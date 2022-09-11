Pelin Akil: Anıl’la eğlenmeyi, pozitif kalmayı öğrendim Anıl Altan: Ben gözümü Pelin’le açtım...

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İkisinin de set programları, reklam çekimleri o kadar yoğun ki... En sonunda bir gün anlaşıyor ve buluşuyoruz... Tam da sosyal medyadaki halleri gibiler. Çok eğlenceli, komik ve neşeliler. Sık sık aralarında şakadan atışıyorlar. Ben arada ‘ne oluyor acaba’ diye düşünürken bir anda kahkahayı patlatıyorlar. Birbirlerine duydukları aşkı anlatırken ikisi de duygulanıyor, çoğu zaman konuşmalarına gerek kalmadan tek bakışla anlaşabiliyorlar. “Bizim bunları konuşmaya ihtiyacımız varmış, ne iyi oldu Hakan” diye sonlanan sohbete en başından başlıyoruz...

FOTOĞRAFLAR: Muhsin AKGÜN/MASTÜDYO



◊ 1 Eylül evlilik yıldönümünüzdü. 6’ncı yılınıza girdiniz...

Pelin Akil: Evet ama o günümüz bir sürü işle doldu. Anıl o güne koymuş işleri (gülüyor).

Anıl Altan: Pelin’in dizi setinden dolayı tek boş günüydü benim yapabileceğim bir şey yoktu.



◊ Hediyeler alındı mı peki?

Pelin Akil: Ben daha önceden verdim hediyemi. Sana ismi lazım olmayan çok popüler mağazadan 36 tane alt-üst kıyafet aldım mı almadım mı?

Anıl Altan: Pelin mesela üç senede bir şey alır, hepsine sayar. Ben de sana evlilik teklifinde almıştım ya (gülüyor)...



◊ Bu konuyu kapayalım o zaman! 2013’te sevgili oldunuz. 2016’da evlendiniz. 2019’da çocuklarınız oldu... Yıllarınız birlikte geçmiş...

Pelin Akil: Evet, dolu dolu geçen, eğlendiğimiz, gezdiğimiz, aşkımızı yaşadığımız yıllarımız var. Gençliğimi verdim diyebilirim (gülüyor).

Anıl Altan: Ben gözümü Pelin’le açtım.



◊ Aşk devam ediyor mu?

Pelin Akil: Sence? Bize baktığında görüyor olman lazım (gülüyor).

Anıl Altan: Aşk devam ediyor ama çocuk geldiği zaman o duyduğun ihtiyaç, sevgi, enerji daha çok çocuklara gidiyor.

Pelin Akil: Bir de ilk tecrübemizde iki çocuk birden geldi. Bilinçsizdik, tamamen kendimizi onlara adadık. Kendimizi, bazen ‘bizi’ unuttuk. Aşk da zamanla şekil değiştirdi.

Anıl Altan: Sonra kendimize uzaktan baktık... Birbirimizle olan ilişkimize geri dönelim dedik ve o yüzden buradayız.

Pelin Akil: Yan yana koltuklarda oturuyoruz ve sen karşımızda sorular soruyorsun. Şu an sanki terapideyiz (gülüyor).

Anıl Altan: Konuşmamız gereken şeyler var (gülüyor).



◊ Siz böyle söyleyince ben geriliyorum...

(Birlikte kahkahalar atıyorlar.)



Anıl bir tek emzirmiyor



◊ Yıllardır konuşulan bir şeyi sorayım; evlilik aşkı öldürüyor muymuş gerçekten?

Pelin Akil: Bence evlilik değil ama çocuk aşkı biraz sekteye uğratıyor. Artık çocukla beraber aşkı paylaşmayı öğreniyorsun.

Anıl Altan: Çocuktan öncesi ve sonrası başka evreler, başka yolculuklar. Çocukla hareket edip onu yol arkadaşı görmen lazım. 2-3 gün oldu, okula başladılar. Düzen tutturulursa biz de birbirimize daha fazla zaman ayıracağız. Hatta çocukların 4’üncü ve 5’inci yaşlarından sonra çiftler için ikinci balayının başladığı söyleniyor.



◊ Yeri gelmişken sorayım; ikizler hayatı ne kadar zorladı?

Pelin Akil: Kolay değil. İkizleri olan anlar. Hiçbir şey bilmiyorduk. İlk deneyimimizdi ve iki bebek oldu. Hamileliğim de zorlu geçti. Birini kaybedebilirdik. Sonra emzirme, loğusalık zordu.



◊ Anıl yardım eder mi?

Pelin Akil: Çook, bir tek emzirmiyor, sana o kadar söyleyeyim.



◊ Başka çocuk istiyor musunuz?

Pelin Akil: Hayır diyemiyoruz, ikimizin de çocuk sevgisi çok fazla. İkizlerimiz kız, belki erkek olur diyoruz... Ama ikiz gelirse diye de korkuyoruz.



◊ Hanginizin genlerinden geliyor ikizler?

Anıl Altan: Ben ikizim. Hatta ben Anıl değilim dermişim.

Pelin Akil: Anıl’ın bir kız ikizi var. Ama tek yumurta ikizi anne geninden gelirmiş. Benim anneannem ikiz düşürmüş. Rahmetli oldu. Bana hep “İkizin olabilir” derdi. Ben de gülerdim.

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Anıl Altan: Pelin telefonumda ‘Bebeğimmm’ diye kayıtlı

Pelin Akil: Anıl bende ‘My Soul Mate’ (Ruh Eşim) olarak kayıtlı

◊ Bunca zaman içinde birbirinizden ne öğrendiniz?

Anıl Altan: Beraber büyüdük. Benim Pelin’den önce ilişkilerim hep çok kısa süreliydi, Pelin buna çok inanmasa da...

Pelin Akil: İnanmamak değil aslında... Çünkü sen karakterli ve düzgün birisin.

Anıl Altan: Lise zamanları bir de bahsettiğimiz. Ama o inanmasa da soruya dönersek, Pelin beni çok çok etkiledi. Ondan ilişkiyi, bir kadını sevmeyi öğrendim, onu hayatın birçok alanında kendimden önce ve daha çok düşünür oldum.

Pelin Akil: Biz çocuklar gibi şen yaşadık ilişkimizi. Çocuk olmayı, olaylar karşısında daha sakin kalmayı, eğlenmeyi, pozitif kalmayı öğrendim.



◊ Birbirinizi anlatmak için üç kelime seçseniz..

Pelin Akil: Anıl, çok kararsız.

Anıl Altan: Kararsızlığım sadece yemekle alakalı.

Pelin Akil: Kıyafeti falan da zor seçiyorsun. Ama yemek kararsızlığı inanılmaz. Mesela restorana oturuyoruz, ben yemeğimi bitiriyorum, o hâlâ garsona sorular soruyor. İçinde ne var? Nasıl yapıyorsunuz? Bana nasıl karar vermiş bilmiyorum. Ama bunların yanı sıra Anıl, bulunduğu ortama neşe saçar. Ve sakindir diyebilirim.

Anıl Altan: Pelin dendiğinde güven ve güç kelimeleri aklıma geliyor. Ayağı yere sağlam basan bir kadın. Şu an baktığımda bile bunu görüyorum. Bir o kadar da duygusal ve çocuk. Zaten ona “Minik kızım” diyorum arada. Çocuklar doğduğunda “Üç kızımız oldu” derdim.



◊ Lakaplarınız var mı? Telefonlarınızda ne diye kayıtlısınız?

Anıl Altan: ‘Minik kızım’ derim. Telefonumda “Bebeğimmm” diye kayıtlı. Üç ‘m’ ile kayıtlı, dikkat edelim Hakan yazarken.

Pelin Akil: Benim Anıl’a koyduğum bir lakabım yok sanırım. Telefonumda ‘My Soul Mate’ (Ruh Eşim) olarak kayıtlı.

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Yurtdışına baş başa bir tatile çıkmalıyız



◊ Evde kimin sözü geçer?

Anıl Altan: Pelin’in.



◊ Mutfağa kim girer?

Anıl Altan: İkimiz de çok girmiyoruz şu sıralar ama işi yoksa Pelin. Ben pek girmem.



◊ İşiniz yok, çocuklar uyudu... Evdesiniz. Baş başa kalınca neler yaparsınız?

Pelin Akil: Hiç öyle bir an olmadı. O hemen spora gider!

Anıl Altan: Birbirimize zaman ayırdığımızda ne olduğunu soruyor aslında.

Pelin Akil: Ayırmıyoruz ki!



Anıl Altan: Nasıl ayırmıyoruz?

Pelin Akil: Anılcığım, yapma şimdi... Direkt evden çıkar, spora gidersin. Pek birbirimize vakit ayırmıyoruz, yalan söylemeyelim.

Anıl Altan: Canım sonrasında bir kahvemizi yapar, içeriz her zaman.

Pelin Akil: Çok çocuklarlayız. Bugünlerini arayacağız, özleyeceğiz diye onlarlayız. Biraz birbirimizi unuttuk. İkimizin birbirine daha çok vakit ayırması gerekiyor. Yurtdışına baş başa bir tatile falan çıkmalıyız.



◊ Sanat dünyası dedikodusu da yapıyor musunuz baş başayken?

Anıl Altan: İlk defa gördüğümüz biriyse ya da Instagram’da ‘keşfet’ten karşımıza çıkan birileri varsa konuşabiliyoruz. Ya da “Şu estetikle nasıl değişmiş” falan gibi şeyleri konuşuyoruz.

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“Kız çocukları bereketiyle gelir” derler...

◊ Anıl’ın sinema filmi, Pelin senin dizin başlıyor. Nasıl karakterlerde izleyici karşısına çıkacaksınız?

Pelin Akil: Dizinin adı ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’. Oktay Kaynarca’yla oynuyoruz. Firuze karakterini canlandırıyorum. Sınır tanımayan bir doktor. Evli. Mutlu bir hayatı var. Bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla her şey allak bullak oluyor. Bunun yanı sıra altta derin bir hikâyesi var. Bu işin en sevdiğim yanı, dizinin 2’nci ve 3’üncü sezonunun da hikâyelerinin hazır olması.

Anıl Altan: Benim de ‘Son Dilek’ diye bir sinema filmim var. Ceyda Ateş ve Seda Akman’la oynuyoruz. Melek Öztürk ve Kudret Sabancı’yla çektik. Set kısa süre önce bitti. Daha önce canlandırdığım karakterlere benzemiyor. Hem barmen hem DJ bir karakteri canlandırıyorum. Dram bir iş, ağlatmaya geliyoruz diyebilirim. Başlangıçta bir aile hikâyesi olarak başlıyor. Sonra bir hastalık sorunu çıkıyor. Ve o hayata tutunma savaşını görüyoruz.



◊ En popüler olduğunuz dönem evlenip çocuk sahibi oldunuz. Evlilik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Pelin Akil: Bize “Evlenirseniz ya da sosyal medyada birlikte çok paylaşım yaparsanız kariyeriniz etkilenir” dendi. Ama ikimizin de işimizi profesyonel olarak yaptığımızı düşünüyorum.

Anıl Altan: Bir de biz planlı programlı, şöyle yapalım da işimiz şöyle olsun diye yaşamadık.

O bana çok samimi de gelmiyor. O anki aşkımızda onu istedik ve yaptık.

Pelin Akil: Kız çocukları bereketiyle gelir derler ya, çocuklarımızın enerjisiyle her şey daha güzel oldu, işimizi negatif etkilemedi.

Anıl Altan: Öncesinde de oldu, o zamana kadar çok kısıtlı olan, ara ara çıktığımız reklamlar ve bireysel yaptığımız işler arttı. Takip edenler ve marka-

lar da bize güven duydu. Yakın zamanda da reklam filmlerimiz çıkacak.

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Tek romantik hareketini orada yaptı



◊ 10 yıl öncesine dönsek. İlk tanışma anını hatırlıyor musunuz?

Pelin Akil: Hatırlıyorum.

Anıl Altan: Sette, tabii.



◊ İlk görüşte aşk mıydı?

Anıl Altan: Yok değil. Biz ilk tanışmamızdan 2 yıl sonra falan birlikte olduk ama sonradan bakınca ilk tanıştığımız zamanlarda da çok eğleniyormuşuz.



◊ Evlenme teklifi nasıldı?

Pelin Akil: Bak o çok romantikti. Zaten tek ve güzel romantik hareketini orada yaptı (gülüyor)...

Anıl Altan: Yazıklar olsun, nankörlük derim buna.

Pelin Akil: Şaka tabii ki... Ben hep “30 yaş doğum günüm benim için çok önemli” derdim. Bütün sevdiklerim olsun istiyordum. Anıl da Heybeliada’da bir hazırlık yaptı. Ama hiç şüphelenmedim. Meğer bisikletle gidiyormuş her gün, orada bayağı hummalı çalışmış. Sahilde boş bir alanı hazırlamış. Elektrik falan çektirmiş. Arkadaşları garson kılığına girmiş. Çok sevdiğimiz bir şarkı vardı, o çalmaya başlayınca dans etmek için kalktık, Anıl kamerayı ayarladı. Tabii ben dansımızı çekecek sanıyordum. Bana “Hediyeni vereceğim, arkanı dön” dedi. Sonra bir önüme döndüm, diz çökmüştü, çok iyiydi.

‘Kıskanıyorsam Anıl’dan değil, karşı taraftan bir şey vardır’

◊ Birbirinize olan aşkınızı nasıl anlatırsınız?

Pelin Akil: Anıl çocuklarımıza karşı çok güzel bir baba. Onları bir arada izlediğim zaman Anıl’a daha da âşık oluyorum, aşkımı kabartıyor.

Anıl Altan: Bizim aşkımız, zorlamadan kasmadan, içimizden geldiği gibi bir aşk.

Pelin Akil: Bizim bunları konuşmaya ihtiyacımız varmış, ne iyi oldu Hakan...



◊ Kıskanç mısınız?

Pelin Akil: Sence ben kıskanç mıyım?

Anıl Altan: Evet.

Pelin Akil: Yapma Allah aşkına. İskoçya’ya, oraya bu- raya gittin. Bir kere bir şey dedim mi?

Anıl Altan: Kıskançlık o değil ki?

Pelin Akil: Ne demek tarif etsene.

Anıl Altan: Bence seven kişi kıskanç olur. İlla eve gel kıskançlığı olmak zorunda değil.



◊ Ama Pelin sen mesela, sosyal medyadan Anıl’ın koyduğu bornozlu seksi pozlara müdahale ediyorsun...

Pelin Akil: Evet ediyorum çünkü saçmalıyor (gülüyor). Bornozu bırak, bayağı üstsüz foto koyuyor.

Anıl Altan: Kendin diyorsun, dergi çekimi yap üstsüz falan diye.

Pelin Akil: Tamam tamam, ben yerinde kıskancımdır. Bir şeyi kıskanıyorsam aslında Anıl’dan değil, karşı taraftan bir şey vardır.

Anıl Altan: Evet, eskiden mesela Pelin “Şu kişiye dikkat et” derdi sonunda gerçekten bir şey çıkardı.



◊ Evli barklı, herkesin birlikteliğini bildiği oyuncularsınız. Hâlâ öyle şeyler oluyor mu?

Anıl Altan: Şansını denemek isteyenler oluyor.

Pelin Akil: Olmaz mı!