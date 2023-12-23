Kırmızı İtalyan güzelinin babası Enzo Ferrari

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Enzo Ferrari

Alev alev yanan kırmızı rengiyle trafikteyken bir anda yanımızda beliren bir Ferrari’ye dönüp bakmamak mümkün değil! Otomobillerden hiç anlamasak bile motorun o kendine has sesine ve vaat ettiği lüksün o güzel hayaline karşı koyamıyoruz. Cuma günü vizyona giren, Michael Mann’in yönettiği ve Adam Driver’ın Enzo Ferrari’yi canlandırdığı ‘Ferrari’ adlı film vesilesiyle işte bu arzu nesnesinin ve yaratıcısının geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapımda Ferrari’nin ilk eşi ve oğlu Alfredo Dino’nun annesi Laura Dominica Garello’yu Penélope Cruz canlandırıyor. Ferrari şirketi, eşi Laura ile birlikte kuruyor. Metresi ve oğlu Piero’nun annesi Lina Lardi rolündeyse Shailene Woodley var.

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‘Ferrari’ filmi 1957’de İtalya’da düzenlenen Mille Miglia isimli otomobil yarışına odaklanıyor ama biz Enzo Ferrari’den bahsedeceğiz…

‘Zıplayan At’ efsanesi

18 Şubat 1898’de İtalya’nın Modena şehrinde yoğun kar yağışı vardı. Bu yüzden Alfredo Ferrari ikinci oğlu Enzo Alselmo’nun doğumunu kaydettirmek için iki gün beklemek zorunda kaldı. Minik Enzo, babası, annesi Adalgisa Bisbini ve evin ilk çocuğu Alfredo Dino bugün müze haline getirilen evlerinde (Enzo Ferrari Müzesi) yaşıyordu.

Internet Movie Database (IMDB) sitesinde yayımlanan biyografisine göre Enzo henüz 10 yaşındayken babası ve abisiyle birlikte Bologna şehrine otomobil yarışı izlemeye gidiyordu. Yarış tutkusu da böyle başladı. Bu aşk “Yarışmak, insanın her şeyini çekinmeden, tereddüt etmeden feda etmesi gereken büyük bir çılgınlıktır” diyecek kadar da büyüdü.

1916’da abisi ve babası

1. Dünya Savaşı nedeniyle orduya alındı. Fakat trajik bir şekilde her ikisi de İspanyol gribine yakalanıp hayatını kaybetti. Ferrari de askere gitti ama o da hastalanınca ordudan terhis edildi. İyileştikten sonra Torino’daki FIAT şirketine iş için başvuran Enzo Ferrari ret cevabı alınca Costruzioni Meccaniche Nazionali (CMN) isimli bir firmada test sürüşleri yapmaya başladı. 1920’de de Alfa Romeo ile yolu kesişti. Genç Ferrari 1923 yılında Ravenna şehrindeki Sivocci Pisti yarışını kazandı. Bu zafer vesilesiyle İtalya’nın 1. Dünya Savaşı kahramanı, efsanevi pilot Kont Francesco Baracca’nın ailesiyle tanıştı. Aile şans getirmesi için oğullarının arması olan ‘Zıplayan At’ı (prancing horse), otomobillerinde kullanması için Ferrari’ye hediye etti. Bu amblem zamanla Ferrari markasının prestijini temsil eder hale geldi. Peki, şans getirdi mi? Öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ferrari aynı yıl Laura Dominica Garello ile evlendi.

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1929 yılında Enzo Ferrari sportif başarılarından dolayı şövalye ilan edildi ve kendisine ‘Komutan’ unvanı verildi. Filmde çevresindekilerin ona sürekli bu anlama gelen ‘Commendatore’ diye hitap etmesi bundan. 1932 yılında ilk oğlu Alfredo Dino doğduğunda Ferrari yarış pilotluğu kariyerini kalıcı olarak bıraktı. Birkaç yıl sonra da Alfa Romeo’dan ayrıldı. 1939’da Ferrari markasının atası olacak Auto Avio Costruzioni adlı şirketi kurdu. 2. Dünya Savaşı sırasında fabrikası bombalandığı için markanın merkezini Maranello şehrine taşıdı.

Küçük oğlu Piero

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Savaştan sonra artık Enzo Ferrari ‘Kırmızılar’ olarak bilinen rüya otomobilleri yaratmaya hazırdı. Yıl 1947 olduğunda kendi adını taşıyan ilk spor arabayı tasarladı. Ferrari kısa süre içinde zirveye koşan bir marka oldu. Fakat oğlu Dino’nun 1956’da kas distrofisi hastalığı nedeniyle (24 yaşındaydı) hayatını kaybetmesi ve yarışlarda sürücülerin başına gelen trajik kazalar yüzünden, kişisel hayatında çok zorlandığı bir dönem yaşadı. Dino’nun ölümünden sonra küçük oğlu Piero’yu başlıca mirasçılarından biri yaptı. Fakat Piero, Enzo’nun ayrı yaşadığı eşi Laura’nın 1978’deki ölümüne kadar Ferrari ailesinin bir üyesi olarak kabul edilemedi. Ferrari 1969’da yaşadığı mali sorunlar nedeniyle şirketin yüzde 50’sini Fiat’a satmak zorunda kaldı. 1971 yılına kadar genel müdür olarak görevine devam etti. 14 Ağustos 1988’de 90 yaşındayken arkasında büyük bir marka bırakarak hayata veda etti.

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ABD’li aktör Adam Driver, Enzo Ferrari’yi filmde başarıyla canlandırıyor. Driver ‘Yıldız Savaşları’ (Star Wars) ayrıca Oscar’a aday olduğu ‘Karanlıkla Karşı Karşıya’ (BlacKkKlansman, 2018) ve ‘Evlilik Hikâyesi’ (Marriage Story, 2019) filmleriyle tanınıyor. Filmin yönetmeni Michael Mann, Entertainment Weekly dergisine verdiği röportajda Driver için “Onu De Niro ve Pacino ile karşılaştırmak yerinde olur” dedi.

‘Beğenirseniz yaparız’

GQ dergisindeki bir habere göre Ferrari iyi bir halkla ilişkiler uzmanıydı ve her yeni yol aracı için alıcılara danışırdı: “Müstakbel müşterilere ‘Bu arabayı beğenirseniz yaparız. Beğenmezseniz yapmayız’ derdi. Eğer müşteri kadınsa, bu daha da gösterişli olurdu. Konu kadınlara geldiğinde Enzo bir gurmeydi.” Çapkınlık konusunda da hatırı sayılır bir şöhrete sahipti.

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'Kumandan’ın ağzından...

◊ “Gerçek şu ki, sadece A noktasından B noktasına gitmek için araba kullanmıyorum. Arabanın tepkilerini hissetmekten, onun bir parçası olmaktan keyif alıyorum.”

◊ “Bana tamamen benzediğini düşündüğüm bir erkekle hiç tanışmadığım doğru ama bunun tek nedeni hatalarımın çok büyük olması.”

◊ “Bir erkek bir kadına onu sevdiğini söylediğinde sadece onu arzuladığını ifade etmiş olur. Bu dünyadaki tek tam sevgi, bir babanın oğluna duyduğu sevgidir.”

◊ “Kişi sürekli çalışmaya devam etmelidir, aksi takdirde ölümü düşünür.”