MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriPermakültür eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
GeriHÃ¼rriyet Pazar Permakültür eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Hürriyet Pazar
Haber GiriÅŸ: 16.08.2020 - 07:00,Son GÃ¼ncelleme:

Permakültür eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Permakültür eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Abone Olgoogle-news

Ä°stanbulâ€™un merkezindeki Akmerkezâ€™in terasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len â€˜Terasta TarÄ±mâ€™ projesiyle Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lÄ±mcÄ±lara uygulamalÄ± kent tarÄ±mÄ± dersleri veriliyor.

Sosyal giriÅŸim â€˜Ek BiÃ§ Ye Ä°Ã§â€™ iÅŸbirliÄŸiyle Etilerâ€™deki Akmerkezâ€™in terasÄ±nda son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r â€˜Terasta TarÄ±mâ€™ adlÄ± bir proje yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lÄ±mcÄ±lar kendi sebze - meyvelerini yetiÅŸtirebilmek iÃ§in ders alÄ±yor.

Bu eÄŸitimlere son aylarda permakÃ¼ltÃ¼r dersleri de eklendi. Fide ekiminden kompost hazÄ±rlamaya, bostan dÃ¼zenlemeden tohum ayÄ±klamaya birÃ§ok eÄŸitime katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼n. Dileyenler info@ekbicyeic.com adresine e-posta gÃ¶ndererek projeye dahil olmak istediÄŸini belirtebilir.Â

PermakÃ¼ltÃ¼r eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r
Terasta TarÄ±m projesinde kent bahÃ§esi depolanan yaÄŸmur sularÄ±yla sulanÄ±yor.

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle