Türk robotik takımı ‘şampiyonlar ligi’nde yarışacak

Haberin Devamı

Altı ülkeden 42 lisenin katıldığı dünyanın en prestijli robot turnuvası FIRST Robotics Competition (FRC) geçen ay ABD’de, San Francisco’da yapıldı. Yarışmadaki tek Türk takımı olan Golden Horn Robotics, FRC’nin en değerli ödüllerinden Engineering Inspiration Award’a (ilham veren mühendislik ödülü) layık görüldü. Demirören Medya’nın sponsorluk desteği verdiği takım, bu başarısıyla robotik alanının ‘şampiyonlar ligi’ olarak görülen FIRST Championship’te ülkemizi temsil etme hakkı da kazandı. Organizasyon

10 gün sonra, 20-23 Nisan’da ABD’nin Houston şehrinde. Takımımız bu yarışmaya NASA’nın sponsorluğunda katılacak.

Golden Horn Robotics, farklı okullarda eğitim gören teknoloji meraklısı gençlerin hafta sonları bir araya geldiği Jr. Robotics Bilim Okulu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Yarışma için yaklaşık

bir yıl, mühendislik disiplinlerinin yanı sıra finansal strateji oluşturma, iş planı yapma gibi alanlarda bir dizi eğitimden geçtiler. Ocakta açıklanan yarışma temasına göre de sekiz hafta içinde endüstriyel bir robot tasarladılar. 18 kişilik takımdan Yiğit Efe Yaşar (18), Mert Düzer (16), Zeynep Ada Şengün (16) ve Derin Kasap’la (17) konuştuk.



*ABD’deki yarışmada neler hissettiniz?

Mert Düzer: Çok değişik, çok heyecanlıydı. Robotu süren ekipteydim, dolayısıyla çok stresliydi. İyi bir robot tasarlayıcısı olmanın yanı sıra iyi bir sürücü olmanız da gerek. Sahada robotu iyi kontrol etmek çok önemli çünkü bütün yılın emeği karşınızda duruyor ve her şey size bağlı. Robotun tırmanmasından da sorumluydum. Bazı sıkıntılar yaşadık ama tırmandığımız maçlar çok güzel geçti. Hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi.



*Yarışmada çok rekabet var mı?

Zeynep Ada Şengün: Aslında yarışmada duyarlı profesyonellik ilkesi çok önemli. Çünkü hem kendinizi hem takımınızı belirli bir aşamaya getirmeye çalışıyorsunuz. Ama diğer takımlarla da işbirliği içindesiniz. Mesela biz Türkiye’ye dönerken robotumuzu parçalara bölmek zorunda kalınca oradaki birçok takım bize destek oldu. Onların bu yaptığı,duyarlı profesyonellik ilkesine örnek bir hareketti. Yarışmaya katıldığınızda ben değil, biz odaklı olmalısınız.



‘Robottan ibaret değilmiş’



*Ödül gelecekle ilgili planlarınızı etkiledi mi?

Zeynep Ada Şengün: Başta yarışmanın sadece robottan ibaret olduğunu düşünüyordum. Zamanla çok daha fazlası olduğunu fark ettim. Takımın PR (halkla ilişkiler) kaptanı oldum. Bir projeyi finansal olarak nasıl yönetebileceğimi anladım. Bu yüzden sektör olarak halkla ilişkiler düşünüyorum. Ama yazılımda da ilerlemeyi planlıyorum.



*Bu alanı seçmenizin nedeni neydi?

Yiğit Efe Yaşar: İleride iktisat okumayı istiyorum. FRC sırasında finans işlerini yürütürken birçok şey öğrendik. CEO’larla tanışma, yaptığımız konferanslar… Hepsi bana çok şey kattı.



*Bu çalışmalar derslerinizi nasıl etkiledi?

Mert Düzer: Yarışmaya hazırlanırken sadece mekanik veya tasarım öğrenmedim. Zaman yönetimi öğrendim. Doğru bir zaman yönetimiyle derslerimi düzenli olarak devam ettirmeyi ve notlarımı yüksek tutmayı da başardım.



*Dünyadaki hangi soruna, nasıl çözüm getirmek isterdiniz?

Derin Kasap: Cinsiyet eşitliği konusunda projeler başlattık. İşinsanlarıyla seminerler düzenliyoruz. Ayrıca en büyük amacımız bilimi yaymak. Birçok gence ışık olup onlara ve kendimize altın gibi bir gelecek hazırlamak istiyoruz.

Haberin Devamı

‘Ödevlerimi yapsın, sınavlarıma girsin’

Haberin Devamı

*Kendinize robot tasarlasanız nasıl olurdu?

Mert Düzer: Sokaklarda çöp temizleyen bir robot olurdu.

Zeynep Ada Şengün: İnsan psikolojisine yararlı bir robot olurdu, onlara çözüm üretirdi.

Derin Kasap: Geri dönüşüm robotu yapmak isterdim.

Yiğit Efe Yaşar: Ödevlerimi yapacak, sınavlarıma girecek bir robot tercih ederdim (gülüyor). Gerçekçi olursam, ameliyatta doktor hatalarını engelleyecek bir robot tasarlardım.

Haberin Devamı

Takımın şampiyonlarla yarışacak robotuZeynep Ada Şengün: Küçükken Lego’larla oynardım. Büyüdükçe de robotların bana bambaşka bir dünya yarattığını fark ettikten sonra kendimi bu alanda ilerlettim.Derin Kasap: Ben de küçükken saatlerce Lego’larla oynar, her zaman bozup yeni bir şey yaratmaya çalışırdım. Büyüdükçe yaratıcılığımı robot üzerinde kullanmaya başladım.Mert Düzer: Bilgisayar oyunu ve robotlara meraklıydım, kendi oyunlarımı yapmak istiyordum. Kodlama öğrenmeye başladım. Ardından FRC’yi keşfettim ve robotlarla uğraşmak istediğime karar verdim.Yiğit Efe Yaşar: Küçükken benim de Lego’lar ve robotlar ilgimi çekiyordu. ‘Ben niye bir tane yapmıyorum?’ diye düşündüğüm için bu işe merak sardım.

‘Hedefimiz dünyayla rekabet edebilmek’

Burhan Şengün (Jr. Robotics Bilim Okulu kurucusu, Golden Horn takımının mentoru)





*”Anaokulundan üniversiteye kadar atölyeler düzenliyoruz. 2019’dan bu yana da Golden Horn takımıyla çalışıyoruz. Geçen ay San Francisco’daki yarışmada tek Türk takımıydık. Orada mühendisliği yayarken aynı zamanda mühendisliğe özendiren takımlara verilen ödülü aldık. Sponsoru NASA. Yani FIRST Championship’in kayıt bedelini karşılayıp Houston Space Center’da misafir ediyor.”



*“Bu sene açıklanan tema lojistikti. Robotumuz gerek otonom, gerek sürücülerin kumandaya geçtiği dakikalarda başka robotlarla yarışıyor. Bir sahada top atma ya da savunma görevlerini tamamladıktan sonra demirlere asılmak gibi üçlü ittifaklar halinde yerine getirdiği görevleri var. Yarışma ayrıca sosyal sorumluluk, girişimcilik gibi alanlarda da gençlerin bilgi ve yeteneğini ölçüyor. Öncelikli planımız 10 gün sonra yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek. Uzun vadede dünyayla rekabet edebilecek gençler yetiştirmek.”