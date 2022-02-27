Videolarımı görenler ‘Afyon’da böyle bir şey var mıydı’ diyor

Asıl adı Chimwemwe Chita ama Afyon’da herkes ona ‘Çita’ diyor. 5 yıl önce okumak için Zambiya’dan Afyon’a gelen 22 yaşındaki Chita, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü’nde 4’üncü sınıf öğrencisi. Türkiye’ye gelmeden önce 12 farklı üniversiteye başvurmuş ama sadece Afyon’a kabul edilmiş. Mezun olmasına 1 yıl kalmış ama çok sevdiği Afyon’da yaşamaya devam etmek istiyor. Bir arkadaşı sayesinde Afyon’un yerel gazetesi Afyon Postası ile tanışıp gazetenin sosyal medya yüzü olmuş. Afyon’un tarihi yerlerini tanıtıyor, yerel lezzetlerini tadıyor, termal otellerinde çekimler yapıyor. Ünü Afyon sınırlarını aşan Chita, hazırladığı videolar sayesinde Afyon’a turist bile çekmeye başlamış. Şimdiden Afyon’un simgesi haline gelen Chita ile hikâyesini konuştuk.
* Afyon’a nasıl geldiniz?
2017’de okumak için geldim. Ailem Zambiya’da, beni okumak için gönderdiler buraya. Türkiye’de 12 üniversiteye başvurdum, sadece Kocatepe Üniversitesi beni kabul etti. Veterinerlik bölümünde 4’üncü sınıftayım, 1 senem daha var.
“Anadolu’yu çok merak ediyorum. Pamukkale’ye çıkmak, Kapadokya’da balona binmek isterim.”
* Sayenizde Afyon’a giden yerli ve yabancı turistler oluyor mu?
Evet, oluyor. Daha bugün bir arkadaşım Ankara’dan Afyon’a geldi. Kahve içmek istedi benimle, bir de tarihi çok sevdiği için Frig Vadisi’ni merak ediyordu. Zambiya, Polonya ve Fransa’dan gelenler de var. Türkiye’ye, özellikle de Afyon’a tatile gelmek istiyorlar. Videolarımı görenler genelde ‘Afyon’da böyle bir şey var mıydı? Biz bilmiyorduk’ diyor. Afyon’a gelmeyi dört gözle bekliyorlar.
‘Otobüste çocuklar bana bakıp gülümsüyor’
* Aileniz nasıl? Sizi özlüyorlar mı?
Evet, çok özlüyorlar ama burada bir şehrin tanıtılmasına katkıda bulunduğum ve bölümümde başarılı olduğum için çok memnunlar. Ablalarım da paylaşıyorlar kendi sosyal medya hesaplarında. Geçen gün annemle konuştum, çok mutluydu. Çünkü bir etkinlikte ‘gecenin en şık kadını’ ödülünü kazanmıştım. Kendi diktiğim elbise olduğu için çok memnun oldu annem. Dikiş yapmayı ondan öğrendim.
* Gelir sağlayabiliyor musunuz?
Afyon Postası dijital bir yayın ama şimdilerde kâğıt olarak da basılıyor. Gençlerin problemlerine ağırlık veren bir gazete. Onları ilgilendiren konular üzerine yoğunlaşıyorlar. Sadece haber yapmıyor, farklı etkinlikler de düzenliyorlar. Valimiz bile etkinlik düzenlediği zaman Afyon Postası’nı çağırıyor çünkü gerçekten halkın problemlerine kulak veriliyor. Gönüllü çalışıyorum. Hem İngilizce hem de Türkçe çekimler yapıyorum. Çünkü Afyon’u sadece Türkiye’de yaşayanlar değil yurtdışındaki insanlar da tanısınlar istiyorum.
* Harçlığınızı nasıl çıkarıyorsunuz?
Arkadaşlarıma elbise dikiyorum. Bir de Afrika örgüsü yapıyorum. İngilizce öğrenmek isteyenlere de ara sıra özel ders veriyorum.
* Ten renginizden dolayı enteresan tepkilerle karşılaşıyor musunuz?
Evet, ten rengimden dolayı enteresan tepkiler geliyor. Hayatında hiç Afrikalı görmemiş Afyonlu teyzeler, amcalar beni görüp “Ay, hayatımda ilk defa Afrikalı kız gördüm.Kız, nasılsın iyi misin” diye şaşkınlıkla soruyorlar. Bazıları da “Biz de Afrika’ya gitmek istiyoruz. Bizi de gezdirir misin” diye soruyor. Arada sırada “Çikolata” diye seslenenler de oluyor. İnsanlar samimi bir şekilde iyi niyetle söylediği için hoşuma gidiyor. Otobüste, dolmuşta çocuklar hep bana bakıp gülümsüyor. Beni merak ediyorlar ama konuşmaya cesaret edemiyorlar. O zaman da sohbeti ben başlatıyorum.
En sevdiğim şarkı ‘her şey seninle güzel’
* Müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Türkiye’den kimleri dinliyorsunuz?
Barış Manço’nun şarkılarını çok seviyorum. Yenilerden Hadise’nin şarkılarını seviyorum. Murat Boz var, Sıla Abla var. Sezen Aksu da güzel şarkılar söylüyor. Ben de şarkı söylüyorum. Şarkı söylesem olur mu (gülüyor)? Türkçe şarkılardan en sevdiğim ‘Her şey seninle güzel’ (şarkı söylemeye başlıyor).
* Sesiniz çok güzel. Şarkı söylemekle ilgili bir hayaliniz var mı?
Evet, aslında ‘O Ses Türkiye’ye katılmak istiyorum. Birkaç senedir bu aklımda ama nasıl yapılır bilmiyorum. Tanınan şarkıları kendi tarzımda söylemek güzel olurdu.