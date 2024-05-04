Mayıs geldi, dışarı çıkalım

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BaBa ZuLa

Samimi

Tüm ritüelleriyle Hıdırellez

KüçükÇiftlik Park bugün bol şenlikli bir şekilde baharı müjdelemeye hazırlanıyor. Hıdırellez İstanbul festivalinde bayramın ritüellerini yerine getirmek için beyazlar giyilecek, dilekler tutulacak, oyunlar oynanacak, ateşlerden atlanacak, tohumlar ekilecek, saçlar örülecek. Sahnede Gaye Su Akyol, BaBa ZuLa, Dubioza Kolektiv, Cümbüş Cemaat, Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası olacak. Sahne açılışınıysa Anadolu ve Balkan müzikleriyle Seyyah grubu yapacak. Genel giriş 350 lira, kapı açılış 14.00’te.

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Maçakızı Otel

Lüks

Müzik ve gastronomi bir arada

MedBodrum 9-13 Mayıs’ta Bodrum’daki Maçakızı Otel ve Villa Maçakızı’nda düzenleniyor. Bu yıl ilk kez yapılacak etkinlik gastronomi, sanat, müzik ve sürdürebilirlik olmak üzere dört ana başlık altında toplanmış. Etkinlik kapsamında Marina Abramoviç, Helen Beard ve Jake Chapman gibi isimlerin eserleri görülebilecek. Michael van der Kroft, Alejandro Serrano ve Fabrizio Marino da etkinliğe katılacak şefler arasında. İlhan Erşahin, Bebel Gilberto ve Mercan Dede de konser verecek isimlerden sadece üçü.

Şehir dışı

Yeniden aramızda

Cappadox ‘Değişen Gökler’ başlığı altında beş yıl aradan sonra geri döndü. Bu yıl 23-26 Mayıs’ta Uçhisar Kalesi’nden Perili Ozanlar Vadisi’ne Kapadokya’nın mistik toprakları müzik ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Yemek tadımları gibi gastronomi ve yoga, bisiklet turu gibi açık hava programları da festival kapsamında deneyimlenecek. Etkinliklere tek tek bilet alınabiliyor. Bir de fiyatları 5.250, 8.000 ve 13.000 lira olan üç ayrı paket var.

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Picnic&Gathering

Doğa

Yazı karşılamak için

Swissôtel the Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek Picnic& Gathering yeşil alanlarıyla güzel bir mola fırsatı sunacak. Temiz havanın tadını çıkararak sevdiklerimizle keyifli vakit geçirirken alternatif müzik performanslarını izleme fırsatı bulacağız. 25 Mayıs’taki etkinlikte restoranların ve ünlü barmenlerin tadımları olacak. Çeşitli atölyeler de gerçekleşecek. Kadebostany, Wax Tailor ve Anatolian Sessions dinleyebileceğimiz isimlerden bazıları. Bu sene 5’inci senesini kutlayan festivalin Çeşme ve Ankara ayakları da olacak. Bilet fiyatı 850 lira.