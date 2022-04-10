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Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 19 yaşında. Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi. Yüzmeye ailesinin teşvikiyle 5 yaşında başlamış. Doğup büyüdüğü şehirde deniz yok ancak yüzme ilhamını akvaryumdaki balıklardan aldığını söylüyor. “İlk başladığımda korkularım vardı fakat yarışmalara katılıp başarılar peşi sıra geldikçe suya ait olduğumu anladım” diyor. Suyla ilk tanıştığında yanında eğitmeni Çiğdem Abaza varmış. Hocası sayesinde 12 saatte yüzmeyi öğrenmiş.



‘Motivasyonum arttı’



Doğuştan kolları olmayan milli sporcumuz geçen hafta Berlin’de düzenlenen ve daha önce gümüş madalya kazandığı Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası’nın 2022 kota yarışlarında büyük bir başarı elde etti. Kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniyeyle birinci oldu. Avrupa’nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı’ya bu başarıyı kazandığında ne hissettiğini sorduğumuzda “Şubatta 50 metre sırtüstü s5 kategorisinde 43.38’lik derecemi 42.09’a çekerek kendi rekorumu ve Türkiye rekorunu kırmıştım. Berlin’de bu rekoru da kırıp derecemi 41.41’e indirdim. Kendime meydan okumak karakterimle örtüşüyor. Altın madalyayı kazanmak, ülkemi gururlandırmak ve kendi rekorumu tazelemek; Almanya’dan çok mutlu, motivasyonum artmış şekilde dönmemi sağladı” diyor.

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“Yüzmeye başladığımda korkularım vardı fakat başarılar geldikçe suya ait olduğumu anladım.”

Bu başarıları kazanmak elbette kolay değil. Temposunu sorduğumuz Boyacı şunları söylüyor: “Pazar hariç haftanın her günü, çoğunlukla çift antrenmanla geçiyor. 40 dakika havuza hazırlık için kara çalışması, yaklaşık 2 saat havuz, sonra yarım saat esneme çalışması derken bir antrenman 4 saati buluyor. Tabii bu arada derslerimi kaçırmayıp sınavlara da hazırlanıyorum. Yoğunluğu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum… Emeğimin karşılığını almak çok güzel.” Boyacı’nın yüzmenin yanı sıra farklı ilgi alanları var. Ayaklarını kullanarak ebru sanatı, resim ve dikiş-nakış yapıyor. “Günlük antrenmanların yanında okula çok zaman ayırıyorum. Vaktim olmasa da hobilerim var. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Yüzücü olmasaydım fotoğrafçı olabilirdim. Tasarladığım kıyafetlerimi kesip, biçip dikiyorum, ebru yapıyorum” diyor. Sümeyye Boyacı’ya son olarak gelecek hedeflerini soruyoruz: “Ülkeme yüzmede ilk kez Avrupa şampiyonluğunu yaşattım, olimpiyatlarda temsil ettim ama koleksiyonumda tamamlamam gereken iki şampiyonluk madalyası daha var. Biri, birkaç ay sonra Portekiz’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası, diğeri de 2024 Paris Olimpiyatları.”

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Profesyonel yüzücülük hedefi olan gençlerin küçük yaşta başlamasını öneren Boyacı “Spor, hayatımın her alanında yol gösteren bir düzen kazandırdı. Spor insana spor dışında çok şey öğretiyor” diyor.