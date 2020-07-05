Sıhhatiniz ‘teknolojik’ ellerde...
Telefona yüklenen sağlık uygulamaları hayatı kolaylaştırıyor. Kendi yaşam koçunuz olmanızı sağlayacak uygulamaları Dr. Ender Saraç ve antrenör Murat Bür’e sorduk.
Sağlıklı yaşam, her zamankinden daha fazla gündemde. İçinde olduğumuz salgın döneminde bağışıklığımızı yüksek tutmak, susuz ve uykusuz kalmamak gibi temel alışkanlıkları edinmek virüse karşı önemli bir savunma gücü... Yeni trend ‘sağlıklı yaşam uygulamaları’ sayesinde bu artık daha kolay. Yapacağınız tek şey , ihtiyacınız olan uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize indirmek. İster uyku saatlerinizi düzenleyin ister kendi antrenörünüz olun... İşin uzmanlarına danıştık ve sağlıklı yaşam uygulamalarının en faydalı olanlarını listeledik.
Sıcakta susuz kalmayın
Water Minder
İçtiğiniz su miktarını takip eden ve belirlenen hedefe göre su içmenizi hatırlatan bir uygulama. Water Minder sayesinde ne kadar su içtiğinizi izleyip saat kadranındaki anımsatıcı sayesinde kişisel hedefinize ulaşabilirsiniz.
Sağlınız güvende
Medisafe
İlaçlarınızı zamanında almanız için bir hatırlatıcı. Aynı zamanda ilaçlar arasında etkileşim olup olmadığını kontrol ediyor, ilaçları kayıt altına alıp rapor ediyor. Eğer isterseniz unuttuğunuz ilaçlarınız için seçtiğiniz yakınınıza bildirim gönderiyor.
Tüm veriler bir arada
My Therapy
Günlük ilaçlarınızı hatırlatan My Therapy’le ilaçlarınızı, ölçümlerinizi kontrol edebilir ve semptomlarınızı kaydedebilirsiniz. Topladığınız verileri uygulama içinde PDF haline getirip raporunuzu doktorunuza gösterebilirsiniz.
Gününüz kayıt altında
Argus
Gün boyu adımlarınızı ve yaptığınız egzersizleri kayıt altına alıyor. Yiyeceklerinizin barkodlarını okutarak besin değerlerini öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca eğer isterseniz bu verileri Facebook hesabınızdan paylaşabiliyorsunuz.
Kadınların olmazsa olmazı
Cycles
Bu uygulama kadınlara özel. Regl tarihinizi kaydetmeye başladıktan sonra yumurtlama gününüz otomatik olarak hesaplanıyor. Özel günlerinizde bilgilendirici tavsiyeleriyle daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor.
Doğru nefes önemli
Deep Breathing Exercises Relax
Uygulamayı kullanarak doğru nefes alma pratiklerini öğrenebiliyorsunuz. Stres ve kaygı giderici nefes alma egzersizlerini uygulamada bulunan müziklerle yapabilirsiniz.
Uyku problemine son
Sleep Better
Amacı uykularınızı düzenli hale getirmenize yardımcı olmak. Sleep Better uyku kalitenizi ölçüp ayarlar kısmından verdiğiniz izinle size en iyi hangi saatte uyumanız gerektiğini hatırlatıyor.
Kendi antrenörünüz olun
Fitwell
Vücudunuzu analiz edip istediğiniz hedefe uygun bir antrenman programı belirliyor. Ardından egzersizinizle uyumlu beslenme listesi oluşturuyor. Daha disiplinli bir çalışma için otomatik bildirimlerle hatırlatmalar yapıyor.
Koşunun en eğlenceli hali
Zombies, Run!
Koşuyu oyun haline getiriyor. Zombies, Run! koşu sırasında talimatlar veriyor. Telsiz konuşmalarıyla anlatılan hikâyede zombiler tarafından kovalanıyorsunuz ve koşma temponuza göre görevleri yerine getiriyorsunuz.
Teknolojik diyetisyen
Bidiyet
Bu uygulamayla kendinize en uygun diyet programını seçebiliyorsunuz. Bidiyet’in diyet listelerinin yanında ünlü diyetisyenlerin listeleri de var. Aynı zamanda uygulama içinde sağlıklı yemek tarifleri de mevcut.
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