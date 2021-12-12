Şampiyonluk düğümü çözülüyor... Formula 1'de kuşak çatışması!

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Motorsporları tutkunlarının iple çektiği yarış için geri sayım başladı. Sezonun son yarışı bugün 16.00’da Abu Dabi’de başlayacak. Son yarış öncesi Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen aynı puanda; 369.5... 71 yıllık F1 tarihinde böylesi bir çekişme ikinci kez gerçekleşiyor. 1974’te Emerson Fittipaldi ve Clay Regazzoni son yarışa puan puana başlamıştı.

Bugün, 36 yaşındaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanırsa toplamda 8 şampiyonlukla efsanevi pilot Michael Schumacher’in (7) rekorunu geride bırakacak. Hamilton’dan 12 yaş daha genç olan Max Verstappen ise ilk şampiyonluğunu kazanmak için piste çıkacak.

‘HAYALİMDEN DAHA İYİ’

Merakla beklenen yarışı sunmaya hazırlanan S Sport F1 Spikeri / TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar’la konuştuk. Henüz sıralama turları yapılmadığı için kimin yarışa pole pozisyonunda başlayacağı belli değildi. Acar “Böylesine yakın bir rekabeti kimse beklemiyordu. Ancak Verstappen ve Red Bull’un, Mercedes ile Lewis Hamilton’ı sene boyunca zorlayacağı düşünülüyordu” diye başladı söze. Sezon başındaki hayalinin “İki pilotun 6 puandan az farkla son yarışa çıkması” olduğunu söyleyen Acar, hayal ettiğinden de daha iyi bir rekabete şahit olduğu için heyecanlı: “İki ihtimalde de bizim için çok güzel hikâyeler barındırıyor... Hamilton, tüm zamanların rekorunu kırabilir. Verstappen de adeta ‘kralı tahtından indirmeye’ çalışıyor. Çünkü Hamilton son 4 yıldır şampiyon oluyor. Son 7 yılda 6 şampiyonluk aldı. Geleceğin şampiyonunun ortaya çıkma ihtimalini barındıran bir yarış. Bu rekabete ‘kuşakların çatışması’ denebilir.”

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Tabii Hamilton’ın son yıllardaki üstünlüğü Mercedes’in F1’in ‘Turbo-Hybrid Çağı’ndaki başarısında gizli. Son 8 yılda Mercedes’i sadece Ferrari zorlamıştı. Serhan Acar da aynı noktaya vurgu yapıyor: “2017 ve 2018’de Ferrari şampiyonanın 3’te 2’sinde Mercedes’i zorladı, hatta önde gidip sonunu getiremediler. Bu sezonların haricinde ilk kez bu kadar zorlanıyor Mercedes. 2022’de yeni çağ başlayacak ama bu yıl başında da bazı kurallar getirildi. Bunların Mercedes’i olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Red Bull da seneler sonra iyi bir otomobille gelince ortaya dengeli bir rekabet çıktı. Artık Mercedes’in üstünlüğünün sona erdiğini söyleyebiliriz. Onlar için iyi olmadı ama biz çok uzun zaman sonra sıkı bir rekabet gördük. Dokuz yıl sonra ilk defa iki ayrı takımdan, iki pilot finalde şampiyonluk için yarışacak. Bu rekabete Formula 1’in de ihtiyacı vardı.”

Peki bugün bizi pistte neler bekliyor? Acar’a göre Abu Dabi’deki yenilenen Yas Marina Pisti, Mercedes’e avantaj sağlayabilir. Ancak bu, tabii ki ‘kâğıt üzerinde’ bir tahmin... Ancak öte yandan puan eşitliği durumunda avantaj Verstappen’de... İki pilotun pist üzerinde karşı karşıya gelmesi durumunda da Komiserler Kurulu’nun kararları belirleyici olacak. Acar’ın dileği şu: “Umarım şampiyonluk Komiserler Kurulu odasında alınacak bir kararla belli olmaz. Bu rekabeti yönetmek çok kolay değil.”

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YENİ KURALLAR, YENİ BİR ÇAĞ

Formula 1 gelecek sezondan itibaren bir dizi yeniliğe imza atacak. Serhan Acar, yeni çağdan ne beklememiz gerektiğini şöyle özetliyor: “F1 tarihinde ilk kez finansal, yönetimsel ve teknik açıdan bütüncül bir yaklaşımla bu spora yeni bir çağ açmak için zarlar atıldı. Bu üç konunun bir arada ele alınması ilk kez gerçekleştiği için sonuçların sporun faydasına gelişmesini beklemeye hakkımız var. Yapılan araştırmalar, testler öncelikli olarak şunu gösteriyor: Pist üzerinde otomobiller birbirini daha yakından takip edebilecek. Bunun daha rekabetçi bir ortam yaratması bekleniyor. Öte yandan bu yıl başlayan bütçe limitiyle birlikte büyük takımlar diğerlerine oranla 2 ya da 3 kat fazla para harcayamadı. Herkes benzer bütçelerle yarıştı ve fark yaratan daha akıllıca mühendislik çalışmaları oldu. Bütçelerin birbirine yaklaşması, gelir dağılımının daha adaletli olması rekabetçi bir ortam yaratacaktır. Sporun daha iyiye gitmemesi için hiçbir neden yok. Bu planların yarısı bile tutsa rekabet şimdikinden çok daha güzel olur. Yakın bir gelecekte çokça tartışılan DRS (Drag Reduction System) dediğimiz hareketli altkanat sistemi ortadan kalkabilir, böylece daha doğal geçişler izleyebiliriz.”