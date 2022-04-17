‘Ülkenin en iyi satranççısı olmak o kadar kolay değil’

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Elde ettiği başarılarla 20 yaşında Dünya Satranç Federasyonu’nun (FIDE) verdiği ‘Büyükusta’ (Grandmaster) unvanını alan Mustafa Yılmaz yurtdışından yine güzel bir haberle döndü. 27 Mart-7 Nisan’da Slovenya’da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nı 8 puanla yenilgisiz şekilde altıncı sırada tamamladı. Gelecek yıl Dünya Satranç Kupası’na katılacak olan 29 yaşındaki A milli takım oyuncumuz sorularımızı yanıtladı.



*Son aldığınız derecenin nasıl bir önemi var?

Türk satranç tarihinde alınmış en iyi bireysel başarılardan biri bence. Avrupa şampiyonasında üçüncüyle eş puanda altıncılık iyi bir derece. En önemlisi 2023’teki Dünya Satranç Kupası’na gitmeye hak kazandım.



*Başarılarınızla ilgili aileniz ne düşünüyor?

Ailem en büyük destekçim. Hiçbir oyunumu kaçırmıyorlar. Babam öğretmendi. 11 yaşımdayken okuldan sonra akşam 6’dan gece 12’ye kadar satranç oynarken beni bekler, sonra otobüsle eve dönerdik. Her turnuvada peşimden geldi.



*Maçlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Zihin nasıl dinç tutulur?

Rakiplerimiz belli olduktan sonra oyunlarına bakıp değerlendirme yapıyoruz. Satranç problemleri çözmek, strateji ve oyun sonu kitaplarıyla çalışmak bizi dinç tutuyor. Ama üst seviyede sporcular daha ağırlıklı olarak açılış çalışıyoruz, yani oyunun başındaki 15-20 hamleye yoğunlaşıyoruz. Oyun sırasında uzun süre oturduğumuz için fiziksel olarak da hazır olmamız gerekiyor. Ben ağırlık antrenmanları ve yürüyüş yapıyorum.



*Maç öncesi uyguladığınız ritüeliniz var mı?

Kazanılan maçtaki kalemi değiştirmemek veya aynı pantolonu ‘bununla hiçbir maç kaybetmedim’ diyerek giymek gibi satranççıların garip totemleri oluyor. Ben bu konuya önem vermemeye çalışıyorum. Çünkü beni biraz olumsuz etkiliyor.



*Psikoloji ne kadar önemli?

Mağlubiyetle baş edebilmek, stresli maçlara çıktığında zorlu kararları verebilmek ve sakin kalabilmek için sağlam psikolojiye sahip olmak gerekiyor.



*Satranç taktikleri günlük hayatınızda da işe yarıyor mu?

Rakibin ne düşündüğünü algılamaya çalışmak ve ona karşı neler yapacağını bulmaya çalışmak gerçek hayatta da geçerli. Harekete geçmeden önce fazla düşünüp gereğinden fazla plan yapmaksa zararlı olabiliyor.



*Bu işi meslek olarak yapmak nasıl hissettiriyor?

Geçimimi sağlamak için uzun süre ders verdim. Şimdi YouTube üzerinden yayın yapıyorum. Herkes “Başka mesleğin var mı” diye soruyor. Ben de onlara “Ülkenin en iyi satranççısı olmak o kadar da kolay değil. Aynı anda kaç işte başarılı olmamı bekliyorsunuz” diyorum.



*Türkiye, satranç dünya sıralamasında kaçıncı?

Türkiye, 24’üncü sırada. Daha iyi yerlere gelmesi şart. Ben üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim.

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‘Kampta her gün 6 saat çalışıyoruz’

*Satranca nasıl merak sardınız?

Evimizin yakınlarında bir satranç kulübü açılmıştı. Ablamı okuldaki derslerinde iyi olduğu için davet etmişlerdi. Ben de onun bana öğretmesiyle 7 yaşımda başladım.



*Satranç oynamaya günde ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Turnuva sırasında günde 10 saat satranç çalışmaya ve oynamaya gidiyorum. Kamplarda her gün 6 saat çalışıyoruz. Evde olduğum zamanlardaysa değişkenlik gösteriyor, bazen 5-6 saat, bazen de 2-3 saat çalışıyorum. Çalışmak kadar dinlenmek de önemli.



*Katıldığınız turnuvalardan unutamadığınız bir olay var mı?

Birçok anım var fakat çocukken annemin “Olur da dereceye girersen ödül töreninde giyersin” diyerek valizime koyduğu 23 Nisan kıyafetimi 10 yaşımda Avrupa 3’üncüsü olduğumda giymem benim için çok özeldi.