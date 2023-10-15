Sebzenizi zehirli mi zehirsiz mi istersiniz?

Haberin Devamı

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2022 yılı raporunu geçen günlerde açıkladı. Rapora göre pestisit başta olmak üzere tarım zehri kalıntıları en çok Türk ürünlerinde kullanılmış. Raporda Türkiye kaynaklı ürünler için toplam 557 bildirim yapıldığı belirtiliyor.

Bu rakam yurtdışına gidenler için... Yani üretiminde, toplanmasında, ambalaj ve nakliyesinde özenli davranılan ürünler. Peki ya yurtiçinde bizim yediklerimizde durum ne? Bunu da Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü’nün açıkladığı, Türkiye genelinde geçen yıla ait pestisit kullanım miktarından öğreniyoruz: Yaklaşık 55 bin ton seviyesinde. Resmi verilere göre bu zehirlerin kullanım oranı 2015’ten sonra artmaya başlamış. Yani öncesinde az tarım zehri kullanarak da ürettiklerimizi ne olmuşsa bol zehir kullanarak yetiştirmeye başlamışız.

Karbonatlı su

Haberin Devamı

100’ün üzerinde sivil toplum örgütü ve inisiyatifinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Zehirsiz Sofralar’ kampanyasıyla başta kanser olmak üzere insanlarda birçok hastalığa neden olan tarım zehirlerinden bazıları yasaklandı. Ancak birçoğu halen kullanılıyor. Bu zehirlerden korunmanın en iyi yolu neyi, nereden aldığımızı bilmek. Ayrıca her tarım zehri sadece yüzeyde olmuyor, ürünün içine de dağılıyor. Yüzeydeki zehirden kurtulmanın en iyi yolu bol suyla yıkadıktan sonra karbonatlı suda bekletmek ve tekrar yıkamak. Tarım zehirlerinin yasaklanması ve tarımsal üretimin denetlenmesiyse kamunun uygulayacağı en etkili yöntem.