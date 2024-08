‘O topallayan köpek sevinçten zıplamaya başladı’

Haberin Devamı



‘Mama temini, besleme ve sahiplendirme süreçleriyle ilgileniyoruz’

Pati Kolektif

2 Ağustos’ta yürürlüğe giren 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ardından köpek popülasyonunun kontrolsüz artışını durdurmak, terk edilen köpeklere sahip çıkmak, onlara yeni yuvalar bulmak ve hasta köpekleri tedavi etmek amacıyla yola çıktık. Hayvanları çok seven, doğaya duyarlı, farklı sektörden arkadaşlarla bir araya geldik.

Pati Kolektif olarak önceliğimiz, sokaktaki canlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, yaşama alanlarını arttırarak iyileştirmek, barınak ya da sokakta kalıp ölmelerini engellemek. İlk etapta markalarla işbirlikleri yaparak köpekler için mama temin ediyor, arazilere ve barınaklara giderek onları besliyor, yaşam alanlarını daha konforlu hale getiriyor ve sahiplendirme süreçlerini yürütüyoruz.

Köpekler kalıcı bir aile bulana kadar ‘geçici’ sahiplendirme çalışmaları yürütüyoruz. Gönüllü bakımevlerinde ve barınaklarda veya sokakta gördüğümüz bakıma ihtiyacı olan köpekleri tespit edip sosyal mecralarımızdan duyurarak yardım sağlamaya çalışıyoruz. Köpek sahiplenmek isteyen kişilerin bu sorumluluğu alabileceklerine dair değerlendirmeler yapıyoruz. Yardım amaçlı dans etkinlikleri, yeme-içme, seramik atölyeleri, brunch buluşmaları düzenleyerek başladık. Sosyal sorumluluk projeleri üretmek isteyen kurumsal şirketlere bu alanda kurumsal sosyal sorumluluk ve iç iletişim projeleri geliştirme desteği de verebiliyoruz.

‘Sahiplenemiyorsanız bakımını üstlenebilir, veteriner masrafını karşılayabilirsiniz’

Köpek sahiplenmek için yeterli alanı olmadığından sahiplenemeyen ama yardım etmek isteyenler neler yapabilir? (Sahiplendirenlerin ortak önerileri)

Barınak ve köpek pansiyonundaki köpeklerin bakımını üstlenebilirsiniz.

Yurtiçi-yurtdışı sahiplenilmek üzere yola çıkacak köpeklerin yol masrafını karşılayabilirsiniz.

Köpek sahiplendirme ve yardım etkinliklerinde yardımcı olabilirsiniz.

Köpek sahiplendirme topluluklarında ve kolektif ekiplerde gönüllü olabilirsiniz.

Yardıma ihtiyacı olan köpeklerin veteriner masraflarını karşılayabilirsiniz.

Köpek sahiplendiren hesapların gönderilerini paylaşabilirsiniz.

Sokak hayvanları için ücretsiz hizmet veren veterinerlerden bazıları...

Sokaktaki ya da barınaktaki hayvanlar için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan sahiplenme belgeleri sonrasında bazı veterinerler ilk rutin muayene, iç-dış parazit aşısı, kuduz aşısı, çip ve karne gibi işlemlerde ücretsiz destek veriyor. Maliyeti fiyatına mama satışı yapıyor.

Veterium Veteriner Kliniği, Bahçelievler,

İstanbul (0545) 672 22 42

Vetwise Veteriner Kliniği, Kadıköy, İstanbul

(Sadece muayene ve kısırlaştırma için)

(0536) 798 94 73

PetTime Veteriner Kliniği Kadıköy, İstanbul (0554) 006 77 14

VKM Veteriner Üsküdar-Acıbadem, İstanbul (Sadece kardiyolojik muayene) (0531) 261 28 56

Akademi Hayvan Hastanesi, Bursa (Sadece ilk muayene ve iç-dış parazit aşısı) (0224) 453 21 65

Medikon Veteriner Kliniği, Bursa

(0546) 413 29 26

GEÇ OLMADAN HAREKETE GEÇENLER



‘Zavallım sadece sevgi istiyormuş meğer’

Bahtiyar Büyükduman (35, şef)

Son çıkan yasadan sonra bir tane de olsa can kurtarmam gerektiğine karar verdim.

Pati Kolektif ve Karadeniz Patileri yardımıyla sahiplendim. Toplamda 10 kedim ve 4 köpeğim var ve hepsi sahiplenme ya da sokaktan alma yoluyla aileme katıldı. Toto eve gelip kardeşleriyle tanışır tanışmaz çok mutlu bir ruh haline büründü. Çok neşeli ve cana yakın bir köpüş zaten. Peşimden hiç ayrılmıyor ve bana çok hızlı bir şekilde bağlandı. Kendini güvende hissettiğine eminim.

Aysu Topkurulu (28, reklam satışçı)

Ben Ordu’dan sahiplendim. Çünkü hızlıca kurtarılmalıydı. Hiç düşünmeden en az sahiplenilme ihtimali olan çocuğu seçtim. İyi ki seçtim. Aslında en uyumlu, en güzel, gözümün içine bakan bir çocuk çıktı Boyoz. Sahiplendiğimde mutluluktan ağladım, anne oldum. Dünyanın en iyi hissi. İlk başta ona hak ettiği hayatı verebilir miyim diye korktum. Sonra sevgiden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını fark ettim. Karnı kaşınsın, başı okşansın ve güvenli bir şekilde uyusun yeter. İstanbul’a geldiğinde korkuyordu, sonra iyileşti. Altına kaçırma huyu geçti. Kemik yemeyi, oyun oynamayı öğrendi. Hayvanın yüz ifadesi bile değişti.

Ezgi Altun (27, moleküler biyolog)

Uzun zamandır köpek sahiplenmek istiyordum. Aslında hayatımı bir köpeğin sorumluluğunu alacak kadar iyi bir düzene sokabilmiş olmasam da maalesef yeni yasa sebebiyle sahiplenmek için doğru zaman olduğuna karar verdim. Pati Kolektif aracılığıyla, Ordu Bakımevi’nde yaşayan ve sadece fotoğraflarını görüp âşık olduğum Gece’yi sahiplenmeye karar verdim. Geçirdiği iki trafik kazası sonucu arka bacağından topallayan Gece’yi bu zamana kadar kimse sorumluluğu altına almak istememiş maalesef. Uzakta yaşadığı için kendisini İstanbul’a nakletmek biraz zaman aldı ve benim bu süreçte içim içime sığmıyordu. Hem uzun bir yol yorgunluğu hem de yepyeni bir ortamın stresiyle ilk gün heyecanımı paylaşmasam da ikinci gün gördüğü sevgi sonucu, o topallayan köpek sevinçten zıplamaya başladı! Bize o kadar hızlı ısındı, keyfi yerine geldi ki, zavallım sadece sevgi istiyormuş meğer. Şimdi tüm ailem Gece’yi çok ama çok seviyoruz ve onun hayatına dokunmanın verdiği tatmin bir yana, onun bizim hayatımıza kattığı güzel enerjiden dolayı çok çok memnunuz.

‘Her barınakla 6 gönüllü ilgileniyor’

Yuvam Olmak İster misin gönüllüsü Burcu Öner

Bu yasadan sonra tamamen gönüllülerden oluşan kişilerle bir araya geldik. Bir WhatsApp grubu kurduktan sonra olay Instagram’da çok güzel bir ağa dönüştü. Bu ağda şu an 40’a yakın gönüllü çalışıyor ve her barınakla 6 gönüllü ilgileniyor. Sahiplenilen köpeklerin durumlarının kaydını tutup çok sistemli bir şekilde ilerliyoruz.

Şu an için sadece barınaklarla konuşuyoruz. Ancak sokaktaki sahipsiz köpeklerle ilgili de

çok fazla mesaj alıyoruz. İkinci etap olarak onlara da yetişmeye çalışacağız.

‘Yurtdışındakiler can diyor, cins fark etmiyor’



Barınak Meleği Türkan Ceylan

Yasadan sonra sahiplendirmeler bir hayli arttı. Ben özellikle Avrupa ve Kanada’ya sahiplendirme yapıyorum. Kendi ekibimi kurdum, Kanada’da 1 kişiyle başladık, şu an 11 kişiyiz. Hepsi disiplinli ve güvenilir insanlar. Şimdiye kadar 500’ün üzerinde sokak köpeğine yuva bulduk. Yani yurtdışında can olarak bakıyorlar, ailenin bir üyesi olarak baktıkları için cins fark etmeden sahipleniyorlar. Neden yurtdışı sorusunun ilk cevabı, ben sokak köpeği kurtarıyorum ve Türkiye’de kimse sokak köpeği sahiplenmiyor.

O yüzden ben de böyle bir ekip kurdum. Şimdi 13 ülkede daha ekip kuruyoruz. Masrafları ailelerle birlikte imece usulü karşılıyoruz. Bu operasyonun tek sıkıntılı kısmı, ulaşımları planlamak... Bir uçuş bulduğumuzda, mesela Toronto’ya bir uçuş gönüllüsü çıktı, hemen Toronto’da geçici yuva arıyoruz ve sahiplenilmek üzere yolluyoruz. Yani direkt sahiplenen aileye giden çocuk sayısı çok az, o yüzden ilk etapta maddi sorumluluk benim omuzlarımda. Uçak bileti, kafesi derken ciddi bir maliyet. Daha sonra aile bir kısmını karşılıyor. Sonrasında hayvanların durumunu ekip arkadaşlarım takip ediyor. Tüm çocukların tek tek, ayrı ayrı aile grupları var. Buradan 2-3 haftada bir iletişime geçip soruyoruz.

Enerji uyumlarına bakıyoruz

Güvenilir bir sahiplendirme sistemimiz var. Önce çocuğu ben barınaktan, sokaktan kurtarıp tüm tedavileri yaptırıyorum. Ormanın içinde düzenli yürüyüş yaptırıyorum. Kısırlaştırıyorum. Davranışlarına göre bir karakter fizibilitesini çıkartıyorum, ekibime fotoğraf ve videoları iletiyorum. Ona göre bir aile seçimine gidiyoruz. Güvenli olması için önce geçici yuvalara yerleştiriyoruz.

Sonra başvuruları açıp gelen başvuruları inceliyoruz. Köpekle başvuran kişiyi buluşturuyoruz, enerji uyumlarına bakıyoruz. Öncesinde hayvan sahiplenmişse mutlaka veterineriyle de görüşmek istiyoruz. Daha önceki köpeğini hangi sıklıkla veterinere götürüyor? Veteriner hekimi bu kişiye referans olabilir mi? Hepsi çok hayati detaylar. Sonra hukuki geçerliliği olan bir sahiplendirme sözleşmesi ve sağlık sigortası yaptırıyoruz.

Sahiplendirme yapıyoruz demek için değil de gerçekten bu işe çok emek vererek, kurtardığımız köpeklerin karakterlerine göre sahiplendirme yapıyoruz.

‘Bugünü değil yarını düşün’

Veteriner Doruk Demirci

Sahiplendiğin köpeğin neler yaşadığını bilmiyorsun. İlk haftalarda ona hep anlayışlı ol. Köpekler hızlı öğrenir.

Onun ortalama ömrünün 10 yıl ve üzerinde olduğunu unutma, bugünü değil, yarını düşün. Maddi manevi her koşulda ona dostluk yapabilecek misin?

Onun da senin gibi özbakım ve sağlık ihtiyaçları olacak; düzenli beslenmesi, gezdirilmesi, taranması, aşıları ve iç-dış parazit uygulamaları gibi. Zaman ve bütçe ayırabilecek misin?

Eğer bir gün yolunuz ayrılırsa ona yapabileceğin en büyük kötülük, tekrar döndüğü sokaklara ya da barınağa bırakmaktır. Yeni bir dost bulmasına çaba verecek misin?

Bunların yanında senin hayatına eşlik eden insanların görüşleri nedir? Gerekli sevgiyi ve ilgiyi onlar da senin kadar verecekler mi? Sokaklarda aile bireyleri tarafından onaylanmamış bir sürü köpek geziyor.

Bugün yaptığın şeyin ne kadar yüce bir davranış olduğunu da bilmelisin.