‘Madalya istiyorum dedim ve alıp döndüm’

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Uçurtma sörfü yarışı olarak tabir edebileceğimiz ‘formula kite’ klasmanı yarışlarını olimpiyatlarda ilk kez 2024’te izleyeceğiz. Fakat öncesinde 8-16 Aralık tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Buzios kentinde, 2023 World Sailing (Dünya Yelkencilik) Gençler dünya şampiyonası düzenlendi.

17 yaşındaki sporcumuz Derin Atakan da bu klasmanda 13 ülkenin sporcularını geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu. Kendisiyle internet üzerinden görüştük. Atakan, önümüzdeki nisanda Fransa’da düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’na katılacak sporcuların belirleneceği kota yarışlarında olacak. Eğer kotayı almayı başarırsa da bu branşta ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Genç sporcumuz “Sırada olimpiyatlar var” diyor.

Neden yelken sporunu tercih ettiniz?

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Lisanslı olarak 6 yaşımdan 12 yaşıma kadar Fenerbahçe Kulübü’nde yüzdüm. Babam hobi olarak yelken yapıyordu. 7 yaşımdayken yazları ben de bu branşla ilgilenmeye başladım. Önce kite yaptım aslında. Kite, formula kite’tan biraz daha farklı. 2021 yılında ‘formula kite’ klasmanının olimpiyatlarda oynanmasına karar verildi. O zaman bu branşı daha çok ciddiye aldım ve sıkı çalışmaya başladım.

Formula kite’ın nasıl bir branş olduğundan bahsedebilir misiniz biraz?

Birkaç mekanizmamız var, onlardan bahsedeyim. Deniz seviyesinden 14 metre yukarıda, iplerle kontrol edilen bir paraşütüm var. Bu paraşütü elimde tutup bir karbon çubukla kontrol ediyorum. Ayağımın altında bir board var. Buna bağlı 80 cm uzunluğunda karbon bir çubuk, ucunda da Türkçesi ‘sualtı kanadı’ diyebileceğimiz bir karbon parça var. Ellerimle paraşütü, ayaklarımla da sualtındaki o kanadı kontrol ediyorum.

Genelde voleybol, jimnastik gibi dallar tercih ediliyor, sizin yelkeni seçmenize şaşıran oluyor mu?

O dalları da denedim aslında ama ben suyu çok seviyorum. Denizle ve rüzgârla aramda bir bağ oluştu. Yelken bana çok daha eğlenceli geliyor.

İlk dünya şampiyonluğunuz. Neler hissettiniz?

Bu yarışa senenin başından beri hazırlanıyordum. Yarışa kadar çok çalıştım, kamplara gittim. Odaklandım. ‘Madalya istiyorum’ diye gittim ve alıp döndüm. İlk başta inanamadım kazandığıma. Geçen evde, anneme ve babama “Ben dünya şampiyonu oldum” diyordum. Hâlâ kendimi inandırmaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir his.

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Antrenmanlarınız nasıl geçiyor? Denge ve odaklanma gerektiren bir dal bu. Özel çalışmalarınız var mı?

Sudaki antrenmanlarımı yurtdışında ve Türkiye’de de Urla taraflarında yapıyorum. Karadaki antrenmanım 2-2,5 saat arası sürüyor. Çoğunlukla kürek ve bisiklet çalışıyorum. Ayrıca spor psikoloğuna da gidiyorum. Yarış boyunca ve öncesinde stres atmak ve odaklanmak için destek alıyorum.

Yarışlarımda bazen yanımda bir şeytan, bazen de bir melek varmış gibi. Tabii ki arada sırada korktuğum anlar oluyor. Aslında yapabilirim ya da yapamam, tüm mesele bu. Eskiden “Hadi karaya dönelim, çok suda kaldık” derdim ama şimdi anı yaşamayı öğrendim. Genel olarak artık pek korkmuyorum aslında, su kendimi en rahat hissettiğim yer oldu.

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Bu branşla uğraşmanın en zor ve en güzel yanı ne?

Çok kampa ya da yurtdışına gittiğimden ailem ve arkadaşlarımdan uzak kalıyorum; bu en zor tarafı. Okula bile az gidebiliyorum. İyi yanıysa gittiğim yerlerdeki arkadaşlıklarım güçleniyor. Başka kültürler tanıyorum.

Türkiye’de bu sporla uğraşan çok kişi var mı?

Ben yelken sporu yapıyorum ama branşım formula kite. Ülkemizde bununla uğraşan az kişi var. Geçen senelere göre biraz daha arttı çünkü Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda bu daldaki ilk yarışları izleyeceğiz. Ondan sonra bence daha da gelişecek.

Daha önce dünya ya da Avrupa şampiyonluğunda bir dereceniz var mıydı?

Geçen yıl aynı turnuvada üçüncü oldum ve bronz madalya kazandım. Bu sene düzenlenen Formula Kite U21 Gençler Avrupa Şampiyonası’nda da 7’nci oldum.

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Antrenörünüz Thomas Lombardo bir Fransız. Farklı kültürden biriyle çalışmak size ne tür katkılar sağlıyor?

Kültür farkı bana yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Dünya şampiyonlukları var, eski bir yarışçı. Kendini geliştirmiş ve çok iyi bir antrenör. Kite’ın antrenörlüğünü yapan pek kimse yok Türkiye’de ama yelkende Ateş (Çınar) Hocam bence en iyilerden biri.

Yazlık yerlerde ‘Bize de öğretsene’ diyen oluyor mu?

Arkadaşlarım tabii ki! Muğla tarafında antrenman yaparken kite öğrenmek için gelirlerdi. Onlara bu sporun inceliklerini gösterdiğim de oldu.

Hedefleriniz neler?

Nisanda kotayı elde edebilirsem temmuzda direkt olimpiyatlara gideceğim. O yüzden sadece kendim için değil, kulüp olarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek şu an ilk hedefim.

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‘Yüzmeyi pek sevmem’

Sporun bir dalıyla uğraşmak isteyen ama cesaret edemeyen yaşıtlarınıza ne tavsiye edersiniz?

Herkes istediği bir branşla uğraşmalı. Örneğin ben yüzmeyi çok sevdiğimi söyleyemem. Kite yaptığımdaysa mutlu oluyorum. Ailem bana hangisiyle ilerlemek istediğime dair bir seçenek sundu. Ben kite’ı seçtim ve sonrasında da bana çok destek oldular. Hep arkamda durdular. Babam birinci antrenörüm diyebilirim. Aile desteği olmasaydı bunların hiçbirini yapamazdım.