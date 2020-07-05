Sıhhatiniz ‘teknolojik’ ellerde...

Sağlıklı yaşam, her zamankinden daha fazla gündemde. İçinde olduğumuz salgın döneminde bağışıklığımızı yüksek tutmak, susuz ve uykusuz kalmamak gibi temel alışkanlıkları edinmek virüse karşı önemli bir savunma gücü... Yeni trend ‘sağlıklı yaşam uygulamaları’ sayesinde bu artık daha kolay. Yapacağınız tek şey , ihtiyacınız olan uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize indirmek. İster uyku saatlerinizi düzenleyin ister kendi antrenörünüz olun... İşin uzmanlarına danıştık ve sağlıklı yaşam uygulamalarının en faydalı olanlarını listeledik.

Sıcakta susuz kalmayın

Water Minder

İçtiğiniz su miktarını takip eden ve belirlenen hedefe göre su içmenizi hatırlatan bir uygulama. Water Minder sayesinde ne kadar su içtiğinizi izleyip saat kadranındaki anımsatıcı sayesinde kişisel hedefinize ulaşabilirsiniz.

Sağlınız güvende

Medisafe

İlaçlarınızı zamanında almanız için bir hatırlatıcı. Aynı zamanda ilaçlar arasında etkileşim olup olmadığını kontrol ediyor, ilaçları kayıt altına alıp rapor ediyor. Eğer isterseniz unuttuğunuz ilaçlarınız için seçtiğiniz yakınınıza bildirim gönderiyor.

Tüm veriler bir arada

My Therapy

Günlük ilaçlarınızı hatırlatan My Therapy’le ilaçlarınızı, ölçümlerinizi kontrol edebilir ve semptomlarınızı kaydedebilirsiniz. Topladığınız verileri uygulama içinde PDF haline getirip raporunuzu doktorunuza gösterebilirsiniz.

Gününüz kayıt altında

Argus

Gün boyu adımlarınızı ve yaptığınız egzersizleri kayıt altına alıyor. Yiyeceklerinizin barkodlarını okutarak besin değerlerini öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca eğer isterseniz bu verileri Facebook hesabınızdan paylaşabiliyorsunuz.

Kadınların olmazsa olmazı

Cycles

Bu uygulama kadınlara özel. Regl tarihinizi kaydetmeye başladıktan sonra yumurtlama gününüz otomatik olarak hesaplanıyor. Özel günlerinizde bilgilendirici tavsiyeleriyle daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor.

Doğru nefes önemli



Deep Breathing Exercises Relax

Uygulamayı kullanarak doğru nefes alma pratiklerini öğrenebiliyorsunuz. Stres ve kaygı giderici nefes alma egzersizlerini uygulamada bulunan müziklerle yapabilirsiniz.

Uyku problemine son

Sleep Better

Amacı uykularınızı düzenli hale getirmenize yardımcı olmak. Sleep Better uyku kalitenizi ölçüp ayarlar kısmından verdiğiniz izinle size en iyi hangi saatte uyumanız gerektiğini hatırlatıyor.

Kendi antrenörünüz olun

Fitwell

Vücudunuzu analiz edip istediğiniz hedefe uygun bir antrenman programı belirliyor. Ardından egzersizinizle uyumlu beslenme listesi oluşturuyor. Daha disiplinli bir çalışma için otomatik bildirimlerle hatırlatmalar yapıyor.

Koşunun en eğlenceli hali

Zombies, Run!

Koşuyu oyun haline getiriyor. Zombies, Run! koşu sırasında talimatlar veriyor. Telsiz konuşmalarıyla anlatılan hikâyede zombiler tarafından kovalanıyorsunuz ve koşma temponuza göre görevleri yerine getiriyorsunuz.

Teknolojik diyetisyen

Bidiyet

Bu uygulamayla kendinize en uygun diyet programını seçebiliyorsunuz. Bidiyet’in diyet listelerinin yanında ünlü diyetisyenlerin listeleri de var. Aynı zamanda uygulama içinde sağlıklı yemek tarifleri de mevcut.