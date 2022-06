‘Kral’, Austin’in bedeninde yeniden sahnede

Haberin Devamı

Baz Luhrmann’ın merakla beklenen filmi ‘Elvis’te rock’n roll’un kralını canlandıran Austin Butler bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Oysa yakışıklı aktör son yıllarda oyunculuğundan çok yaşadığı aşklarla gündemdeydi. 9 yıldır birlikte olduğu Vanessa Hudgens’tan ayrıldı ve ardından Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber’la çıkmaya başladı. Ancak Butler ‘Elvis’te öyle iyi iş çıkarıyor ki bir anda aşk maceralarını unutuveriyoruz. Filmde sadece ‘Kral’ın yeniden doğuşuna değil, Austin’in de yükselişine tanık oluyoruz. Çekimler sırasında orada bulunan set ekibi, oyuncunun dansları ve kendi sesiyle söylediği ikonik şarkılarla, adeta Elvis’in ruhu tarafından ele geçirildiğine şahitlik ettiklerini söylüyor!



Kaliforniya’nın Anaheim şehrinde 1991’de dünyaya gelen Austin Butler, 2005 yılında Nickelodeon yapımı ‘Ned’s Declassified School Survival Guide’ dizisinde rol alarak kariyerine başladı. Miley Cyrus’la kamera karşısına geçtiği ‘Hannah Montana’ dizisiyle dönemin genç kuşağının dikkatini çekmeyi başardı. Ardından diğer gençlik şovları geldi: ‘Zoey 101’, ‘iCarly’ ve ‘Wizards Of Waverly Place’. Butler’ı bir üst yaş kitlesine taşıyan ilk yapımsa ‘Sex And The City’nin devamı olan ‘Carrie Günlükleri’ oldu. Aktörün bir sonraki macerası DC Comics’in ‘Arrow’, ardından fantastik edebiyat tutkunlarının çok iyi bildiği ‘Shannara Günlükleri’ydi. Aslına bakarsanız sivri kulaklı yarı elf hali de hiç fena değildi. Ünlü aktörün ‘Elvis’e kadar kuşkusuz en çok dikkat çeken rolüyse Quentin Tarantino’nun ‘Once Upon A Time In Hollywood’ filminde canlandırdığı Manson ailesinin üylerinden Tex Watson’dı.

Butler, filmde Elvis’i 1950’ler, 60’lar ve 70’ler boyunca canlandırabilmek için 90’dan fazla kostüm giyiyor.

Austin Butler belki de Elvis Presley’yi oynamak için doğmuş. Filmin ilk dakikalarında şeker pembesi takımı ve elinde gitarıyla sahnede beliriyor. Heyecandan titriyor, çenesi aşağıda, gözleri kapalı... Kalabalığın arasından biri “Saçını kestir, kadın kılıklı” diye bağırıyor. İşte o anda ayak bilekleri sallanmaya, sesi daha derinden gelmeye başlıyor, hatta bakışları küstahlaşıyor. Sanki görünmeyen bir güç tarafından ele geçiriliyor ve sonra müzik... Kalçalarını sallıyor ve kadın seyircileri çılgına çeviriyor. Butler işte o anlarda Elvis’in kendisiyle paylaştığı hediyeyi kucaklıyor. Belli ki ‘Kral’ın süper gücünü keşfediyor.

Yönetmen Baz Luhrmann’ın bir Elvis Presley filmi çekmeye hazırlandığını öğrendiğinde Butler, kendi kendine çalışmaya başlamış. “Elvis’le ilgili her şeyi izleyip hakkında yazılan her satırı okudum. Sonunda ‘Unchained Melody’ şarkısını söylediğim bir videoyu Baz’a gönderdim” diyen Austin Butler, rolü işte bu sayede kapıyor. Haberi öğrendiği günü şöyle anlatıyor: “Bir sabah Baz beni aradı ve bana ‘Uçmaya hazır mısınız Bay Presley’ diye sordu. Ona bunun benim için bir onur olacağını söyledim. Bu gerçekten ömür boyu taşınacak bir onurdur.”

Bir zamanların çocuk yıldızı, Elvis’i 17’sinden 42’sine mükemmel canlandırıyor. Birçok eleştirmen bu yaşına kadar adeta bu rol için yaşadığı fikrinde.

Butler, filmde efsaneyi 1950’ler, 60’lar ve 70’ler boyunca canlandırabilmek için 90’dan fazla kostüm giyiyor ve adeta evrim geçiriyor. Giriş sahnelerinde 17 yaşında bir genci canlandırırken sonlara doğru 42 yaşında ölmeden hemen önceki Elvis’e doğru bir değişime giriyor. Genç oyuncu, “Son Elvis performansı gerçekten yürek parçalayıcıydı. Elvis’in içindeki küçük çocuğu bu büyük, hasta bedende parıldarken görüyorsunuz ve bunun sonrasında sadece kısa bir süre yaşadığını biliyorsunuz,” diyor.‘Kral’, Austin’le birlikte üzerine en gösterişli kıyafetlerini giyiyor ve son kez sahneye çıkıyor. Muhteşem bir şov yapıyor ve finalde onu sahnede izleme şansı yakalayamayan hayranlarını hüzünlendirerek binayı terk ediyor.