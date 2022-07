Vikingler’e selam çakan genetik miras

Haberin Devamı

Birçok hayranı Chris Hemsworth’ü Marvel süper kahramanı Thor karakteriyle tanısa da 38 yaşındaki Avustralyalı oyuncu oldukça başarılı bir kariyere sahip. 2002 yapımı pembe dizi ‘Neighbours’la ünlenmeye başlayan aktör, Amerika’ya taşındıktan sonra J.J. Abrams imzalı ‘Uzay Yolu’ (Star Trek) ve korku filmi ‘Dehşet Kapanı’ (The Cabin in the Woods) gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı. 2011 yılında karşımıza ‘Yenilmezler’in (The Avengers) gök gürültüsü tanrısı Thor olarak çıktığındaysa hem onun hayatı hem de Marvel evreninin gidişatı sonsuza dek değişti.



Yoksa son film mi?



‘Yenilmezler’i bugünlere taşıyan süper kahramanların başarısı herkesçe malum. Marvel Sinematik Evreni’ne 2008 yılında start veren ilk kahraman ‘Iron Man’di. Ardından ‘The Incredible Hulk’ ve ilk ‘Thor’ filmi geldi. Sonra da ‘Captain America: İlk Yenilmez’e merhaba dedik. Ama içlerinden sadece ‘Thor’ dördüncü solo filmiyle seyircisiyle buluşmayı başardı.



Ancak geçen günlerde Chris Hemsworth yeni filmin tanıtımı için Wired dergisine verdiği röportajda “Bu benim son Marvel filmim olabilir, bilemiyorum” dedi. 11 yılı aşkın elinde çekiciyle gök gürültüsü tanrısı Thor’a hayat verdiği düşünülürse bu son, sürpriz olmayabilir.

“Fiziksel hazırlık süreci çok zordu. Ancak 4 ay boyunca bu şekilde kalmam gerekiyordu ki bu daha da zordu.”

Kadro çok sağlam



Chris Hemsworth yeni Thor filmi için şunları söylüyor: “‘Thor: Ragnarok’ ile çıtayı gerçekten yükseltmiştik ve sonrası için beklentiler çok büyüktü. Taika ile yeni filmde bunu gerçekleştirme fırsatımız oldu. Natalie Portman geri döndü ve Christian Bale, Russell Crowe ve tabii ki Tessa Thompson dahil oldu. ‘Thor: Ragnarok’ ile başlayan kalp kırıklığı şimdi bir tür romantik komediye dönüştü. Bence bu, süper kahraman türüne benzersiz bir yaklaşım.”



Chris’in yeni kasları



Filmin ilk sahnelerinde Thor’un kafasının oldukça karışık olduğunu ve yoga yaparak kendini rahatlatmaya çalıştığını görüyoruz. Natalie Portman’ın canlandırdığı büyük aşkı Jane Foster’ın yani namı diğer Mighty Thor’un (Güçlü Thor) ve eski çekici Mjolnir’in geri dönmesiyle modu yükseliyor. Film buradan sonra zaten macerayla karışık romantik komediye geçiyor. Canlandırdığı Gorr the God Butcher (Tanrı Katili) karakteriyle çok başarılı bir performans sergileyen Christian Bale ise filmin en iyi detaylarından. Chris Hemsworth onun için “Gözlerinizi ondan alamıyorsunuz” diyor. Diğer sürprizse Yunan tanrısı Zeus’a esprili bir bakış açısı ve biraz aksanla eğlenceli bir hava katan Russell Crowe. Hemsworth ünlü aktör için de “Uzaktan baktığınızda hep çok ciddi görünüyor. Ama tanıştığınızda harika bir mizah anlayışı olduğunu görüyorsunuz” yorumunu yapıyor.

Haberin Devamı

Thor, ‘Avengers: Endgame’ filminin sonunda Galaksinin Koruyucuları’yla birlikte yola çıkmıştı. O zamanlar -film icabı- karşımızda kendini salmış,depresyonda, göbekli bir kahraman vardı. Fakat yeni filmde Chris Hemsworth’ün fiziği bir Viking tanrısına yakışır cinsten. Ünlü aktör değişim sürecini şöyle anlatıyor: “Fiziksel hazırlık süreci çok zordu çünkü hedeflediğimiz ağırlık, kendi ağırlığımın çok üzerindeydi. Bu şimdiye kadar sahip olduğum en büyük ve en fit vücut. 12 ayımız vardı. Daha çok yüzdüm, dövüş sanatlarını uyguladım. Günlük aldığım kaloriler yeniden ayarlandı. Sonuçta irileştim ve fit hale geldim. Ancak dört ay boyunca bu şekilde kalmam gerekiyordu ki bu daha da zordu.”Filmi izleyenler aktörün bütün bu çabalarına değdiğini kabul edecektir. Ama bir gerçek daha var... Genetik söz konusu olduğunda bazılarının büyük ikramiyeyi kazandığını biz dünyalılar bir şekilde kabullendik, Asgard’lılar (Thor’un memleketi) bu konuda ne düşünür bilemiyoruz. Ancak Chris ve iki erkek kardeşi Liam ve Luke da Avustralyalılara özgü sörfçü genetik mirasından nasiplerini almış. Ağabey Luke diğerlerinden biraz daha kısa.O da aktör. Hatta ‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’nde küçük bir rolü var. Asgard’daki tiyatro sahnesinde Thor’u o oynuyor. Sahnede onun yanında skeçler yapan ve Thor’un kardeşi Loki’yi canlandıran da Matt Damon’dan başkası değil. En küçük kardeş Liam Hemsworth’ü ise tüm dünya Miley Cyrus’ın eski sevgilisi olarak tanıyor. Ancak genç oyuncu da yakında ‘Poker Face’, ‘Lonely Planet’ ve ‘Land of Bad’ isimli üç yeni filmle beyazperdede boy gösterecek.Chris Hemsworth’ün eşi Elsa Pataky de oyuncu. Hatta yeni filmde o da bir sahnede karşımıza çıkıyor. Thor’un eski sevgililerinden ‘Kurt Kadın’ı canlandırıyor. Hollywood’un gözde çiftlerinden Elsa ve Chris’in India Rose, Sasha ve Tristan isimlerinde üç çocukları var. Böylece Hemsworthler’in Viking tanrılarına selam çakan genetik mirasları, bir sonraki kuşaklara aktarılmış bulunuyor...