Özgür ve mutlular...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dediGalatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"#Galatasaray
Son dakika... Tarihi an: Türksat 5B uzaya fırlatıldıSon dakika... Tarihi an: Türksat 5B uzaya fırlatıldı#Türksat5b
İzmir’de maden kazası Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! Şirketten açıklama geldi#İzmir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Kansere karşı ben kazandım...Kansere karşı ben kazandım...#KANSER
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
Kirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’danKirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’dan#Müsilaj
Neredesin KaterynaNeredesin Kateryna#Kateryna Barchukova
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştıBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı#Burcu Özberk
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Özgür ve mutlular...

#Ebru Duruman#Sanatçı#Babru Land Sergisi
Özgür ve mutlular...

Çağdaş sanatçı Ebru Duruman, Meg Bebek’te açılan ‘Babru Land’ sergisiyle sanal bir evren yaratmış. Duruman’ın kurguladığı evrende cinsellik ve beden utanılacak kavramlar değil. Dolayısıyla karakterler de normların ne olduğunu düşünmeden yaşıyor.

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde Bebek’in en işlek caddesinde trafik durma noktasında. Arabaların arasından geçip Meg Bebek’e kendimizi atıyoruz. Amacımız güzel müzikler eşliğinde karnımızı doyurmak değil. Bu kez ruhumuzu beslemenin peşindeyiz. Meg Bebek, sanata da kapılarını, daha doğrusu duvarlarını açan yeni nesil kafe-restoranlardan. Şu sıralar çağdaş sanatçı Ebru Duruman’ın solo sergisine ev sahipliği yapıyor. 

‘Babru Land’ adlı sergi, sanatçının 2019-2021 yıllarında üzerinde çalıştığı ‘Babru’ serisinden yapıtları içeriyor. Daha mekâna girmeden ön bahçenin iki duvarında seriden iki eserle karşılaşıyor ve Duruman’ın kurguladığı evrende kendimizi buluyoruz.

‘Baby’ ve ‘Ebru’ kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan Babru, Duruman’ın eserlerinde resmettiği karakterlere verdiği isim. Aynı renk tonlarında ve aynı şekildeler. Onların sanal evreninde cinsellik ve beden utanılacak kavramlar değil. Dışarıdan gelen etkilerden uzak olan bu karakterler normların ne olduğunu düşünerek yaşamıyor. Özgür ve mutlular... İnsanların belki de sadece içsel anlamda çocukluklarına döndüklerinde hissedebilecekleri duygular bunlar...

Özgür ve mutlular...

Haberin Devamı

RENGÂRENK VE DEĞİŞİK

Duruman’ın yapıtlarında renklerin ve formun ilişkisi derinlikli duyguların keşfine olanak vermiş. Babru adlı karakterlerin yaşadığı evrendeki cisimler, bitkiler de rengârenk ve değişik şekillerde. Parmaklar, çiçekler, tonlar... Daha çok cinselliği çağrıştırıyor. Duruman “Cinselliği komik, gülünebilecek, utanılmayacak bir şey olarak da göstermek istedim. Kadın-erkek ayrımının olmadığı bir dünya yarattım” diyor.

Duruman 12 yıldır yurtdışında yaşıyor. Önce New York’taydı, şimdiyse Cenevre’deki stüdyosunda çalışmalarına devam ediyor. Ama ona ilham veren doğduğu topraklar olmuş: “Bir kutunun içinde büyütüldük hepimiz. Cinselliğin açık olması, insanın vücudundan utanmaması gerektiğini ve hayatta yaptığı kimi seçimlerin ‘anormal’ olmadığını yurtdışında yaşamaya başladığımda gördüm. Bu sayede resimlerimin yönünü cinsellik kavramına çevirdim.”

Özgür ve mutlular...

Haberin Devamı

‘BİR SES VERMEK İSTİYORUM’

Bir kadın sanatçı olarak bu konularda bir sorumluluğu bulunduğunu da düşünüyor Duruman, bunu “İnsanlara bir ses vermek istiyorum” diyerek dile getiriyor. Ebru Duruman eserlerinin Meg Bebek duvarlarında asılı olmasından memnun. “Kafe, restoran, müze fark etmez. İnsanlara ulaşabileceğim her yerde olmayı seviyorum. Önemli olan, bakan kişinin eserle bağlantı kurabilmesi. Bir diyalog ortamı yaratabilmek” diyor.

İstanbul’dan New York’a taşınan ve çalışmalarına uzun süre orada devam eden Duruman, şu sıralar Cenevre’de şehir hayatından uzak, bir kasabada yaşıyor. Doğayla iç içe olunca kendini daha iyi dinleyebilme fırsatı bulmuş. Sanatçı yeni serisi için de 6 aylık bir üretme döneminde. İlk 3 ayı tamamlamış. “Babru’dan yola çıkarak gelişen ve farklı duyguları içeren bir seri” diyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Duruman#Sanatçı#Babru Land Sergisi

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat