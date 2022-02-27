Videolarımı görenler ‘Afyon’da böyle bir şey var mıydı’ diyor

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Asıl adı Chimwemwe Chita ama Afyon’da herkes ona ‘Çita’ diyor. 5 yıl önce okumak için Zambiya’dan Afyon’a gelen 22 yaşındaki Chita, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü’nde 4’üncü sınıf öğrencisi. Türkiye’ye gelmeden önce 12 farklı üniversiteye başvurmuş ama sadece Afyon’a kabul edilmiş. Mezun olmasına 1 yıl kalmış ama çok sevdiği Afyon’da yaşamaya devam etmek istiyor. Bir arkadaşı sayesinde Afyon’un yerel gazetesi Afyon Postası ile tanışıp gazetenin sosyal medya yüzü olmuş. Afyon’un tarihi yerlerini tanıtıyor, yerel lezzetlerini tadıyor, termal otellerinde çekimler yapıyor. Ünü Afyon sınırlarını aşan Chita, hazırladığı videolar sayesinde Afyon’a turist bile çekmeye başlamış. Şimdiden Afyon’un simgesi haline gelen Chita ile hikâyesini konuştuk.



* Afyon’a nasıl geldiniz?

2017’de okumak için geldim. Ailem Zambiya’da, beni okumak için gönderdiler buraya. Türkiye’de 12 üniversiteye başvurdum, sadece Kocatepe Üniversitesi beni kabul etti. Veterinerlik bölümünde 4’üncü sınıftayım, 1 senem daha var.

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Okul bittikten sonra atlarla çalışmak isteyen Chita, elbiselerini kendisi dikiyor. Chita’nın Türk insanına ve mutfağına ilgisi büyük...Çok planladığım bir şey olmadı aslında. Şehri seviyorum, insanlarla iyi anlaşıyorum, samimiyim. Bir gün yurttayken bir kız arkadaşım gelip “Çalıştığım yerde seni sordular. Seninle çalışmak istiyorlar. Afyon’u senin gözünden tanıtmak istiyorlar” dedi. Ben de bu tip bir iş yapmak istiyordum. Böyle bir fırsat gelince hemen kabul ettim. Bir hafta sonra da Afyon Postası’nın ofisine gittim, çalışmaya başladık. Ayazini Köyü’nü gezdik. Videolara 50 binden fazla beğeni ve yorum geldi. Çok güzel başladı, çok güzel devam ediyor. ‘İnsanlar çok iyi kalpli’Afyon bir gastronomi şehri olduğu için mutfağını tanıtmak adına yemeklerin tadına bakıyorum ya da Afyon’da güzel termal oteller var, oraları tanıtmak için çekimler yapıyorum. Ayrıca şehrin doğal güzelliklerini de araştırıp Frig Vadisi gibi yerlerin çekimini yapıyoruz. Her fırsatta bir yer veya bir etkinlik seçiyoruz. Oradaki bilgiyi toplayıp insanlara sunmaya çalışıyoruz.

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“Anadolu’yu çok merak ediyorum. Pamukkale’ye çıkmak, Kapadokya’da balona binmek isterim.”

Favorim haşhaşlı sufle. Ayrıca Afyon’un sucuğu da hoşuma gitti. Çok güzel, tadı bambaşka. Bugüne kadar yediğim en güzel sucuk oldu. Afyon yemeklerinin hepsi birbirinden güzel. Bence gelip yemeklerin tadına bakmanız lazım. Ama şimdiden söyleyeyim, bir yeseniz çok seversiniz.Çünkü öncelikle insanları gerçekten çok yardımsever, iyi kalpli. Mesela yabancılara kötü gözle bakmıyorlar, samimi davranıyorlar. Yabancı gördüklerinde ilgi gösterip yardımcı olmaya çalışıyorlar. Afyon sakin bir şehir olduğu için okumak ve çalışmak çok kolay oldu. Yemekleri zaten harika. Bir de doğal güzelliği bambaşka...

* Sayenizde Afyon’a giden yerli ve yabancı turistler oluyor mu?

Evet, oluyor. Daha bugün bir arkadaşım Ankara’dan Afyon’a geldi. Kahve içmek istedi benimle, bir de tarihi çok sevdiği için Frig Vadisi’ni merak ediyordu. Zambiya, Polonya ve Fransa’dan gelenler de var. Türkiye’ye, özellikle de Afyon’a tatile gelmek istiyorlar. Videolarımı görenler genelde ‘Afyon’da böyle bir şey var mıydı? Biz bilmiyorduk’ diyor. Afyon’a gelmeyi dört gözle bekliyorlar.

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Toplumların düzeni neredeyse aynı, sadece kültür açısından farklılıklar var. İnsanların iletişim kurma şekilleri ve yardımsever olmaları çok benziyor. Bizde ‘Kolay gelsin’, ‘Selamünaleyküm’ gibi ifadeler kullanılmıyor. Zambiya’daki insanlar eğlenmeyi seviyor. Burada halk dansları ve tiyatro var. Zambiya’da daha çok konser ve parti gibi gençlerin gideceği şeyler var. Burada daha çok olgun insanların ilgileneceği etkinlikler düzenleniyor. Zambiya’da yemekler daha baharatlı. Bizde Türkiye’deki kadar tatlı seçeneği yok. Burada sütlaç, künefe var. Ekmek kadayıfı çok güzel. Bizde közlenmiş yerfıstığı gibi yöresel tatlılar var. Yemek konusunda bir türlü çiğköfteye alışamadım. Denedim olmuyor. 5 senede neredeyse benim memleketim gibi oldu Afyon ama bir tek çiğköfteye alışamadım.Afyon’da kalmayı düşünüyorum, okuldan mezun olduktan sonra veteriner kliniğinde özellikle atlarla çalışmak istiyorum. Onları tedavi edebilirimya da özel eğitimleriyle ilgilenebilirim.Anadolu’yu çok merak ediyorum. Güzelce gezmek isterim. Denizli’yi görmek, Pamukkale’ye çıkmak, Kapadokya’da balona binmek isterim. Değişik yöresel yemekleri tatmak isterim. Ayrıca Anadolu insanlarıyla da tanışmak isterim. Biliyorsunuz bölgeden bölgeye insanların kişilikleri ve günlük yaşamları da değişiyor.

Yerel üreticileri ziyaret eden Chita, kendisine ‘Çikolata’ diyenlerin samimiyetine inandığını söylüyor.

‘Otobüste çocuklar bana bakıp gülümsüyor’

* Aileniz nasıl? Sizi özlüyorlar mı?

Evet, çok özlüyorlar ama burada bir şehrin tanıtılmasına katkıda bulunduğum ve bölümümde başarılı olduğum için çok memnunlar. Ablalarım da paylaşıyorlar kendi sosyal medya hesaplarında. Geçen gün annemle konuştum, çok mutluydu. Çünkü bir etkinlikte ‘gecenin en şık kadını’ ödülünü kazanmıştım. Kendi diktiğim elbise olduğu için çok memnun oldu annem. Dikiş yapmayı ondan öğrendim.



* Gelir sağlayabiliyor musunuz?

Afyon Postası dijital bir yayın ama şimdilerde kâğıt olarak da basılıyor. Gençlerin problemlerine ağırlık veren bir gazete. Onları ilgilendiren konular üzerine yoğunlaşıyorlar. Sadece haber yapmıyor, farklı etkinlikler de düzenliyorlar. Valimiz bile etkinlik düzenlediği zaman Afyon Postası’nı çağırıyor çünkü gerçekten halkın problemlerine kulak veriliyor. Gönüllü çalışıyorum. Hem İngilizce hem de Türkçe çekimler yapıyorum. Çünkü Afyon’u sadece Türkiye’de yaşayanlar değil yurtdışındaki insanlar da tanısınlar istiyorum.



* Harçlığınızı nasıl çıkarıyorsunuz?

Arkadaşlarıma elbise dikiyorum. Bir de Afrika örgüsü yapıyorum. İngilizce öğrenmek isteyenlere de ara sıra özel ders veriyorum.



* Ten renginizden dolayı enteresan tepkilerle karşılaşıyor musunuz?

Evet, ten rengimden dolayı enteresan tepkiler geliyor. Hayatında hiç Afrikalı görmemiş Afyonlu teyzeler, amcalar beni görüp “Ay, hayatımda ilk defa Afrikalı kız gördüm.Kız, nasılsın iyi misin” diye şaşkınlıkla soruyorlar. Bazıları da “Biz de Afrika’ya gitmek istiyoruz. Bizi de gezdirir misin” diye soruyor. Arada sırada “Çikolata” diye seslenenler de oluyor. İnsanlar samimi bir şekilde iyi niyetle söylediği için hoşuma gidiyor. Otobüste, dolmuşta çocuklar hep bana bakıp gülümsüyor. Beni merak ediyorlar ama konuşmaya cesaret edemiyorlar. O zaman da sohbeti ben başlatıyorum.

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En sevdiğim şarkı ‘her şey seninle güzel’

* Müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Türkiye’den kimleri dinliyorsunuz?

Barış Manço’nun şarkılarını çok seviyorum. Yenilerden Hadise’nin şarkılarını seviyorum. Murat Boz var, Sıla Abla var. Sezen Aksu da güzel şarkılar söylüyor. Ben de şarkı söylüyorum. Şarkı söylesem olur mu (gülüyor)? Türkçe şarkılardan en sevdiğim ‘Her şey seninle güzel’ (şarkı söylemeye başlıyor).



* Sesiniz çok güzel. Şarkı söylemekle ilgili bir hayaliniz var mı?

Evet, aslında ‘O Ses Türkiye’ye katılmak istiyorum. Birkaç senedir bu aklımda ama nasıl yapılır bilmiyorum. Tanınan şarkıları kendi tarzımda söylemek güzel olurdu.