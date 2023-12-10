â€˜Åžiddete uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± bilmiyor, boÅŸanmada ilk adÄ±mÄ± atmaya Ã§ekiniyorlarâ€™

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24 Åžubat 2023 tarihli TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re 2022 yÄ±lÄ±nda 574 bin 358 Ã§ift evlendi, 180 bin 954 Ã§iftse boÅŸandÄ±. Rakamlar hem evlilik hem boÅŸanma oranlarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±llara gÃ¶re arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. BoÅŸanma sÃ¶z konusuysa daha Ã§ok sorun yaÅŸayan taraf genellikle kadÄ±nlar oluyor. Evlilikte ezilen, ÅŸiddet gÃ¶ren kadÄ±n boÅŸanÄ±rken de maÄŸduriyet yaÅŸÄ±yor. Nafaka, Ã§ocuklarÄ±n velayeti gibi konularda bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiÅŸmeler oluyor Ã§iftler arasÄ±nda. BirÃ§ok kadÄ±n evlilikte ve boÅŸanma sÃ¼recinde ne tÃ¼r haklarÄ± olduÄŸunu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± durumdan nasÄ±l kurtulacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor, yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyuyor. Hatta evlilik iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok durumun ÅŸiddet olduÄŸunu bile fark etmiyor Ã§oÄŸu zaman. Bu durum eÄŸitimli Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n iÃ§in de geÃ§erli, yoksul, hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± olmayan iÃ§in de... Avukat AyÅŸe Esra Ã‡etin boÅŸanma davalarÄ±na bakÄ±yor, ihtiyaÃ§ duyan kadÄ±nlara sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ulaÅŸÄ±yor ve onlarÄ±n sorduÄŸu her soruyu yanÄ±tlÄ±yor, bir anlamda Ã¼cretsiz danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapÄ±yor. Avukat AyÅŸe Esra Ã‡etinâ€™le boÅŸanma konusunda kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

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â—Š Sosyal medyadan kadÄ±nlara destek olma fikri nasÄ±l doÄŸdu?

Her ÅŸeyden Ã¶nce ben de bir kadÄ±nÄ±m. KadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ± beni hem ilgilendiriyor hem de belli alanlarda etkiliyor. KadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilendiÄŸini sÃ¶yleyip harekete geÃ§memeyi samimi bulmadÄ±m. Hukuki tecrÃ¼belerimi sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸarak kadÄ±nlara bir nebze olsun yardÄ±mcÄ± olabilirsem hem sorunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼yÃ¼p felakete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine belki engel olabilirim hem de Ã§Ã¶zÃ¼mlenmelerine katkÄ± saÄŸlayabilirim dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle bu sÃ¼rece baÅŸladÄ±m. Sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paylaÅŸÄ±mlara gelen geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler gÃ¼zel bir alan oluÅŸmasÄ±na aracÄ±lÄ±k etti.

â—Š BoÅŸanma sÃ¼recinde Ã¶ne Ã§Ä±kan tipik sorunlar neler? Ã‡iftler boÅŸanÄ±rken nasÄ±l problemler yaÅŸÄ±yor?

BoÅŸanma davalarÄ± taraflarÄ±n en Ã§ok kiÅŸiselleÅŸtirdikleri dava tÃ¼rÃ¼. Duygular ve baskÄ±n olarak Ã¶fke uzlaÅŸma zeminini ortadan kaldÄ±rÄ±yor genellikle. EÅŸler aslÄ±nda hukuken teferruat olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tali konularda inatlaÅŸabiliyor; hele taraflardan biri evliliÄŸin yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸinden emin olduÄŸu halde halk arasÄ±nda â€˜karÅŸÄ± tarafÄ± sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rmeâ€™ olarak ifade edilen eÄŸilimdeyse sÃ¼reÃ§ tamamen Ã§Ä±kmaza giriyor.

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â—Š Zor durumda olan kadÄ±nlar boÅŸanmak iÃ§in hangi yollarÄ± kullanabilir? Mesela Ã¼cretsiz hukuki destek sÃ¶z konusu mu?

KadÄ±n boÅŸanma sÃ¼recine girdiyse Ã¶ncelikle 6284 SayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda koruyucu ve Ã¶nleyici tedbirlerden yararlanabilir. Åžiddet olgusu olmasa dahi mali gÃ¼cÃ¼ yetersiz olanlarÄ±n dava harÃ§ ve masraflarÄ±ndan sorumlu tutulmama ve baro tarafÄ±ndan Ã¼cretsiz avukat gÃ¶revlendirme ÅŸeklinde aÃ§Ä±klayabileceÄŸimiz adli yardÄ±mdan yararlanma haklarÄ± var.Â

Avukat AyÅŸe Esra Ã‡etin

KADINLAR NEDEN BOÅžANIYOR?



â—Š YÃ¼zde 22,2 sorumsuz ve ilgisiz davranma



â—Š YÃ¼zde 19,3 aldatma



â—Š YÃ¼zde 14,6 dayak ve kÃ¶tÃ¼ muamele

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ERKEKLER NEDEN BOÅžANIYOR?



â—Š YÃ¼zde 41,2 sorumsuz ve ilgisiz davranma

â—Š YÃ¼zde 11 aile bÃ¼yÃ¼klerinin aile iÃ§i iliÅŸkilere karÄ±ÅŸmasÄ±

â—Š YÃ¼zde 9,7 geÃ§imi saÄŸlayamama

KADINLAR SORUYOR...Â

â€˜Eski eÅŸime Ã§ocuklar iÃ§in nafaka davasÄ± aÃ§tÄ±m ama Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor, hak talep edebilir miyim?â€™

â—Š YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m, velayeti bende olan Ã§ocuklarÄ±mÄ± da yanÄ±mda

gÃ¶tÃ¼rebilir miyim?

Teknik olarak evet. Ãœlkeden Ã¼lkeye deÄŸiÅŸebilir. AyrÄ±ca eski eÅŸiniz talep ederse velayetin deÄŸiÅŸtirilmesi sÃ¶z konusu olabilir.

â—Š BoÅŸanma sonrasÄ± tayin istemek velayeti tehlikeye sokar mÄ±?

Ã‡ocukla babanÄ±n kiÅŸisel iliÅŸki kurmasÄ±nÄ± hÃ¢kim Ã¶nemser. Ã‡ocuÄŸu babaya gÃ¶stermeme hatta kaÃ§Ä±rma amacÄ±nda olduÄŸunuz iddia edilebilir. Tayin gerekÃ§elerinizi doÄŸru aÃ§Ä±klayabilmeniz Ã¶nemli.

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â—Š AnlaÅŸmalÄ± boÅŸanma davasÄ±nda iki ayrÄ± dilekÃ§e mi veriliyor?

Tek dilekÃ§e verilebilir. EÅŸlerden biri davacÄ±, diÄŸeri davalÄ± oluyor.

â—Š Ã‡alÄ±ÅŸmÄ±yorum, gelirim yok. Kocam maddi ve manevi tazminat davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ, hÃ¢kim nasÄ±l karar verir?

Cevap kimin daha kusurlu kabul edileceÄŸine gÃ¶re deÄŸiÅŸir. Sadece Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor olmak tazminatÄ±n reddi sebebi deÄŸil.

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ALDATMA DURUMUNDA

â—Š AyrÄ± yaÅŸÄ±yoruz, boÅŸanma davasÄ± olmadan nafaka alabilir miyim?

AyrÄ± yaÅŸamak iÃ§in haklÄ± sebepleriniz varsa tedbir nafakasÄ± talep edebilirsiniz.

â—Š Ã‡ocuklarÄ±mÄ± yatÄ±lÄ± okula vermiÅŸ, velayeti geri alabilir miyim?

Velayetin fiilen kullanÄ±lmamasÄ± velayetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na sebep olabilir. KoÅŸullarÄ±nÄ±z yatÄ±lÄ± okula gÃ¶ndermeyi haklÄ± gÃ¶stermiyorsa, denenebilir. Hukuki destek almanÄ±zÄ± Ã¶neririm.

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â—Š Ã‡alÄ±ÅŸan kadÄ±n nafaka alabilir mi?

Evlilikteki yÃ¼ksek yaÅŸam standardÄ±nÄ± kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle kaybeden, yani boÅŸanan kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸsa da nafaka alabilir.

â—Š AldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlarsam, beraber olduÄŸu kadÄ±ndan darp gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ raporla kanÄ±tlar ve boÅŸanÄ±rsam tazminat alma hakkÄ±m var mÄ±?

Evet, alabilirsiniz.

â—Š AnlaÅŸmalÄ± boÅŸanmadan sonradan vazgeÃ§ebilir miyim?

Karar henÃ¼z kesinleÅŸmediyse istinaf edebilirsiniz, yani vazgeÃ§mek mÃ¼mkÃ¼n.

â—Š BoÅŸandÄ±ktan sonra alÄ±nacak nafaka tedbir nafakasÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼k olur mu?

Normal ÅŸartlarda bir miktar daha yÃ¼ksek olmasÄ±nÄ± bekleriz.

â—Š BaÄŸlanan nafaka, asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsam kesilir mi?

Evlilik boyunca asgari Ã¼cret dÃ¼zeyinin Ã§ok Ã¼zerinde yaÅŸam koÅŸullarÄ±na sahipseniz, boÅŸanmadan sonra nafaka alÄ±rken Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayÄ±p asgari Ã¼cret almanÄ±z nafakanÄ±n kesilmesine sebep olmaz.

â—Š 10 yÄ±l Ã¶nce takÄ±larÄ±mÄ± izinsiz aldÄ±, kumar oynadÄ±. Delil yok, boÅŸanma davasÄ±nda talep edebilir miyim?

Delil yoksa bÃ¼yÃ¼k ihtimalle dava reddedilecek. SonrasÄ±nda yargÄ±lama gideri ve velÃ¢yet Ã¼creti Ã¶deyebilirsiniz.Â

â—Š EÅŸimin aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l ispat edebilirim?

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, tanÄ±k beyanlarÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸme-mesajlaÅŸma kaydÄ±, hesap ekstreleri iÅŸe yarar. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaya gÃ¶re ispat durumu deÄŸiÅŸir.

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EMEKLÄ° MAAÅžI

â—Š BoÅŸanma sÃ¼recinde evden Ã§Ä±kmaya zorlanan kadÄ±n evden ayrÄ±lÄ±rsa suÃ§lu olur mu?

HayÄ±r, ama bu durum ÅŸikÃ¢yete konu edilmeli ve resmi kayÄ±tlara geÃ§mesi saÄŸlanmalÄ± ki haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ispat etmek kolaylaÅŸsÄ±n.

â—Š Eski eÅŸime Ã§ocuklar iÃ§in nafaka davasÄ± aÃ§tÄ±m ama Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor, hak talep edebilir miyim?

Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyecek bir durumu yoksa edebilirsiniz.

â—Š BoÅŸanma davasÄ± bittikten ne kadar sonra altÄ±nlar iÃ§in dava aÃ§ma hakkÄ±mÄ±z var?

TakÄ±lar ortada yoksa ve bedeli istenecekse, karar kesinleÅŸtikten sonraki 10 yÄ±l iÃ§inde dava aÃ§Ä±lmasÄ± gerekir.

â—Š BoÅŸanma davasÄ± sÃ¼rerken erkek Ã¶lÃ¼rse, kadÄ±na emekli maaÅŸÄ± kalÄ±r mÄ±?

Ã–len eÅŸin mirasÃ§Ä±larÄ± davayÄ± devam ettirip saÄŸ kalan eÅŸin daha kusurlu olduÄŸunu ispat ederlerse alamaz. MirasÃ§Ä±lar davayÄ± devam ettirmezse alabilir.

â—Š Beni ailemin evine bÄ±rakÄ±p kendi ailesinin benim evimde kalmasÄ± Ã¶zel hayatÄ± ihlal sayÄ±lÄ±r mÄ±? Dava aÃ§abilir miyim?

Ã–zel hayatÄ±n gizlilik koÅŸullarÄ± oluÅŸmuyor ama bu bir boÅŸanma nedeni, dava aÃ§abilirsiniz. ÅžikÃ¢yetÃ§i olurken olaylarÄ± anlatmanÄ±z yeterli, durum suÃ§ oluÅŸturuyorsa bu suÃ§un ne olacaÄŸÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±k belirler.

â—Š BoÅŸanmadan sonra saÄŸlÄ±k nedeniyle kadÄ±n kocasÄ±ndan yoksulluk nafakasÄ± talep edebilir mi?

BoÅŸanmanÄ±n kesinleÅŸmesinin Ã¼zerinden bir yÄ±l geÃ§tiyse olumsuz sonuÃ§lanÄ±r.

YOKSULLUK NAFAKASI SÃœRESÄ°Z

â—Š Nafaka nedir, hangi koÅŸullarda veriliyor?

BoÅŸanma nedeniyle yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸecek eÅŸ, evliliÄŸin boÅŸanmayla sonuÃ§lanmasÄ±nda daha kusurlu olan taraf deÄŸilse geÃ§imi iÃ§in diÄŸer taraftan mali gÃ¼cÃ¼ oranÄ±nda sÃ¼resiz olarak nafaka isteyebilir.

â—Š KaÃ§ Ã§eÅŸit nafaka var ve hangisi, hangi aÅŸamada Ã¶deniyor?

Â¬ Tedbir nafakasÄ±: BoÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce ya da dava sÃ¼rerken eÅŸin ve Ã§ocuklarÄ±n geÃ§imini saÄŸlamak iÃ§in hÃ¼kmediliyor.

Â¬ Ä°ÅŸtirak nafakasÄ±: BoÅŸanma kararÄ± verildiÄŸinde velayet verilmeyen eÅŸin Ã§ocuÄŸun giderlerine katÄ±labilmesi iÃ§in hÃ¼kmediliyor.

Â¬ Yoksulluk nafakasÄ±: BoÅŸanma kararÄ± verildiÄŸinde yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸecek eÅŸ iÃ§in hÃ¼kmediliyor.

Â¬ YardÄ±m nafakasÄ±: Bunun boÅŸanma ya da evlilikle ilgisi yok. YoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸecek altsoy yani Ã§ocuk, torun; Ã¼stsoy yani anne, baba ve kardeÅŸ lehine hÃ¼kmediliyor.

â—Š Ã‡ocuÄŸa verilen nafakanÄ±n sÃ¼resi nedir?

Ã‡ocuÄŸa, verilen iÅŸtirak nafakasÄ± 18 yaÅŸÄ±na kadar devam ediyor. 18 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlayan Ã§ocuk eÄŸitim hayatÄ±nÄ± devam ettiriyorsa yardÄ±m nafakasÄ± talep etme hakkÄ±na sahip.

â—Š Her boÅŸanan kadÄ±n, zengin Ã§iftlerin boÅŸanmalarÄ±ndaki gibi astronomik rakamlar alÄ±yor mu?

Yoksulluk nafakasÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼tÃ¼mÃ¼z eÅŸlerin evlilik boyunca hangi maddi koÅŸullarda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri. EÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ± asgari Ã¼cretle yaÅŸamÄ±nÄ± devam ettiren, Ã§alÄ±ÅŸmayan kadÄ±n da; iÅŸinsanÄ± eÅŸinden boÅŸanan Ã¶ÄŸretmen ya da bankacÄ± bir kadÄ±n da hayat standardÄ±nda dÃ¼ÅŸme olacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde yoksulluk nafakasÄ± alma hakkÄ±na sahip olabilir. Ã‡ok zengin bir eÅŸiniz yoksa nafaka miktarÄ± geÃ§iminizi saÄŸlayacak dÃ¼zeyde dahi olmayabilir.

â—Š KadÄ±nÄ±n nafaka hakkÄ± ne zaman bitiyor veya hangi koÅŸullarda nafaka kesiliyor?

Kural olarak eÅŸe baÄŸlanan yoksulluk nafakasÄ± sÃ¼resiz. Ancak nafaka alan tarafÄ±n gelirinde artÄ±ÅŸ meydana gelirse ya da nafaka Ã¶deyen tarafÄ±n maddi gÃ¼cÃ¼nde azalma olursa nafakanÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ya da nafaka miktarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine karar verilebilir. Nafaka alan tarafÄ±n yeniden evlenmesi, nafaka alan ya da Ã¶deyen taraflardan birinin vefatÄ± halindeyse nafaka kendiliÄŸinden sona erer. Nafaka alan kiÅŸi evlenmediÄŸi halde evliymiÅŸ gibi biriyle yaÅŸÄ±yorsa nafaka Ã¶deyen mahkemeden nafakanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep edebilir.

â€˜ÅžÄ°DDET Ä°Ã‡Ä°N VÃœCUDA DARBE ALMAK ÅžART DEÄžÄ°L, KADINLAR HER GÃœN RUHUNA DERÄ°N DARBELER ALIYORâ€™

â—Š KadÄ±nlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ evlilik iÃ§erisinde ve boÅŸanma sÃ¼recinde sahip olduklarÄ± haklarÄ±n farkÄ±nda deÄŸil. Ã–zellikle evlilik iÃ§erisinde ÅŸiddet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, ekonomik Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olmayan kadÄ±nlarÄ±n hukuki sÃ¼reci baÅŸlatma konusundaki o ilk adÄ±mÄ± atmaya Ã§ekindiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz.

â—Š BoÅŸanma kararÄ± verilmeden Ã¶nce de tedbir nafakasÄ± alabilecekleri ve boÅŸanma sÃ¼recinde mÃ¼ÅŸterek konutun tahsisini yani eÅŸlerin evlilik boyunca birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde kalmayÄ± talep edebileceklerinden habersizler. BoÅŸanmayla birlikte eÅŸler arasÄ±nda yapÄ±lacak mal paylaÅŸÄ±mÄ±na dair de kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± tam olarak bilmediklerini sÃ¶yleyebilirim.

â—Š Benim gÃ¶zlemleyebildiÄŸim kadarÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n birÃ§oÄŸu ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n farkÄ±nda deÄŸil. Genel kanÄ± ÅŸiddetin fiziksel bir mÃ¼dahale gerektirdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Oysa kadÄ±nÄ±n istediÄŸi halde Ã§alÄ±ÅŸamamasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±, maaÅŸ kartlarÄ±nÄ±n eÅŸinde olmasÄ± ekonomik ÅŸiddetâ€¦

â—Š Yine eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in yemek hazÄ±rlayan bir kadÄ±nÄ±n yemek beÄŸenilmedi diye aÄŸÄ±r ÅŸekilde eleÅŸtirilmesi, tÃ¼m gÃ¼n ev iÅŸleriyle ve Ã§ocuklarla ilgilenen kadÄ±nÄ±n o aile iÃ§in verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k Ã§abanÄ±n takdir edilmemesi ya da baÅŸkalarÄ±yla mukayese edilmesi de ÅŸiddet. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan bir eÅŸin yanÄ±nda olmamak, manevi olarak derdini, tasasÄ±nÄ± paylaÅŸmamak da, eÅŸi iÃ§in Ã¶zel anlamÄ± olan gÃ¼nleri gÃ¶rmezden gelmek de ÅŸiddet.

â—Š Åžiddete uÄŸramak iÃ§in vÃ¼cuda darbe almak ÅŸart deÄŸil. Ã‡oÄŸu kadÄ±n hemen her gÃ¼n ruhuna derin darbeler alÄ±yor ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyi ÅŸiddet olarak adlandÄ±rmÄ±yor.

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EVDEN Ã‡IKMASINI, Ã‡ALIÅžMASINI ENGELLEMEK SUÃ‡TUR

KÄ±skanÃ§lÄ±k bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n sevgiden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ve tolere edilmesi gerektiÄŸine inandÄ±klarÄ± bir olgu. YargÄ±tay aÅŸÄ±rÄ± kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±n duygusal ÅŸiddet ve boÅŸanma sebebi olduÄŸunu kabul ediyor. Evin perdelerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermeme, eÅŸin Ã§alÄ±ÅŸma veya eÄŸitim almasÄ±nÄ± engelleme, evden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± yasaklama kÄ±skanÃ§lÄ±k olgusunun kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir ve kesinlikle boÅŸanma nedenidir. AÅŸÄ±rÄ± kÄ±skanÃ§lÄ±k bahanesiyle yapÄ±lan bazÄ± eylemler boÅŸanma nedeni olmak dÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± zamanda ceza hukuku anlamÄ±nda suÃ§ oluÅŸmasÄ±na da sebebiyet verebilir. Ã–rneÄŸin kadÄ±nÄ±n evden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engellemek aynÄ± zamanda kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden kÄ±lma suÃ§unu oluÅŸturur.

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DOÄžUMDA EÅžÄ°N YANINDA BULUNMAMAK, MÄ°SAFÄ°R Ä°STEMEMEK...

â—Š Velayeti anneye verilen Ã§ocuÄŸa Ã¶denecek iÅŸtirak nafakasÄ±nÄ± babanÄ±n Ã¶deme gÃ¼cÃ¼ yoksa dededen talep edilebilir.



â—Š DoÄŸumda eÅŸin yanÄ±nda bulunmamak;



â—Š Sosyal medyada eski eÅŸin ya da sevgilinin fotoÄŸrafÄ±na beÄŸeni gÃ¶ndermek;



â—Š Eve misafir istememek;



â—Š MÃ¼ÅŸterek konutun anahtarÄ±nÄ± ailesine vermek;



â—Š EÅŸten gizli kredi Ã§ekmek;



â—Š EÅŸinin olaÄŸan giyimine karÄ±ÅŸmak, eÅŸinin giyimine ailesinin mÃ¼dahale etmesine izin vermek;



â—Š EÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgilenmemek;



â—Š EÅŸin Ã¶ÄŸretim gÃ¶rmesini engellemek;



â—Š EÅŸini baÅŸkalarÄ±yla kÄ±yaslamak boÅŸanmaya sebeptir.ÂÂ



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