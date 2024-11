Ormanın derinliklerinde neler oluyor?

Haberin Devamı

Mantarca sohbet

Ormanların, ağaçların gizli köşelerinde sessizce büyüyen mantarların aslında hayli konuşkan oldukları ortaya çıktı. Batı İngiltere Üniversitesi’nden biliminsanı Andrew Adamatzky’nin yürüttüğü araştırmada

4 farklı mantar türünün yaydığı elektrik sinyalleri özel bir aletle kaydedildi. Ve bu sinyallerin analizi sonrasında mantarların 50 farklı kelime kullandığı iddia edildi. Ancak bazı biliminsanları bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Bu maymunlar alkol peşinde

Alkol tüketimi her ne kadar insana özgü bir alışkanlık olarak bilinse de Trends in Ecology&Evolution dergisinde yayımlanan bir makalede hayvanlar âleminde de etanol tüketiminin yaygın olduğu savunuldu. Hatta etanolün her ekosistemde doğal olarak olduğu, meyve ve nektar yiyen çoğu hayvan tarafından düzenli tüketildiği belirtildi. Örnek olarak da etanol içerebilecek kadar olgunlaşmış meyveleri düzenli olarak arayan örümcek maymunları gösterildi.

Kürke hayır

Romanya 2027 yılından itibaren geçerli olmak üzere, kürkü için vizon ve çinçilla üretimini yasaklayan 22’nci Avrupa ülkesi oldu. Romanya’da 2013’te 150’den fazla kürk çiftliği vardı, ancak bugün sadece bir düzine kadar kaldı. Sivil toplum kuruluşlarına göre ülkedeki iki büyük çiftlik yılda 100 bin vizon postu ve 15 bin çinçilla postu üretiyor. Bu karar, hayvan hakları aktivistlerinin kürk hayvanlarının tutulduğu barakalardaki koşulları ortaya çıkaran gizli çekimlerinin ardından yaşanan tartışmalar sonucu alındı. Kürk çiftliklerinde vizonlar ve çinçillalar hayatlarını üst üste istiflenmiş kafeslerde

geçiriyor.