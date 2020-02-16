Sosyal medyadaki filtreli halimize âşık oluyor, sonra ona dönüşmeye çalışıyoruz

Kendi görüntüsüne âşık olan yarı tanrı Narcissus’un hikâyesini bilirsiniz... Erkek güzeli Narcissus, onlarca âşığın kalbini kırdığı için lanetlenir ve sonunda bir nehre yansıyan kendi suretine âşık olur. Gördüğü, arzuladığı şeye asla sahip olamayacağını fark ettiğinde büyük acı çeker ve kendini nehrin sularına bırakarak yaşamına son verir.

Hızla yayılan yeni güzellik trendi ‘Instagram Estetiği’ adeta gelecekten gelen bir mitoloji öyküsünü andırıyor. Filtre uygulamalarıyla yüz hatlarını idealize eden, selfie’lerini gerçeğin ötesinde güzelleştiren fenomenler artık estetik operasyonlarla filtreli hallerine benzemeye çalışıyorlar. İlk örnekleri 2018’de ortaya çıkan bu eğilim, şimdilerde estetik yaptıran gençler arasında yaygınlaşmaya başlamış. Fenomenlerin amacı “Her an selfie’ye hazır olmak”.

ABD’de her 50 kişiden 1’inde görülüyor

Uzmanlara göre geçmişte bir ünlünün burnunu ya da çenesinin aynısını yaptırmak rağbet görürken yeni akımda kendinin en iyi haline dönüşmek tercih ediliyor. Estetik uzmanları bu gelişmeyi olumlu bulsa da psikiyatrlar açısından bu bir akıl sağlığı konusu. İnsanların filtreli hallerine dönüşme tutkusu tıp çevrelerinde ‘Snapchat Dismorfisi’ olarak anılıyor ve bedensel dismorfik bozukluk (BDB) ile ilişkilendiriliyor. Kişinin bedenindeki küçük veya fark edilir bir hatayı kafasına takması ve saatlerce bunu düşünebilmesi anlamına gelen BDB sendromu, ABD’de her

50 kişiden 1’inde görülüyor.

İngiliz ve Amerikan basınının gündemine giren konu, The Huffington Post, Independent ve CNN gibi mecralarda yer buldu. Yakın zamanda CNN New York’a demeç veren ünlü bir estetik cerrahı, gençlerin telefonlarıyla gelip “Bakın en çok beğeniyi bu fotoğrafım aldı, buradaki gibi görünmek istiyorum. Sürekli fotoğraf editlemekten sıkıldım” dediklerini anlatıyor. Bir başkasıysa hastalarının filtreli Instagram fotoğraflarını örnek gösterdiğini söylüyor. Talepte bulunanların BDB sendromunu fark eden kimi doktorlar hastalarını nazikçe reddedip danışmanlık yardımı almaya yönlendiriyorlar.

Estetiği özendiren filtreleri Instagram yasakladı

Instagram durumun farkına vararak estetik operasyonları özendiren filtreleri yasaklamış. Dudaklarını silikonlu, yanaklarını botokslu gibi gösteren filtreler kullanılamıyor. Bu olay, amaç ve aracın nasıl karışabileceğine dair çarpıcı bir örnek sunuyor. Sosyal medyada kendimize bir varoluş resmediyoruz, sonra o bizi ele geçirip kendisine dönüştürüyor. Teknoloji yalnızca dış dünyamızı değil, fiziğimizi değiştirecek güce erişiyor.

Doğada hiçbir şey diğerinin aynısı değil. Doğanın mükemmelliği, kusurlarını kucaklayıp onlarla gelişebilmesinde. Bizi like’larıyla değil, gerçekten kalbiyle beğenecek insanlar, kusurlarımızdaki doğallığı ve güzelliği sevebilenlerdir.

Kıssadan hisse...

Mitolojik hikâyeler insanlığı egosuna, zayıflıklarına karşı uyarmak için yazılmış ve yüzyıllarca anlatılmış. Bizim ‘gelecekten gelen’ mitolojik öykümüz de şöyle: “Genç bir internet perisi olan Instasis, yüzünü beğenmediği için teknoloji tanrısından kendisini daha güzel gösterecek sihirli bir ayna diler... Sihirli aynasına baktıkça mutlu olan Instasis, başka aynalarda gerçek yansımasını görünce kahrolur. Çareyi sihirli aynadaki görüntüsüne dönüşmekte bulur ve güzellik tanrısından yardım ister. Sihirli aynaya yeniden baktığında yine daha güzel halini görür ve bu kez de ona dönüşmek ister. İçine düştüğü lanetin farkına varmayan Instasis, sonunda güzellik tanrısının elinde bir yaratık haline gelir.”

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