‘Tam anlamıyla bir beyaz yakalıydım ama elleri boyalı...’

Son günlerde İstanbul’daki Kabataş Meclisi Mebusan Caddesi’nden geçenler, No More Lies’ın 260 metrekarelik bir duvara çizdiği yanan geyik resmiyle karşılaşıyor. Kahve Dünyası’nın olduğu binanın yan duvarında sürdürdüğü güncel sanat projesi ‘Yanköşe’ yedinci çalışmasını sunuyor. Bu kez duvarda yer verilen eser iklim krizine bağlı orman yangınlarını konu alıyor. Gerçek kimliğini gizlemeyi tercih eden No More Lies “Bu benim sahne ismim. Huysuz Virjin’e sahnede neden Seyfi Bey demediysek, neden bir gözlüğe kanıp Clark Kent’i Süpermen olarak göremiyorsak, benim de gözlüğüm No More Lies ve o kişi başka biri” diyor.



* ‘Origami Geyik’le nelere dikkat çekmek istediniz?

Benden bir çalışma istendiğinde bir süredir iklim konusunda araştırma yapıyordum. Geçen sene tüm dünyada önünü alamadığımız orman yangınları yaşadık. Maalesef görünen o ki bu yaşama biçimiyle hepimize yetemeyecek bir dünyaya sıkıştık. Yangınlar sürerken birbirimizi suçlayıp sosyal medya üzerinden haykırarak yapılması gerekenleri sıralarken yangınlar durduğunda sanki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmişiz gibi normale döndük. İklim krizinin en görünür sonuçlarından orman yangınları bu yaz da bizi bekliyor.

‘Yanköşe’ duvarında bazen resim bazen yerleştirmeler sergileniyor.Çoğunlukla. Hayvanların kayıtsız, derin, içsel bir kabullenişi var. Bizim gibi kendilerine yüklenmiş arzuların tutsağı değiller. Bu ermiş hal beni içine çok çekiyor.2009’da eski kız arkadaşım !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde beni çok etkileyeceğini düşündüğü için bir grup sokak sanatçısının hayatından kesiti anlatan ‘Beautiful Losers’ filmine bilet almış. O sırada çalıştığım iş beni tatmin etmiyordu. Bu film , yeni bir nefes alma imkânı olduğunu gösterdi. Bir sokak sanatı birikimine de sahip olmadığım için deneme yanılma yöntemiylesticker (çıkartma), poster, oradan da stencil (şablon) gibi farklı yöntemlerle sokak sanatı yapmaya başladım.Mesleğini yapmayı hiç aklına getirmemiş bir ODTÜ maden mühendisliği mezunuyum. 2021 başına kadar çokuluslu şirketlerde satış yöneticiliği yaptım. Son olarak bir içecek şirketinde Türkiye satış müdürüydüm. Tam anlamıyla bir beyaz yakalı profesyonel ama eller boyalı...

No More Lies ‘daha fazla yalan yok’ anlamına geliyor.Pandeminin tam kapanma yaşattığı dönemde, yalancı konfor alanlarımız ve sahip olduklarımızla mutsuzluğumuzu baskıladığımızı fark ettim. Çok daha az şeye sahip olup çok daha mutlu yaşayabilecek bir umudum vardı ve bunu gerçekleştirecekgücü de buldum. Kendi yolunu çizmiş bir arkadaşım bir seyahatimizde bitpazarından aldığı Don Kişot biblosunu bana yolladı; tam da sokak sanatçısı olmaya karar verdiğim zaman! Bir-iki ay sonra Beşiktaş ’ta Muradiye Bayırı Sokak’ta kedi resimleri yapıyorum. Çalışırken bir kedi bana doğru yaklaştı ve ağzından bir şeyi bana doğru yere bıraktı. Eğildim ve yerden kedinin bıraktığı küçük, kanadı kırık yel değirmeni maskotunu aldım. Sanırım doğru taraftaydım artık.Yaptığım işin bir boyutu da izinsiz boyamak. Arada illegal dediğimiz işler yaptım. Boyamaya başlarken beni tespit edip sonradan güzel olmuş mu diye kontrole gelen veya yaptığım resmi küçük bulup “Keşke tüm altgeçidi boyasaydın” diyen polislerle çok karşılaştım. Genelde pozitif tepkiler alıyorum. “Bu da bir nevi sanat işte” diyen seyyar satıcı, fırça kullanımımı takdir eden boyacı veya “Havalı havalı boyadın ama bir şeye benzemedi” diyenlere de rastladım.

‘Artık yalan söylemeyin’



“Karikatürden sokak sanatına geçiş dönemimde bir sticker (çıkartma) serisi hazırlamıştım. Yağmur damlaları yerine havuçlar yağıyordu ve altına

‘No More Lies’ yazmıştım. Kandırıldığımız bir dünyada, kandırıldığımızı bile bile, hatta bize yalan söylendiğinin farkında olduğumuzun farkında olan yalancılara ‘Artık bana yalan söylemeyin’ demek istemiştim. Çok kitsch olmakla beraber artık çok yerleşti. İşte şimdi de iklim kriziyle ilgili benzer bir kandırmaca içindeyiz. Aynaya bakıp yalanı bırak ve en azından temiz enerjiye destek ol veya biraz daha az et ye gibi bir şey diyemiyoruz.”