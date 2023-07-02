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‘Türkiye dışındayken evimden uzakta hissediyorum’

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#Shane Larkin#Anadolu Efes#Türkiye
‘Türkiye dışındayken evimden uzakta hissediyorum’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes’in oyuncusu Shane Larkin… Türkiye’ye geldikten sonra Türk vatandaşlığı aldı, milli formayı giydi. Geçen yılın sonunda da bir vakıf kurarak çocuklar yararına çalışmalar yürütmeye başladı. Larkin ismini taşıyan vakfı neden kurduğunu şöyle açıklıyor: “Bu toplumun bana kattıklarının karşılığını saha dışında da vermenin bir yolunu arıyordum.”

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Shane Larkin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ferit Aysan Parkı’nda çocuklarla buluşurken yanındaydık. O basketbol sahasına girdiğinde bekleyen çocukların gözleri parladı. Basketbol toplarını imzalattılar. Yaptıkları resimleri verdiler, sorular sordular. Shane Larkin Vakfı; ilkokul ve ortaöğretim çağındaki, dezavantajlı çocuklara destek vermek amacıyla Aralık 2022’de kuruldu. Deprem felaketlerinden sonra TEGV ile işbirliğine giderek bölgedeki çocukların sosyal hayata entegre olmasını, psikolojik açıdan sağlıklı kalmalarını ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için çalışmalar yaptı. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan Larkin, bu konuda farkındalık yaratmayı ve benzer durumdaki çocuklara destek olmayı hedefliyor. Kendi durumunuysa şöyle anlatıyor: “Benim takıntım mikroplardı. Basketbol oynarken bunu düşünmüyorum. Yardım aldım ve tutkularım sayesinde daha iyi olacağıma inandım.”

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‘Türkiye dışındayken evimden uzakta hissediyorum’

 İsminizi taşıyan bir vakıf kurma hayaliniz var mıydı?

5 yıldan fazladır Türkiye’deyim.
Bu toplumun bana kattıklarının karşılığını saha dışında da vermenin bir yolunu arıyordum. Bunu vakıf aracılığıyla yapabileceğimi fark ettim.

 Türkiye'de yaşamak, vatandaşlık almak sizin için ne ifade ediyor?

Kelimelere nasıl dökebileceğimi bilmiyorum ama 5 yıl önce ABD'den İstanbul’a geldiğimde evimde hissetmek için tutunacak bir şeyler aradım. Her yeni yılda daha fazla evimde hissettim. Benim kariyerime ve bana çok şey kattı, düşünce şeklimi değiştirdi. Türkiye’nin bana kattıkları için mutluyum, bana gerçek aşkı hissettirdi. Kültürün bir parçası olmak insana daha da evinde hissettiriyor. Türkiye dışında bulunduğumda evimden uzakta hissediyorum.

 Favorileriniz var mı?

İstanbul’u gerçekten çok beğeniyorum, Bodrum’u çok seviyorum.

 Bugünü çocuklarla birlikte geçirdiniz. Bu kadar enerjik olmaları size hasıl hissettiriyor?

Çocukların çok iyi enerjisi var. Onlarla ilgilenmek, onları ziyaret etmek bana da iyi geliyor. Gülümsemelerini görmek zaten harika bir duygu.

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‘Türkiye dışındayken evimden uzakta hissediyorum’

‘Geleceğin liderleri’

 Vakfın odağında çocuklar var. Topluma borcunuzu ödemek için yola çıkarken neden onları seçtiniz? Çocuklar sizin için ne ifade ediyor?

Bu vakıfla çocuklara fırsat sunmak istedik. Böyle fırsatlar çocuklar için çok önemli. Ben geleceğin liderleri olarak görüyorum onları. Eğer bu tarz vakıflar artarsa çocukları iyi zihinler olarak yetiştirebiliriz.

 Vakfın planları arasında neler var? Gelecekte ne gibi adımlar atacaksınız?

Toplumla etkileşimi ve iletişimi devam ettirerek vakfımızı büyütmek en büyük arzumuz. Daha büyük projelerle yolumuza devam etmek istiyoruz.

‘Türkiye dışındayken evimden uzakta hissediyorum’

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 Basketbolcu olmak isteyen çocuklara tavsiyeniz var mı?

Bu oyuna ne verirsen onu alırsın. Kendini basketbola ne kadar adarsan o kadar karşılık bulursun, yetenek kazanırsın. Düştüğün ve kalktığın anlar olacak elbette ama pes etmemek önemli, devam etmelisiniz.

 Buraya gelmeden önce hakkınızda yazılan bir yorumu okudum: “Larkin iyi bir basketbolcu ama karakteri de bir o kadar iyi.” Bunu sıklıkla duyuyor musunuz?

Evet, daha önce de söylendi. Böyle hissettikleri için mutluyum. Karakter sahada da çok önemli. Takım arkadaşlarının sana güvenmesi, seni sevmesi...

‘Türkiye dışındayken evimden uzakta hissediyorum’

"Çocuklarla ilgilenmek, onları ziyaret etmek bana da iyi geliyor."

 

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#Shane Larkin#Anadolu Efes#Türkiye

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