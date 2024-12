Kimi oyun peşinde kimi annelik…

Haberin Devamı

‘Hayvan Portresi’ kategorisinin birincisi ise ‘Besties’ (Sıkı Dostlar) fotoğrafıyla ABD’den Marcia Walters oldu.

Yine sevgi kazandı

‘Yılın Doğa Fotoğrafçısı’ (The Nature Photographer of the Year) 2024 kazananları açıklandı. Yarışmaya 96 ülkeden 22 bin 851 başvuru yapıldı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışma her yıl Hollanda’da Nature Talks Fotoğraf Festivali’ni düzenleyen Nature Talks tarafından yapılıyor.

Bu yılın büyük ödülünü İtalya’nın tanınmış doğa fotoğrafçılarından Paolo Della Rocca ‘Game Between Siblings’ (Kardeşler Arasında Oyun) adlı fotoğrafıyla aldı. Fotoğrafta iki genç kar leoparı oyun oynarken görülüyor.

Yaşa bakma!

ABD’li biyologlar, dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşunun yaklaşık 74 yaşında yumurtladığını açıkladı. Wisdom adlı albatros ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi tarafından Pasifik Okyanusu’ndaki ulusal yaban hayatı koruma alanında görüntülendi. Türdaşlarının yaşam süresi 12-40 iken Wisdom 1956 yılında 5 yaşlarındayken etiketlenmiş. Wisdom’ın hayatı boyunca 30’dan fazla yavru dünyaya getirdiği tahmin ediliyor.

Körfez flamingolarla şenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) İzmir Körfezi’nde yürüttüğü temizlik ve rehabilitasyon çalışmaları sonuç veriyor. Bayraklı Meles Deltası’ndaki çalışmalar sayesinde körfez yeniden canlanırken flamingolar, pelikanlar ve martılar bölgeyi renklendirdi. Bu mutluluk verici doğa manzarası sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.