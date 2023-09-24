Sokağa çıktık, farklı yaş gruplarından kişilere sorduk: ‘Uzaylılara inanıyor musunuz?’ “Koskoca evrende yalnız olamayız”

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Uzayda yalnız olup olmadığımız sorusuna bugüne kadar net bir yanıt alamadık. Konuyla ilgili pek çok defa iddialar ortaya atıldı, üzerine filmler çekilip kitaplar, şarkılar yazıldı. Uzayla ilgili yapılan çalışmalara her yıl bir yenisi ekleniyor. Meksika Kongresi’nde geçen hafta düzenlenen bir oturumda Peru’nun Cusco kentindeki bir madende bulunan iki mumyalanmış fosilin uzaylılara ait olduğu iddia edildi. Sunumu gazeteci ve UFO araştırmacısı Jaime Maussan yaptı. Mumyaları inceleyen Maussan fosillerin uzaylılara ait olduğunu söyledi. Maussan şaibeli açıklamalarıyla tanınsa da bu iki mumya dünyada heyecan yarattı. Biliminsanları bu açıklamaya itibar etmedi ama sosyal medya ayağa kalktı. Kimi inandığını söyledi, kimi saçma buldu. Biz de sokağa çıktık ve ‘Uzaylılara inanıyor musunuz’, ‘Evrende yalnız mıyız’ sorularını farklı yaş ve meslekten kişilere sorduk.

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‘AMERİKALILARA GÖRÜNÜYOR!’

Abdullah Ezik, 28, şair

Bu tür olaylar spekülatif. Dünyayı aldatmaya, öte taraftan bunu yapan ülkelere yönelik bir reklam projesi bence. Çünkü hiç bilimsel veri yok. Uzaylıların sadece Amerikalılara ve Güney Amerikalılara gözükmesi enteresan. Uzaylıların işi gücü yok da sadece Amerikalılara mı görünüyor? Türklerin, Rusların, Almanların neyi eksik Amerikalılardan?

‘KİTABIMIZDA DA YAZIYOR’

Metin Erdağ, 21, kestane satıcısı

Bu evrende sadece insanların olması mümkün değil. Hatta bizim kitabımızda da yazıyor evrende insanlardan başka varlıkların olduğu. Olabilir, uzaylılar neden olmasın? Meksika’da bulunan da bunun bir delili olabilir. Ben o görüntüyü gördüğümde, daha önce karşılaşmadığım bir şeyle karşılaşınca ürperdim. Açıkçası merak edip araştırmadım.

‘FARKLI ENERJİLERDE...’

G. K., 41, Restoratör

Uzaylıların varlığına inanıyorum ama o fosiller çok gerçekçi gelmedi. Bu iddiayı ortaya atan çok güvenilir bir kişi değilmiş. Biraz araştırdım internetten. Bence evrende yalnız değiliz. Onlara uzaylı mı denir bilmiyorum ama farklı enerjilerde ve boyutlarda canlılar olduğuna inanıyorum. Yani bu kadar büyük bir evrende yalnız olmamalıyız.

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‘YAKINDA VAR DİYECEKLER’

E. M., 37, sinema sektörü çalışanı

Bence evrende yalnız değiliz ama gerçek olduğuna dair ispat olmadığı için bana bir şey ifade etmedi. Çok var bu tip görseller, yazılmış kitaplar. Bu tip art arda yapılan açıklamalarla piyasayı arttırıyorlar. Herhalde çıkacaklar yakında, var diyecekler. Askeri olarak da kullanabilirler bilmiyoruz... Vardır bildikleri bir şey, yavaş yavaş ortaya çıkarıyorlar.

‘PERU’DAKİ GÖRÜNTÜ TUHAF!’

Satı Haşim, 43, bankacı

Ben ismi ‘Esrar-ı Havas’ olan bir kitap okudum. Orada da bu uzaylılara değinen bir bölüm var. Bayağı inandırıcı geldi. Peru’daki görüntü tuhaf! Evrende mutlaka başka canlılar var. İnanıyorum ben.

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‘DOĞRULUK PAYI OLABİLİR’

Süleyman Kara, 50, mobilyacı

Bence dünyada yalnız değiliz. Evren, 2 bin yıllık bir evren değil, 15 milyon yıldan bahsediliyor. Dolayısıyla bizim haricimizde yaşayan canlılar olduğunu düşünüyorum. Yıllar içerisinde dönemsel görüntüler çıktı, UFO’yla alakalı resimler paylaşıldı. Doğruluk payı olduğuna inanıyorum.

‘İNANIYORUM, KANITLAYAMAM’

Semanur Dokdemir, 17, öğrenci

Uzaylıların olduğunu düşünüyorum ama kesin olarak var diyemem. Çünkü teknoloji bunu araştırmaya yeterli değil. Sadece bir varsayım. Bunu kanıtlayamayız, bu yüzden var veya yok demek yanlış. İnanıyorum ama kanıtlayamam (gülüyor). Fosili gördüğümde çok şaşırmadım. Gerçek değildi bence. İnsanların uydurduğu uzaylı profiline çok benziyor.

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‘DÜŞÜNMEYE YÖNELTİYOR’

Serdar Çiğdem, 18, dondurmacı

Arkadaşlarım inandı, ben inanmamıştım. Ama sorgulayıp araştırmaya başlayınca inanmaya başlıyor insan, olabilir diyorsunuz. Bazı görüntüler var, insan ikilemde kalıyor. Uzaylı fosilinin görüntüsünü gördüğümde tuhaf oldum. Bizden başka neler var diye, insanı daha çok düşünmeye ve araştırmaya yöneltiyor.

‘FOSİL BULDU, UZAYLI!’

Erkan Yıldız, 46, restoran müdürü

Ben din neyi emrediyorsa ona inanıyorum. Hadislerle bize anlatılıyor. Nereden biliyorsun uzaylı olduğunu, araştırmışlar mı? Hiç araştırmadan konuşuyorlar. Fosil buldu, uzaylı! Biz uzaya gidiyor muyuz? Gidiyoruz! Belki onlar da buraya geliyordur. O yüzden önce araştırmalı diyorum. Onların insan fosili olduğunu düşünüyorum.