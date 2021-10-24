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Rekortmen yüzücümüz anlatıyor: Suda olmak uçmak gibi...

#Rekortmen Yüzücü#Ada Zehra Anlatıcı#Türkiye
Rekortmen yüzücümüz anlatıyor: Suda olmak uçmak gibi...

14 yaşındaki milli sporcu Ada Zehra Anlatıcı, geçen hafta İtalya’da düzenlenen yüzme şampiyonasında 4 dünya rekoru kırdı. Yaklaşık iki yıldır bu şampiyonaya hazırlanan Anlatıcı’yla hikâyesini konuştuk.

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Ada Zehra Anlatıcı, kafasına koyduğunu başaran bir genç kız. Geçen hafta SUDS Open EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre ve 100 metre kurbağalama stillerinde 2 gümüş madalya, 50 metre serbest ve 100 metre sırtüstü stillerinde 2 bronz madalya alması da bunun kanıtı... Üstelik 50 ve 100 metre kurbağalama, 100 metre serbest ve 16 yaş altı 200 metre kurbağalama stillerinde 4 dünya rekoru da kırdı. Ailesi ve antrenörünün “Dokunduğu herkesin hayatına +1 fark katan özel bir insan” olarak tanımladığı Anlatıcı, sualtı fotoğrafçısı olmak istiyor, hayaliyse antrenörlük...

Yüzmeye nasıl başladın?

Profesyonel olarak 10 yaşında başladım. Ondan önce de yüzmeyi ve suyu hep severdim ama bu sporu düzenli olarak yapmak için Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörü Halil İbrahim Aydın’la çalışmaya başladım. Yüzmeye yetenekli olduğumu söyledi; Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği bölge ve Türkiye şampiyonalarına hazırlanmam konusunda beni ve ailemi yönlendirdi.

Neden tenis, voleybol değil de yüzme?

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Binicilik, voleybol ve tenisi de denedim. Pandemi öncesinde yüzmeyle birlikte haftada 2 gün cimnastik dersleri de alıyordum. Ama yüzmenin yeri benim için bir başka...

Rekortmen yüzücümüz anlatıyor: Suda olmak uçmak gibi...
Ada Zehra Anlatıcı, yüzme şampiyonalarına katılmaya antrenörü Halil İbrahim Aydın’ın yönlendirmesiyle karar vermiş.

Suda olmak ne hissettiriyor?

Yerçekiminden uzaklaşmak, suyun içinde akmak ve kendi kendine kalmanın verdiği duygu bambaşka... Suda olmak uçmak gibi... İnsan orada kendi kendine kalıyor. Huzur veriyor. Bazen yüzerken şarkı söylüyorum. O günü hayal ediyor, yapacaklarımı düşünüyorum.

İtalya Ferrara’da düzenlenen SUDS Open EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda madalyalar aldın, rekorlar kırdın. Büyük bir başarı... Nasıl hazırlandın?

Bu yarışa 2019’da İtalya’nın Sardunya Adası’nda katıldığım Avrupa şampiyonasından bu yana, yani yaklaşık iki yıldır hazırlanıyordum. Antrenörümle haftada 5 gün havuz, 2 gün kara antrenmanı yaptım. Pandemide de pek aksatmadan antrenmanlara devam ettim, antrenman yapamadığım günlerde yürüyüşe veya koşuya çıktım ya da evde ağırlık çalıştım. İnternette yarış, eğitim veya ‘çıkış-dönüş’ videoları izleyerek kendimi motive ettim. Babam bana “Yaptığın şeyden keyif al” der. Bana söylediği gibi keyif almaya odaklandım.

Ailen ne hissetti böyle bir başarı elde edince?

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Çok sevindiler, tahminimce en çok da benim mutlu olmamdan mutlu oldular. Benimle çok gurur duyuyorlar.

Yüzmeye başlamak isteyen yaşıtlarına neler söylemek istersin?

Spor yapmak hem keyifli hem sağlıklı bir şey... İnsanın kendini ruhsal ve bedensel olarak daha iyi hissetmesini sağlıyor; direncini arttırıyor, başarılı olunca insanın özgüveni de artıyor. Herkesin kendini iyi hissedeceği, yapmaktan mutlu olacağı, belki de büyük başarılar elde edeceği bir spor dalı vardır.

Hayallerin, hedeflerin neler?

Gelecek sene Portekiz’de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında altın madalya almak istiyorum. Gelecekte sualtı fotoğrafçılığı yapmak, çocuklara yüzme öğretmek istiyorum. Hayalimse spor antrenörü olmak...

 

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#Rekortmen Yüzücü#Ada Zehra Anlatıcı#Türkiye

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