Soğuk havanın faydaları şaşırtıyor

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Yaygın kanının aksine soğuk kış aylarının aslında sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkisi var. Soğuk havanın nelere iyi geldiğini, cildimize ne gibi etkileri olduğunu ve bu mevsimde spor yapmanın yararlarını konunun uzmanlarına sorduk.

‘Gözenekleri sıkılaştırıyor’

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

* Eklem içinde ‘hiyalin’ (en sık görülen kıkırdak çeşidi) maddesi üreten hücreler var. Soğuk havada bu hücreler daha aktif hale gelerek büyük ve yük taşıyan eklemleri (özellikle kalça ve diz) daha güçlü hale getiriyor. Soğuk havalar eklem şişliklerini de azaltıyor.

* Kar yağdığında, hava sıcaklığı eksi derecelere indiğinde çoğu mikrop ve bakteri üreyemiyor. Grip virüsü yok oluyor. Ayrıca soğuk ortamlarda polen gibi alerjenler ciddi ölçüde azalıyor. Bulunduğumuz ortamı kış ayında çok fazla ısıtmak mikrop artışına sebep olabilir.

* Soğuk havalarda saç derimiz güçlendiği için dökülme oranı çok azalıyor. Saçlar tekrar daha kolay çıkabiliyor.

* Yapılan araştırmalar, soğuğun yüzdeki deride gözenekleri sıkılaştırdığını, yüzün daha parlak ve sıkı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Soğuk havalarda sadece cildimiz sıkılaşmıyor, saç derimiz de güçleniyor, dökülme oranı azalıyor.

‘Sporda daha çok kalori yakılıyor’

Cenk Öztomak, antrenör

* Korunaklı bir şekilde yapacağımız günde yarım saatlik basit egzersizler bile bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye ve hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.

*Normal şartlar altında yaptığımız ısınma süresini kışın arttırmalıyız. Yavaş tempolu hareketlerle başlayıp kaslarımızın hazırlanmasına bağlı olarak hızlanmalıyız.

* Açık havada yapacağımız antrenmanlar güneş ışığı almamızın iyi bir yolu. Güneş ışığından aldığımız D vitamini kemik sağlığımızı korumasının yanı sıra bağışıklık sistemimizi destekliyor ve viral enfeksiyonların tedavisine destek oluyor.

* Soğuk havada spor yaparken normalden daha fazla kalori yakıldığı için su kaybı daha fazla olacaktır. O yüzden içtiğimiz su miktarını arttırmalıyız.

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Yaz, kış fark etmez... Açık havada yapacağımız antrenmanlar, güneş ışığından D vitamini almamızın iyi bir yolu.

‘Uyku kalitesi artıyor’

Ezgi Özkur, dermatolog

* Soğuk havanın avantajlarından biri, uyku kalitesinin artmasıdır. Bu da cilt sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor.

* Özellikle outdoor sporlarda ve açık havadayken kış aylarında güneş kremi kullanmaya devam etmeliyiz. Dışarı çıkmadan 15 dakika önce sürülmeli.

* Cildimiz soğuk havada kurumaya meyilli olur. Kış mevsimine hazırlamanın bir yolu da duş süresini kısa tutmak ve su sıcaklığını ılık kullanmaktır. Soğuk bir günün ardından uzun, sıcak duşlar harika hissettirebilir ancak cildimizdeki önemli yağları kaybetmemize sebep olarak kuruluk sorununu daha da arttırabilir.

* Dudaklarımızı nemlendirmeyi genellikle unuturuz ancak soğuk hava başladığında kuruyan ilk bölgelerden biridir. Dudaklarımıza kış aylarında günlük nemlendirici dudak balmı uygulayabiliriz.

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Kışın cildimiz kurumaya meyilli olur. Duş süresini kısa tutmak ve ılık suyla yıkanmak gerekir.

‘Kahverengi yağ üretmemizi sağlıyor’

Elif Nida Zafer, diyetisyen

* Yapılan yeni çalışmalar kışın metabolizmamızın yavaşlamadığını, aksine hızlandığını gösteriyor. Soğuk havaya maruz kalan vücut, ideal ısısını korumak için çalışıyor. Yağ yakımı hızlanıyor ve vücutta bir tepkime ortaya çıkıyor. Ayrıca soğuk hava cildi diri tutup sarkmayı ve selüliti engelliyor.

* Soğuk hava vücudun kahverengi yağ üretmesini sağlıyor. Kahverengi yağ, iyi yani faydalı yağdır. Vücudun enerji sarf etmesini sağlar. Kahverengi yağ, beyaz (kötü) yağa göre daha fazla olursa metabolizma hızlanıyor ve yağ yakımı devreye giriyor.