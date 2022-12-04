Katar 2022'nin ilk yarısında neler yaşandı? Dev turnuvada ikinci perde!

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Gözler hâlâ onların üzerinde





Herkes Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun performansını merak ediyordu. Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan’a mağlup olarak dünyayı şoke etti ama diğer grup maçlarından galibiyetle ayrıldı. Messi, Meksika maçının 64’üncü dakikasında harika bir golle kilidi açtı, Arjantin bu maçı 2-0 kazandı. Polonya karşısında penaltı kaçırsa da bir asist yaptı ve takımının galibiyetinde rol oynadı. Portekiz ise Gana’yı 3-2, Uruguay’ı 2-0 yenerek daha ikinci maçın sonunda adını bir üst tura yazdırmayı garantilemişti. Ronaldo, Gana karşısında takımının ilk golünü penaltıdan attı. Hürriyet Pazar cuma günü, Arjantin-Avustralya maçının sonucu belli olmadan baskıya girdi.

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En büyük sürpriz Japonya’dan

Grup aşamasının en büyük sürprizlerinden birine Japonya imza attı. E Grubu’nda iki eski dünya şampiyonu Almanya, İspanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, grubundan lider çıkmayı başardı. İlk maçında Almanya’yı devireren Japonlar, Kosta Rika’ya yenilse de son maçta İspanya’yı da mağlup etti.

Diğer bir sürpriz ise Fas’tan geldi... F Grubu’nda Belçika, Kanada ve Hırvatistan’la eşleşen Fas iki galibiyet ve bir beraberlikle grubunu lider tamamladı. Güney Kore’nin son dakika golüyle bir üst tura çıkması da futbolseverler için başka bir sürprizdi.

Pazubent savaşları



Turnuva öncesinde tartışma yaratan konulardan biri de LGBTİ futbolseverlerin Katar’da nasıl karşılanacağıydı. Dünya Kupası başlamadan önce turnuvanın CEO’su Nasır el-Khater kendisine yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı: “Tüm taraftarların Katar’ın dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğundan emin olmasını isterim. Her dinden, cinsel yönelimden ve ırktan taraftarın burada kabul edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.” Ancak bu turnuvaya ev sahipliği yapmaya aday olarak tüm dünyayı ülkelerine davet ettiklerini unutup Katar’a gidenlerin ülkenin âdetlerine saygı göstermesini istedi.

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Britanya Spor Bakanı Stuart Andrew ‘One Love’ pazubendiyle maç izlerken...FIFA ise Almanya, Belçika, Danimarka, Galler, Hollanda, İngiltere ve İsviçre takım kaptanlarının LGBTİ bireylere destek vermek için One Love pazubendi takmasını sarı kart tehdidiyle engelledi. Bu pazubendi sadece Britanya’nın spor bakanı Stuart Andrew İngiltere-ABD maçını izlerken taktı.

Fırtına gibi başladı ama...

En başarılı performanslardan birine Fenerbahçe’de forma giyen Ekvadorlu Enner Valencia imza attı. İlk maçında ağları iki kez havalandıran Valencia, ikinci maçında da üçüncü golünü attı. Şu an turnuvada üç gole ulaşan 5 futbolcu var. Valencia ve Alvaro Morata takımları turnuvadan elendiği için yola devam edemeyecek. Diğer oyuncular: Cody Gakpo, Kylian Mbappé ve Marcus Rashford...

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Valencia’nın gollerinden sonra Fenerbahçe resmi Twitter hesabı bu görseli paylaştı.Turnuvaya veda eden Süper Lig futbolcuları: Victor Nelsson, Fernando Muslera, Dries Mertens, Lucas Torreira (Galatasaray); Jens Stryger Larsen, Maxi Gomez (Trabzonspor); Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Francisco Calvo (Konyaspor), Atiba Hutchinson ( Beşiktaş ), Samuel Adekugbe (Hatayspor); Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor)...

Teknoloji de oyunun içinde

* Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda birçok yeni teknoloji de görücüye çıktı. Turnuvaya damgasını vuran ilk teknoloji yarı otomatik ofsayt sistemi. İnsan hatasını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem 12 kamerayla her futbolcunun 29 ayrı noktasının saniyede 50 görüntüsünü alıp yapay zekâya iletiyor. Böylece video yardımcı hakem (VAR) sisteminde olduğu gibi hangi futbolcunun önde olduğunu belirlemek için elle işaretleme yapılmasına gerek kalmıyor.

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* Turnuvanın Adidas tarafından özel üretilen Al Rihla isimli topunun içinde özel bir çip var. Adidas bu çip için bugüne kadar üretilen en hassas hareket sensörünü kullandığını söylüyor. Böylece topa yapılan her dokunuş kayıt altına alınıyor. Bu teknoloji sayesinde Portekiz-Uruguay maçındaki büyük bir gizem çözüldü! 54’üncü dakikada Bruno Fernandes’in yaptığı ortaya yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yükselmiş ve top ağlara gitmişti. FIFA golü önce Ronaldo’ya yazdı, ardından Bruno Fernandes’e... Adidas ise maçtan sonra yaptığı açıklamayla Ronaldo’nun topa dokunmadığını, Al Rihla’nın içindeki sensör sayesinde kanıtladıklarını açıkladı.* Bu yılki turnuvanın dikkat çekici yeniliklerinden biri de FIFA’nın akıllı telefonlar için geliştirdiği FIFA+ uygulaması. Bu uygulama sayesinde maçı stadyumda seyreden futbolseverler telefonlarını sahaya doğrultarak arttırılmış gerçeklik sayesinde futbolcuların istatistiklerini, oyunun ısı haritalarını görüntüleyebiliyor. Tartışmalı pozisyonları tekrar izleyebiliyor.

Cesur protesto

İranlı futbolcular İngiltere ile oynadıkları ilk maçta İslam Cumhuriyeti’nin milli marşını söylemeyerek ülkelerinde yaşananları protesto etti. Takım kaptanı Ehsan Hajsafi protestocularla dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“İran’daki tüm yaslı ailelere başsağlığı dilemek istiyorum. Onların yanındayız. Ülkemizdeki koşulların doğru olmadığını ve halkımızın mutlu olmadığını kabul etmek zorundayız. Biz buradayız ama bu onların sesi olmamamız ya da onlara saygı duymamamız gerektiği anlamına gelmiyor.”

Çin, taraftar görüntülerini sansürlüyor

‘Sıfır COVID vakası’ politikasında ısrar eden Çin, bir yandan vatandaşları arasında yayılan protesto hareketiyle uğraşıyor, bir yandan da Dünya Kupası’nı seyredenlerin maskesiz taraftarları görmesine engel olmaya çalışıyor. Katar’dan gelen canlı yayın görüntülerini 30 saniye geç servis eden Çin televizyonu, bu süreyi taraftar görüntülerini teknik direktörlerin ve futbolcuların yakın plan görüntüleriyle değiştirmek için kullanıyor.

Takımlar dersini aldı!

FIFA Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Dünya Kupası öncesi hakemlere yıldızları koruma talimatı verdiğini açıklamıştı. “Dünya Kupası, sporumuzda dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı, dünyadaki en önemli turnuva. Bu oyunculardan bazılarının rakibin neden olduğu bir sakatlık yüzünden oynayamaması çok yazık olur.

Bu nedenle hakemlerimize verilecek ilk mesaj, oyuncuların güvenliğini korumaktır” diyen ünlü hakem sözlerine, “Oyuncuların güvenliğini tehlikeye atabilecek bir şey olduğunda, antrenörler en güçlü disiplin cezası olan kırmızı kart beklemeli” diye devam etmişti. Gerçekten de turnuvanın ilk maçında futbolculara 6 sarı kart çıktı. İlk maçı izleyen diğer takımlar derslerini almış olmalı ki turnuvanın maç başına sarı kart ortalaması 3’e kadar indi. Şimdiye kadar tek kırmızı kart çıktı.