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Spor camiasının en sevilen çiftlerinden Bahar Toksoy Guidetti ve Giovanni Guidetti... Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın antrenörü Giovanni Guidetti ve orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, son dönemde geleceğin kadın sporcuları için hayata geçirdikleri projeyle de adlarından söz ettiriyor. Kurdukları Bahar Toksoy Guidetti Voleybol Akademisi çatısı altında düzenledikleri yaz kampları ve ‘Yarının Sultanları’ projesi çiftin Birleşmiş Milletler tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları seçilmesini sağladı. Zira burada antrenmanların yanı sıra düzenlenen panel ve atölyelerle kız çocuklarına toplumsal rollerden, baskılardan ve önyargılardan arındırılmış bir geleceğin mümkün olduğunu göstermek hedefleniyor. 2013 yılında evlenen, 2016 yılında kızları Alison Yaz’ı kucaklarına alan Bahar Toksoy Guidetti ve Giovanni
Guidetti çiftiyle üç yıl önce kurdukları akademiden evlilik hayatlarına, kızlarının sporla ilişkisinden Türkiye’de kadın voleyboluna pek çok konuyu konuştuk.
*Akademi fikri nasıl çıktı?
Bahar Toksoy Guidetti: Giovanni’yle hayatın bize sunduklarını başkalarının hayatını değiştirebilecek fırsatlara dönüştürebilmenin hayalini kuruyorduk. Her ikimiz de sahip olduğumuz her şeyi voleybola borçluyuz. Sporun kız çocuklarının hayatını nasıl değiştirebileceğini, onları spor yapmaları için cesaretlendirmenin ve onlara destek olmanın sonuçlarını çok iyi biliyoruz.
‘Dünyanın daha fazla başarılı insana değil, daha barışçı, iyileştirici, öykücü ve sevgi dolu insana ihtiyacı var.’
*Nasıl bir ekiple yönetiyorsunuz kampı?
Bahar Toksoy Guidetti: Giovanni’nin Vakıfbank ve milli takımdaki yardımcısı Saim Pakkan başantrenörümüz. Saim Hoca’nın 4 kişilik bir antrenör kadrosu var. Birçok spor kulübünün aksine bizim kadın antrenörümüz de var. Akademi direktörümüz Pınar Bekbölet’in 4 kişilik bir ekibi var, tamamı üniversite öğrencisi pırıl pırıl gençler. Ayrıca bize destek veren müthiş bir dijital ekibimiz var. Kampın son günü bir kere daha emin oldum ki; çocuk eğitimi yetenekli, bilgili ve becerikli olduğu kadar iyi kalpli insanlarla mümkün oluyor.
*Bu kızların arasından büyük kulüplerde oynamaya başlayanlar oldu mu?
Giovanni Guidetti: Büyük kulüplerin altyapısına girenler oluyor elbette ama akademinin böyle bir hedefi yok. Biz yeteneklerinden çok karakterleriyle ilgileniyoruz. Takım oyuncusu olmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrensinler istiyoruz. Çünkü büyük kulüplerde başarılı olmalarını sağlayan şey yeteneklerinden çok karakteri olacak.
‘Zor dönemlerde umudumuzu kadın sporcular canlı tuttu’
*A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor. Türkiye’de kadın voleybolunun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun altında yatan nedenler neler?
Giovanni Guidetti: Başarının denklemi çok karmaşık değil ama spor gibi dev bir endüstride doğruları uygulamak her zaman kolay olmuyor. Türk voleybolunda kulüpler ve milli takım düzeyinde alınan kararlar, yapılan doğru yatırımlar istikrarı ve başarıyı getirdi. Kazanılan başarılar da voleybola duyulan ilgiyi arttırdı.
Bahar Toksoy Guidetti: Olimpiyatlarda farklı branşlardaki kadın sporcuların aldığı başarılar da kadın voleybolunun estirdiği rüzgârın gücüne güç kattı. Zor günler geçirdiğimiz dönemlerde kadın sporcular umudumuzu canlı tutmaya, ne kadar güzel bir ülkemiz olduğunu hissetmemize vesile oldu. “Biz voleybol ülkesiyiz” söylemi sportif bir iddianın ötesinde “Biz özgür, aydın, güçlü kadınların ülkesiyiz” diyen bir slogana dönüştü.
*A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncuları genç kızlar tarafından çok seviliyor. Birer rol model olarak görülüyorsunuz, sosyal medyada binlerce takipçiniz var. Bunun nasıl etkileri var?
Bahar Toksoy Guidetti: Sadece voleybolda değil, ülkemizde birçok branşta çok başarılı kadın sporcular var. Onları izlemek kız çocuklarının onlar gibi olma hayali kurmasını sağlıyor. Ancak kız çocuklarının, genç kadınların esas sorunu hayal kurmakla değil, hayallerini gerçekleştirebilmekle ilgili. Buna spor aracılığıyla çözüm aramamız, kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırmak, önyargıları kırmak için inisiyatif almamız gerek. Sporun toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde büyük bir gücü var. Biz de bu gücü toplumsal bir dönüşüm başlatmak için kullanmaya çalışıyoruz. Son yıllarda birçok kadın meslektaşım kız çocuklarına fırsat eşitliği yaratabilmek için farklı aksiyonlar almaya başladı. Böylesine önemli bir konuda öncü olmak, içimi daha fazlasını yapma isteğiyle dolduruyor.
‘Sahadaki rekabetimiz asla evde gerginliğe neden olmuyor’
*Siz Türkiye’nin hayranlıkla izlediği sporcu ailelerinden birisiniz. Aşkınız nasıl başladı?
Giovanni Guidetti: Vakıfbank’ta uzun süre birlikte çalıştık, tarihi başarılara imza attık. Çok ani oldu Bahar’a âşık olduğumu fark etmem, hemen kendisine de söyledim zaten. Fazla beklemeden de evlendik, seneye evliliğimizin 10’uncu yılını dolduracağız. Bu ülkeye çok şey borçlu olduğumu hissediyorum; kariyerimdeki başarıların ötesinde, muhteşem bir kadınla aile kurmama imkân sağladı.
‘Hamile kaldığımı öğrenince biraz korktum’
*Kızınız Alison Yaz 6 yaşında. Ailenize kızınızın katılması hayatınızı nasıl değiştirdi?
Bahar Toksoy Guidetti: Hamile kaldığımı öğrendiğimde biraz korktuğumu, kariyerim için endişelendiğimi itiraf etmeliyim. Ama doktor kontrolünde hamileliğimin 4’üncü ayına kadar top oynamaya devam edebilince ve doğumdan 42 gün sonra antrenmanlara dönünce anne olmanın, kadının özgürlüğü, kariyeri, hayalleri önüne kurulan bir bariyer olmadığını anladım. Fiziksel olarak yenilendiğim, sahada kendimi daha dinç hissettiğim bir döneme girdim. Mental olarak değiştim; zorlukları fırsat olarak gören, daha sabırlı, daha anlayışlı bir insana dönüştüm.
‘Mutsuz bir çocuk başarılı olamaz’
*Çocukları sporla ilgilenen ebeveynlere tavsiyeleriniz nedir?
Giovanni Guidetti: Birden fazla branşı denetmelerini tavsiye ederim. Bir çocuğun neye yeteneği ve ilgisi olduğunu anlaması için mutlaka denemesi gerek. İzlerken ilgisini çekmeyen bir branş sahada farklı hissettirebilir.
Bir de çocuk gerçekten mi ilgileniyor, yoksa ailesini üzmemek için mi ilgileniyormuş gibi yapıyor, bu farkı gözden kaçırmamak gerekiyor. Ailesinin hayalini gerçekleştirmeye çalışan çocuk mutlu olamaz. Mutsuz çocuk da başarılı olamaz. O yüzden ebeveynler olarak bize düşen görev çocuğun kendini nerede mutlu hissettiğini bulmasına destek olmak.
*Başarılarla dolu bir hayatınız var. Oysa profesyonel sporculuk çok zor bir meslek. Kariyerinizde zorlandığınız, bırakmak istediğiniz anlar yaşadınız mı? Böyle hisseden gençlere ne tavsiye edersiniz?
Giovanni Guidetti: Bu profesyonel sporcu olmanın doğasında var, hepimize her an yaşıyoruz inanın. Hatta sadece başarısız olduğumuz dönemlerde değil, bazen kendimizi zirvede hissettiğimizde; herkes bizden daha fazlasını beklerken daha fazlasını yapamayacağımıza inandığımız anlarda. Ama işte insanın gerçek karakteri, bunun gibi test edildiği anlarda ortaya çıkıyor. Tarih, pes etme hissi geldiğinde onu alt edip yoluna devam edenleri yazıyor.