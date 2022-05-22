‘Şehre bir turnuva gelir, iklim değişir...’

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İlk kez geçen yıl düzenlenen Cudi Cup turnuvası bu yıl uluslararası bir kimlik kazandı. Bir Tennis Europe turnuvası olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlendi. Turnuvada 44 erkek, 37 kız olmak üzere 81 sporcu mücadele etti. Cudi eteklerindeki Şırnak Üniversitesi’nin Mehmet Emin Acar Yerleşkesi’ndeki kortlarda düzenlenen turnuvanın resmi olarak açıldığı gün şehirdeydik.

Turnuva 14 yaş altına düzenleniyor. Açılışta konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bunun nedenini bir hayali üzerinden anlattı: “Cudi Cup gelenekselleşen bir hale gelecek. İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak’tan bir kez geçsin, bundan 10 yıl sonra Grand Slam kazananların hatıralarında Şırnak yer alsın.”

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Turnuvaya katılan 13 yaşındaki Deniz Çakıl ve antrenörü Uğur KaraŞırnak, valisi Ali Hamza Pehlivan’ın (Mersin’e atandı, yeni görevi için gün sayıyordu) deyişiyle “Genç Türkiye’nin genç bir ili”. Yaş ortalaması 21. Bakanlık bu genç nüfusu sporcu yetiştirmek için bir kaynak olarak görüyor. Şehirde lisanslı sporcu sayısı 4-5 yılda 20 binlerden 50 bine dayandı. Turnuvaya kendi ilinde katılan kız sporcuların sayısı 8... Neredeyse turnuvadaki tüm sporcuların yüzde 10’u. Bana kalırsa turnuvanın burada düzenlenmesinin iki ana sebebinden biri bu. Diğeriyse, Şırnak’ta sosyal yaşamın sınırlı kalması. Bu turnuva sayesinde liseliler, üniversiteliler gündüzleri tenis maçlarını, akşamları Gençlik Festivali kapsamındaki konserleri arkadaşlarıyla izliyor şimdi. Sadece onlar değil, maçları izleyenler arasında yürümeyi yeni öğrendiği her adımından belli olan minikler de vardı. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu babası Hüseyin Kızıltepe’nin yönlendirmesiyle futbol topu peşinde koşan Ege’nin tenise yönelmesi an meselesiydi sanki. Hüseyin Kızıltepe “Şırnak’ta imkânlar kısıtlı. Böyle etkinlikler olunca kaçırmıyoruz” diyor.

Turnuvaya Antalya’dan katılan 13 yaşındaki Deniz Çakıl turnuvadan önce heyecanlanmadığını ama korta çıkınca kazanma hırsının arttığını anlatıyor. Hedefi dünya sıralamasına girerek örnek olmak. Antrenörü Uğur Kara turnuvaya 3 sporcusuyla katıldığını söylüyor: “Yurtdışındaki turnuvalara da sıklıkla katıldığımız için karşılaştırma yapabiliyoruz. Burada çok iyi bir organizasyon var. Ulaşım çok kolay. Devamının gelmesi hem şehir hem de Türkiye için çok önemli olur. Gelmeden önce sporcularımızda biraz endişe vardı ama buraya geldikten sonra bu endişenin boş olduğu anlaşıldı. Seneye daha fazla sporcuyla gelebiliriz.”