PermakÃ¼ltÃ¼r eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r

Permakültür eÄŸitimi: Åžehirde tarÄ±m nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Ä°stanbulâ€™un merkezindeki Akmerkezâ€™in terasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len â€˜Terasta TarÄ±mâ€™ projesiyle Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lÄ±mcÄ±lara uygulamalÄ± kent tarÄ±mÄ± dersleri veriliyor.
Sosyal giriÅŸim â€˜Ek BiÃ§ Ye Ä°Ã§â€™ iÅŸbirliÄŸiyle Etilerâ€™deki Akmerkezâ€™in terasÄ±nda son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r â€˜Terasta TarÄ±mâ€™ adlÄ± bir proje yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lÄ±mcÄ±lar kendi sebze - meyvelerini yetiÅŸtirebilmek iÃ§in ders alÄ±yor.
Bu eÄŸitimlere son aylarda permakÃ¼ltÃ¼r dersleri de eklendi. Fide ekiminden kompost hazÄ±rlamaya, bostan dÃ¼zenlemeden tohum ayÄ±klamaya birÃ§ok eÄŸitime katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼n. Dileyenler info@ekbicyeic.com adresine e-posta gÃ¶ndererek projeye dahil olmak istediÄŸini belirtebilir.ÂTerasta TarÄ±m projesinde kent bahÃ§esi depolanan yaÄŸmur sularÄ±yla sulanÄ±yor.
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