki uyuşma, B12 eksikliğine bağlı nöropatiyle de ilişkilidir.B12, vücutta sinir sisteminin en elzem vitaminidir. Eksikliğinde sinirler kendini onaramaz, el-ayakta uyuşma problemleri

görülür.

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* Buz yeme isteği demir eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilir. Demir eksikliği kansızlığı beraberinde getirir ve buz, toprak, kil yeme gibi istekler ortaya çıkar.

Gözbebekleriniz ne diyor?

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, göz hastalıkları uzmanı

* Gözbebekleri birbirleriyle kıyaslandığında hemen hemen eşit büyüklüktedir. Gözbebekleri arasındaki büyüklük farkı doktorları otonom sinir sisteminde sorun olma ihtimali nedeniyle tedirgin eder.Otonom sistemimiz bozulduğunda gözlerimiz beklenmedik tepkiler verir.

* Işığa karşı hassasiyet, göz kuruluğu ya da artan göz salgıları, gözkapaklarının düşmesi gibi durumlar otonom sinir sistemi bozukluğu nedeniyle olabilmektedir. Doktor muayenesi gerekir.