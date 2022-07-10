Vikingler’e selam çakan genetik miras

Birçok hayranı Chris Hemsworth’ü Marvel süper kahramanı Thor karakteriyle tanısa da 38 yaşındaki Avustralyalı oyuncu oldukça başarılı bir kariyere sahip. 2002 yapımı pembe dizi ‘Neighbours’la ünlenmeye başlayan aktör, Amerika’ya taşındıktan sonra J.J. Abrams imzalı ‘Uzay Yolu’ (Star Trek) ve korku filmi ‘Dehşet Kapanı’ (The Cabin in the Woods) gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı. 2011 yılında karşımıza ‘Yenilmezler’in (The Avengers) gök gürültüsü tanrısı Thor olarak çıktığındaysa hem onun hayatı hem de Marvel evreninin gidişatı sonsuza dek değişti.
Yoksa son film mi?
‘Yenilmezler’i bugünlere taşıyan süper kahramanların başarısı herkesçe malum. Marvel Sinematik Evreni’ne 2008 yılında start veren ilk kahraman ‘Iron Man’di. Ardından ‘The Incredible Hulk’ ve ilk ‘Thor’ filmi geldi. Sonra da ‘Captain America: İlk Yenilmez’e merhaba dedik. Ama içlerinden sadece ‘Thor’ dördüncü solo filmiyle seyircisiyle buluşmayı başardı.
Ancak geçen günlerde Chris Hemsworth yeni filmin tanıtımı için Wired dergisine verdiği röportajda “Bu benim son Marvel filmim olabilir, bilemiyorum” dedi. 11 yılı aşkın elinde çekiciyle gök gürültüsü tanrısı Thor’a hayat verdiği düşünülürse bu son, sürpriz olmayabilir.
“Fiziksel hazırlık süreci çok zordu. Ancak 4 ay boyunca bu şekilde kalmam gerekiyordu ki bu daha da zordu.”
Kadro çok sağlam
Chris Hemsworth yeni Thor filmi için şunları söylüyor: “‘Thor: Ragnarok’ ile çıtayı gerçekten yükseltmiştik ve sonrası için beklentiler çok büyüktü. Taika ile yeni filmde bunu gerçekleştirme fırsatımız oldu. Natalie Portman geri döndü ve Christian Bale, Russell Crowe ve tabii ki Tessa Thompson dahil oldu. ‘Thor: Ragnarok’ ile başlayan kalp kırıklığı şimdi bir tür romantik komediye dönüştü. Bence bu, süper kahraman türüne benzersiz bir yaklaşım.”
Chris’in yeni kasları
Filmin ilk sahnelerinde Thor’un kafasının oldukça karışık olduğunu ve yoga yaparak kendini rahatlatmaya çalıştığını görüyoruz. Natalie Portman’ın canlandırdığı büyük aşkı Jane Foster’ın yani namı diğer Mighty Thor’un (Güçlü Thor) ve eski çekici Mjolnir’in geri dönmesiyle modu yükseliyor. Film buradan sonra zaten macerayla karışık romantik komediye geçiyor. Canlandırdığı Gorr the God Butcher (Tanrı Katili) karakteriyle çok başarılı bir performans sergileyen Christian Bale ise filmin en iyi detaylarından. Chris Hemsworth onun için “Gözlerinizi ondan alamıyorsunuz” diyor. Diğer sürprizse Yunan tanrısı Zeus’a esprili bir bakış açısı ve biraz aksanla eğlenceli bir hava katan Russell Crowe. Hemsworth ünlü aktör için de “Uzaktan baktığınızda hep çok ciddi görünüyor. Ama tanıştığınızda harika bir mizah anlayışı olduğunu görüyorsunuz” yorumunu yapıyor.