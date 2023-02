Son yıllarda flörtün en yasaklı kelimesi: ‘İlişki’

Haberin Devamı

ERKEKLER NE DİYOR?

‘Tavlamak için yalan söylenebilir’

Ç. B. (41), inşaat mühendisi

◊ Bana ‘Kız evi, naz evi’ durumu çekici geliyor. Ama uzun vadeli düşünmeseniz de bir kadını tavlamak için yalan söylenebilir.

◊ Kısa vadeli ilişkide bana yoğun duygular hissetmesini istemiyorum. Onunla konser, sinema planı yapmıyorum.

‘Üç aşamalı bir loop yaşıyorum’

Ö. Ç. (39), dijital platform kurucusu

◊ Genelde flörtte yalan söylememeye çalışırım ama gerçekleri gizlemek başka...

◊ İlişkiler benim için üç aşamalı bir loop (döngü): ‘Çokeşlilik’, ‘tekeşlilik’ ve ‘hiç eşlilik/yalnızlık’. Bir süre birinde kalıyorum, sonra sıkılıyorum, diğerine geçiyorum.

◊ Flört ederken sinema, tiyatro, konser gibi planlardan kaçmıyorum. Ama gitmek istemezsem bileti bir arkadaşıma verip “Sen git” diyebilirim. Evli olsanız bunu yapamazsınız.

Haberin Devamı

‘Naz yapanı hiç sevmem’

S. D. (38), grafiker

◊ Bir kadının ilgisini çekmek için her yolu denediğim oluyor. Bir kadından hoşlanıyorsam ona ilgi gösteririm, bana naz yapanı da hiç sevmem.

◊ Eskiden vurdumduymaz bir yapım vardı. Biriyle beraber olup ertesi gün aramadığım zamanlar oldu.

◊ Artık bazen evde yatıp birlikte film izlemek bana daha cazip geliyor. Arada miskinlik iyidir.

‘İlgi manyağıyla olmaz’

Y. Ö. (30), turizmci

◊ İlişkinin ciddiyetini kadının maddi konulardaki tutumu gösterir. Ortalık ‘gold digger’ (para avcısı) kaynıyor. Sizi manevi olarak sömüren, ilgi manyağı biriyle olmaz.

◊ Uzun ilişki zor, 40-50 senelik evlilikler bile bitiyor. Karşımdakinin beni her şeyimle kabul ettiğini, gerçekten sevdiğini hissedersem uzun ilişki yaşayabiliyorum.

◊ Ne kadar yoğun olursa olsun isteği olan kişi beş dakikalık molasında arar, yazar. ‘Yoğunum’ yalanlarına asla inanmayın.

‘Birini bulmak o kadar kolay değil’

C. A. (42), doktor-müzisyen

◊ Kaçıp kovalamacadan hoşlanmıyorum. Saygılı, ilgili kişilerle uzun; şekle önem verenlerle kısa ilişkiler yaşıyorum. Ama birini bulmak o kadar kolay değil.

◊ Bir kadınla birlikte olmaya başlayınca ona büyük ümitler verilmemeli ama flört aşamasında ister istemez bazı pembe yalanlar söyleniyor. Kardeşim veya bir arkadaşım sadece takılmak isteyen bir adamla ilişki kursa, ona bel bağlamamasını, flörtü sonlandırmasını öneririm.

Haberin Devamı

‘Eğitimi ve ahlaki değerleri önemli’

U. A. (43), öğretim üyesi

◊ Eğitim, estetik ve ahlaki değerleri benimkilere yakın değilse ama cinsel çekim varsa kısa süreli oluyor flörtlerim. Hoş, poligam ilişkiler beni çok sıkıyor ve yoruyor.

◊ Sevdiğim bir kadın arkadaşım kısa süreli bir ilişki yaşıyorsa ona tehlikeli olabileceğini ama denemesini söylerim

‘Günlük maceralar kötü hatırlanır’

E. İ. (35), asansör üreticisi

◊ Yalan söyleyerek karşındakini etkilemeye çalışmak veya onu kandırmak ne kadar değer verdiğinle alakalı. Eğer çok ilgi duyuyorsan her zaman dürüst olmak en iyisi.

◊ Hiç kimsenin günlük ilişkilerle mutlu olacağını düşünmüyorum. Böyle maceralar her zaman kötü hatırlanır. Ayrıca bu tarz birlikteliklerin insanın sosyal hayatını da kötü etkileyeceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

‘Baştan kartlarımı açık oynarım’

S. D. (37), girişimci

◊ Benim için hepsi ilişki. Onunlayken tüm ilgimi ona veririm. Takıldığım kişiyle haftada bir veya iki kez, ilerlemek istediğimle mümkün olduğunca çok görüşürüm.

◊ Baştan kartlarımı açık oynarım. Tercihi karşımdakine bırakırım.

‘Zaman ayırmıyorsa oyalanmayın...’

D. Ö. (37), öğretmen

◊ Bir ilişkiyle ilgili kararımda karşımdakinin kılığı kıyafeti, imajı, oturuşu kalkışı, diksiyonu etkili.

◊ 20’lerimde takılmalı ilişkilerden zevk alıyordum ama şimdi hiç çekmiyor.

◊ İnsan gerçekten değer verdiği birine gerekli zamanı ayırır. Eğer bir erkek bir kadını aramıyorsa, bir konsere, sinemaya veya arkadaşlarla buluşmaya gelmek istemiyorsa bilin ki o adam bu ilişkiye girememiş, ciddi değil. Boşuna oyalanmayın.

Haberin Devamı

‘Eninde sonunda duygusal ilişki istenir’

D. Ü. (30), internet sitesi yöneticisi

◊ Flört bir ilişkide en heyecanlı zamanlar. Kimsenin hayatını tek gecelik ilişkilerle geçirmek istediğine inanmıyorum. Bazı acı tecrübeler insanları ilişkiden soğutabilir. Fakat eninde sonunda duygusal bir ilişki yaşamak isteyeceklerdir.

‘Direksiyon hep kadındadır’

O. Ü. (40), turizmci

◊ Eğer bir erkek birlikte olduğu kadınla sosyalleşmek istemiyorsa özgürlüğünün kısıtlanmasını istemiyordur.

◊ Bence ilişkinin nasıl ilerleyeceğine aslında kadın karar verir. İsterse takılır, isterse evlenir; direksiyon hep ondadır. Senin ne düşündüğünün bir önemi yoktur ama bunu sana hissettirmez.

◊ Tecrübelerime dayanarak söylüyorum: Ulaşılmaz olursan ilgi çekersin. Yılışık ve kolay erkekler, kadınlar için hedef değil.

Haberin Devamı

‘Çömelerek pozu varsa elerim’

E. K. (31), grafiker

◊ Doğayı seven, kaliteli müzik zevki olan biriyle ilişki yaşayabilirim. Ama Instagram’da çömelerek pozu varsa sadece takılırım. Bu eleme işe yarıyor.

◊ Günübirlik ilişkiler bazen yoruyor ama uzun ilişkideyken de yüzeysel olan tatlı geliyor.

‘Çok ilgili davranan kaybeder’

E. C. S. (38), finans yöneticisi

◊ Ciddi ilişkiyi biz erkekler düşünmüyoruz, kadınlar bize bunu düşündürüyor.

◊ Biriyle ilk kez dışarı çıktık; bütün gece şakalaşıp flört edebiliriz ama ilk geceden benimle birlikte olmamalı. Kadınların kendini ağırdan satmasını seviyorum. Çok ilgili davranan kaybeder.

◊ Flört aşamasında karşımdakini etkilemek için küçük yalanlar söylemiş olabilirim. Biriyleyken başkalarıyla flört ettiğim oldu. Ama kimseye boşa umut vermem.

‘Sen daha iyilerine layıksın’

V. M. E. (38), avukat

◊ Oturması kalkması, giyimi, ruh haline bakarım flört ettiğim kişinin. Birlikte eğlenebilmeliyiz. Konuşamadığım biriyle yürümez. 20’lerde tek gecelik ilişkiler heyecanlı ama yaş ilerledikçe sıkıyor.

◊ Sudan bahaneler bulup ayrıldığım birkaç kişiyi çok kırmış olabilirim. “Sen daha iyilerine layıksın, ben ilişki adamı değilim, sen çok iyi bir insansın, seni üzmek istemem” gibi bahaneleri ben de kullandım.

‘Mutsuz olacağımı düşünüyorsam...’

O. Y. (30), lojistik uzmanı

◊ Bir kadınla ilişki yaşamak isteyip istemediğimi konuşmasından, hedeflerinden, örf ve âdetlere bakışından anlarım. Ama daha çok eğlenceli ve günübirlik yaşamayı seven kadınları beğeniyorum.

◊ Eğer birlikte olduğum kişiyle mutsuz olacağımızı düşünüyorsam kolay kolay sosyalleşmem.

‘Hayatımda başka önceliklerim var’

M. G. (34), görsel tasarımcı

◊ Sürekli yüzeysel ilişkiler yaşamak beni yormuyor çünkü hayatımda başka önemli önceliklerim var. Bunun böyle devam etmesini istemiyorum elbette ama şu an böyle. Partnerimin benden beklentisi olmasın diye en başta bu konuşmayı yapıyorum ki kalpler kırılmasın.

◊ Bir partnerime açıklama yapmadan hayatından çıktım, bugün hâlâ bu konuda kendime kızıyorum. Sonradan gönlünü almaya çalıştım ancak bu kez o oralı olmadı.

‘Aile kurmak benim de hayalim’

Ç. H. (29), turizmci

◊ Bir ilişki olursa olur, olmazsa olmaz. Sevmediğim birine sırf ilişki devam etsin diye aşkımı ilan edemem.

◊ Bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi başkasına yapmam. Ayrıca neden ben onu etkilemeye çalışayım, o beni etkilemeye çalışsın.

◊ Yaş ilerledikçe insan sıkılıyor kaçamaklardan, aile kurmak benim de hayalim.

‘İnsan sevdiğine zaman ayırır’

İ. Y. (29), pazarlama uzmanı

◊ Sadece cinsellik gerçekten sıkıyor. Ama insan muhabbeti saran biri olmayınca ilişkiye devam etmek istemiyor. İnsan her zaman sevdiğine zaman ayırır. Bunu yapmıyorsa sadece zaman dolduruyordur, doğru kişi değildir.

‘Hedefe giden her yol mubah’

Y. P. (34), pazarlamacı

◊ Bir kadını elde etmek için onu duygusal olarak yaralayacak yollar dışında hedefe giden her yol mubah. Takılacaksam hayatında gördüğü en uygun kişiymiş gibi davranabilirim. Uzun bir ilişki beklentim varsa düşüncelerimi açıkça dile getiririm.

◊ Karşımdaki her şeyin yolunda olduğunu düşündüğü bir anda, sıkıldığım için iletişimi kestiğim olmuştur. Onun için iyi gidiyor olması, benim memnun olduğum anlamına gelmez.

Ayşegül, 34 yaşında, finans alanında çalışıyor. 2-3 aydır biriyle flört ediyor. Ama ilişkisi var mı yok mu bilmiyor, zira şu sıralar ona göre bir erkeğin gözünde ‘yapışkan’, ‘ilişki isteyen’, ‘koca meraklısı’ bir görüntü yaratmak cüzamdan beter! Ayşegül’ün söyledikleri pek çok kadın sohbetinin konusu... Dertler aynı, soru ortak: “Bu erkekler neden böyle yapıyor?”

‘İlk sapaktan çıkma modu’

B. Ö. (45), halkla ilişkiler

◊ Kadınlar da erkekler de gerçek aşkın özleminde ama fedakârlık yapmaya yanaşmıyor. Hem aşk özlemi var hem de “Seni mi çekeceğim” diyerek ilk sapaktan çıkma modu...

◊ Erkekler “Evlenecek olsam bu zamana kadar evlenirdim” tarzı cümlelerle ciddi ilişki istemediklerinin altını çiziyor. Kadın kendi hayal dünyasında ilişkinin güzel gittiğini sanabilir. Gerçekten güzel gitse karşıdaki kaybolmaz.

‘Onlar da sahiplenilmek istiyor’

N. B. (40), akademisyen

◊ Hayatıma giren erkekler uzun süreli birliktelik istiyor. İlişkiyi daha sahiplenici bir tavırları oluyor. Ben kendi alanımı yaratmak istediğimde ve ona da kendisine zaman ayırması için alan tanıdığımda bu sorun olabiliyor.

◊ Benden hep daha çok ilgi beklendi. Onlar da sahiplenilmek istiyor bence. Bir de bunu belli etmek istemeseler de daha çok otorite sahibi olmak istiyorlar.

‘Issız Adam tribi eskidi, yeter!’

Ş. Ö. (44), moda editörü

◊ İlişkiye çok yüksek enerjiyle başlıyor ama çabuk sıkılıyorlar. Uzun süreli bir şey istemiyorlar. Ben onlara ‘karabatak’ diyorum. Sanırım korkuyorlar ama ‘Issız Adam’ tribi bayağı eskidi. Yeter!

‘Abartılı sınır çizen laflar’

Ç. M. (24), fizyoterapist

◊ Birkaç erkekten “Bak bu sadece Flört, bizden olmaz, sadece sevişebiliriz” gibi sanki ben yakasından tutmuş, nikâh masasına oturtuyormuşum gibi abartılı sınır çizen laflar duydum.

‘Ertesi sabah başkasından bahsetti’

A. B. (50), gazeteci

◊ Günümüzde vaat vermemek marifet. Ve en büyük açmaz bu. “Ben hep dürüst davrandım, bir söz vermedim” diyor. Tamam da beni talepkâr ve ısrarcı durumuna düşürüyor.

◊ Birkaç görüşmeden sonra ortadan kaybolan birileri oldu hayatımda. Beraber olduğumuz gecenin sabahında bana “Ben biriyle tanıştım” diyen de oldu. Bu yaşadığım en kötü durumdu sanırım.

‘Tekeşlilikten korkuyorlar’

B. G. (34), organizatör

◊ Erkekler aşktan, sevilmekten, bağlanmaktan, sorumluluk almaktan, en çok da tekeşlilikten korkuyorlar. Her şey o kadar ulaşılabilir oldu ki muhtemelen ‘Neden tek bir kadın olsun ki’ diye macera arıyorlar.

◊ Uzun süreli birliktelikler kurmak istemediklerini istikrarsız ve dengesiz davranarak, sürekli sözler verip tutmayarak, bana kendimi değersiz hissettirerek belli ediyorlar.

‘Herkes tek kişilik planlar yapıyor’

S. G. (28), inşaat mühendisi

◊ İnsanlar artık ilişki yaşamak istemiyor, bunun saçma olduğunu düşünüyorlar. Çevremde bunu istemeyenlerin ileriye dönük sorumluluklar almadığını ve partnerini hayallerine katmadığını görüyorum. Herkes kendi hayatına dair tek kişilik planlar yapıyor.

◊ İlişki güzel giderken ortadan kaybolan biri olmadı hiç hayatımda ama ben bunu yaptım. Bazen kadınlar da kaçmak isteyebiliyor.

‘Bir kişiye bağlı kalmak istemiyorlar’

A. T. (23), stajyer avukat

◊ Erkekler bir kişiye bağlı kalmak istemiyor. Paniğe kapılıyorlar. Sadece kendi hayatına odaklı yaşamayı tercih ediyorlar.

◊ Bunu düzenli iletişim kurmayıp ortadan kaybolarak gösteriyorlar.

‘Sarhoş araba kullanmama izin verdi’

Z. K. (34), tasarımcı

◊ Erkekler için ilişki anlayışı eğlenmek ve flörtleşmek...Görüştüğüm kişiden sarhoşken beni evime bırakmasını rica ettiğimde “Yeni duş aldım” diye sarhoş araba kullanmama müsaade etmişti.

‘Yedekte başka kızları tutuyorlar’

N. A. (35), stilist

◊ Hemen cinsellik yaşamak istiyorlar. Emek harcamak, tanımak için zaman geçirmek yok. Sözde ciddi ilişki kurmak istiyorlar ama Instagram’larında yedekte kızları tutuyorlar.

◊ Bir çocukla 1-2 hafta yazıştıktan sonra yemeğe çıktık. Beni eve bırakırken yukarı gelmek istedi. Ben “Bu gecenin hayaliyle yalnız uyumak istiyorum, sonra görüşürüz” dedim, “Hayalinde görürsün artık beni” deyip gitti.

‘Açıkça söylüyorlar’

G.Y. (40), marka yöneticisi

◊ Erkekler bugünlerde ilişkilere çok yüzeysel bakıyorlar. Hızlı başlayıp hızlı tüketmek istiyorlar. Üstelik açıkça ilişki istemediklerini de söyleyebiliyorlar.

◊ Zamana ihtiyacı olduğunu ve evlilikten korktuğunu söyleyenleri de gördüm. Plan yapmak istersen de önce “Olur” deyip sonra kulak arkası ediyorlar.

‘Ruhen hastalıklı hareketler bunlar...’

D. G. (36), insan kaynakları danışmanı

◊ Lafta hepsi anlamlı bir şeyler arıyor ama son derece yüzeyseller. Bazıları tekeşli ilişki istemiyor, bazıları tavladıktan sonra yok oluyor.

◊ Görüştüğüm biri sürekli birlikte plan yapıyor ama buluşacağımız saatte telefonunu açmıyor. Bir değil, iki değil... Sitem edince binlerce özür... En sonunda evinde buluşmaya çağırdı. Bir gittim ki ne telefonu açtı, ne kapıyı... Gerçekten ruhen hastalıklı hareketler bunlar.

‘Sizin fedakârlık yapmanızı bekliyorlar’

G. B. (46), otel yöneticisi

◊ Aşkı bulmak çok zor. Sevebilen erkek kalmadı sanki. İlişkilere çok yüzeysel bakıyorlar. Her şey yolundayken bahaneler uydurup ortadan kayboluyorlar. Bir süre sonra zaten anlıyorsunuz hepsinin yalan olduğunu.

◊ Çoğu şeyi kadından bekliyorlar. İlişkinin devamlılığı için sizin fedakârlık yapmanız gerekiyor. Flörtümle evlilik, nişanlılık konusunu konuşsam yavaştan kaçar bence.

‘Üzerlerine düşünce şımarıyorlar’

B. Ç. (38), finans yöneticisi

◊ Erkekler de sevilmek istiyor ama üzerlerine çok düşünce şımarık ve ilgisiz davranıyorlar.

◊ Birini sinemaya gitmek için bile zorlamanız gerekiyorsa ona zaman harcamayın.

‘Toksik ortamı terk ediyorum’

T. Ö. (37), iletişimci

◊ Bence ciddi ilişki kafasına girmeyen erkekler karşılarına çıkan insanı tanımak yerine yüzeysel ilişkiler yaşamayı tercih ediyor, sorumluluk almıyor ve uzun ilişkiden kaçıyor. Bir kez görüştükten sonra iletişime geçmiyor.

◊ Daha önce ortadan kaybolan flörtüm oldu. Artık karşımdaki insanın kötü ve kaba olmasını beklemeden o toksik ilişkiyi hissedip hemen terk ediyorum.

‘Evlilikten bahsetsem ne içtiğimi sorar’

G. A. (36), sanat yönetmeni

◊ Erkekler, iyi sohbet edebilecekleri, iyi seks yapabilecekleri, beklentisiz kadınlarla kısa süreli bir ilişki istiyor. Daha derin bir şey istemediklerini söylüyorlar.

◊ Birlikte olduğum erkekler evlilik konusunu konuşsam bana ne içtiğimi sorar. Kısa süreli planlar yaptığımda bile genelde “Kesin bir şey söylemeyeyim, sen ben yokmuşum gibi plan yap canım. O gün bakarız” gibi dönüş alıyorum.