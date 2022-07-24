‘Özgürlük yoksa barış da yok’

Kanada, Ürdün, Hollanda ve Almanya... Dünyanın dört bir yanında yaşayan Filistinli müzisyenlerden oluşan Filistin Gençlik Orkestrası, 2004’ten beri yılda bir kez toplanıp farklı bir ülkede konser veriyor; Filistin’in bağımsızlığı için sesini duyurmaya çalışıyor. Fransa, İngiltere ve İtalya gibi birçok ülkede dinleyicilerin karşısına çıkan orkestra, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geldi.
Emine Erdoğan, Mariam Afifi ve orkestra direktörü Suhail Khoury (soldan sağa)
59 kişilik orkestra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 21 sanatçısıyla geçirdikleri hazırlık sürecinin ardından Ankara ve İstanbul’da iki ‘Barış Konseri’ verdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İstanbul konseri öncesinde müzisyenlerle sohbet etme fırsatı bulduk. Konuştuğumuz isimler arasında geçen yıl Kudüs’te yapılan bir protesto gösterisinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınırken gülümsemesi kameraya yansıyan Mariam Afifi de vardı.
Mariam Afifi, 27, Kudüs’te yaşıyor, enstrümanı çello
Ihssan Al-ma’ani, 26, Ürdün’de yaşıyor, enstrümanı fagot
* Barış benim için hayatımda hem fiziksel hem de zihinsel anlamda güvende olmak demek. Eğer hepimiz bu güveni hissedersek birlikte barış içinde yaşayabiliriz. Bu da gelişmemizi, ilerlememizi sağlar.
*Kendimizi tam anlamıyla ifade edebileceğimiz, müzisyen olarak potansiyelimizin tamamına erişebileceğimiz bir gelecek hayal ediyorum.
Layan Nijem, 25, Amsterdam’da yaşıyor, enstrümanı viyola
Leila Rasas, 27, Los Angeles’ta yaşıyor, enstrümanı trombon
Guevara Al Ahmad, 15, Toronto’da yaşıyor, enstrümanı keman
‘Müzik insana direkt ulaşabilen, büyük bir güç’
Orkestra, Türkiye’deki konserleri öncesinde Ankara’da 10 gün boyunca prova yaptı. ‘Barış Konseri’nin şefliğini üstlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi’i Can Deliorman sorularımızı yanıtladı.
* Galli grup Manic Street Preachers’ın üyeleri Havana konseri öncesi Küba Devlet Başkanı Fidel Castro’yla görüşür. Castro’ya şakayla karışık “Bu akşam konser biraz gürültülü olabilir” derler. Castro da “Hiçbir şey savaş kadar gürültülü olamaz” diye karşılık verir. Sizce müziğin gücü savaşın gürültüsünü bastırabilir mi?
Filistin Gençlik Orkestrası tam da bu soruya yanıt vermek için Türkiye’de. Orkestranın amacı sadece savaşın gürültüsünü bastırmak değil, insan hakları ihlalleri ve kendi coğrafyasının dezavantajını yaşayan toplulukların karşı karşıya kaldığı adaletsizliğe de dikkat çekebilmek. Orkestra, aslında ülkelerinde yasaklı bir müzisyenler topluluğu. Mağduriyet kaynaklı dezavantajı tersine çevirip sahnede uyum içinde en iyi icrayı ortaya koyuyorlar.