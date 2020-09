Kardashian ailesine veda

Pek çoğunuz duymuşsunuzdur, ‘Keeping Up With the Kardashians’ (KUWTK) ekranlara veda ediyor. 14 yıl, 20 sezon ve milyar dolarlık servetlerden sonra, 20. yüzyılın tek gerçek hanedan ailesinin amiral gemisi seyrine son veriyor. Kim Kardashian’ın “KUWTK olmasa bugün olduğum yerde olamazdım. Beni ve ailemi izleyen herkese müteşekkiriz” diyerek açıkladığı vedaya alışmak için önümüzde iki sezon daha var. O zamana dek gelin Kardashian’ların hayatlarımıza ve popüler kültüre kattıklarına bir göz atalım.

Ünlü olduğu için ünlü olmak: Kariyerine Paris Hilton’ın kankası olarak başlayan Kim K. esas ününü seks kasetinin basına sızmasına borçlu. Ne şarkıcı, ne aktör, ne sanatçı... O, kimine göre hiçbir yeteneği olmadan ünlü olma trendinin yaratıcısı ve bedenini bir meta olarak kullanan bir fırsatçı, kimilerine göre de bedeninin ve cinselliğinin iplerini elinde tutan bağımsız bir işkadını ve kendini sıfırdan inşa eden bir dâhi.

Büyük popolar, ördek dudaklar: Kim K.’nin alameti farikası büyük poposu her geçen yıl daha da büyüdü ve ailenin tüm kadınlarına yayıldı. İlk başlarda sıfır beden özentisini kırdığı için takdir edilen bu durum, giderek incecik ama büyük popolu olma zorunluluğuna evrildi ve çarpık beden algılarımıza bir yenisini daha ekledi. Kylie Jenner’ın dudak dolgularıyla pekişen Kardashian kadın tipi, bugün doktor ofislerinde ve filtre aplikasyonlarında taklit edilen koca bir yan sanayiye evrilmiş durumda.

Momager: Anne ve menajer kelimelerinin birleşmesinden oluşan bu kavram klanın valide sultanı Kris Jenner ile eşdeğer. İlk kocası O. J. Simpson’ın avukatı Robert Kardashian’dan dört (Kourtney, Kim, Khloe, Rob); ikinci kocası Caitlyn Jenner’dan iki (Kendall ve Kylie) çocuğu olan Kris, her bir evladını ayrı ayrı zengin ve ünlü etti. Ailenin depresifi Rob’a bile bir çorap markası kuran, kızlarının ayrıldığı damatlarından bile elini eteğini çekmeyen Kris, Kim K. Playboy’a poz verirken yandan çekim yapıp “Harikasın tatlım” demesi ve her tür skandalı paraya çevirmesiyle kendi başına bir ikon.

Selfie ve fenomen kültürü: Ailecek Khloe Kardashian’ı hapis cezasını çekmeye götürdüklerinde Kris Jenner’ın “Kim, selfie çekip durmaz mısın lütfen? Kardeşin hapse giriyor!” demesini nasıl unutabiliriz? Selfieleri interneti yıkan, ‘Selfish’ isminde bir de kitap yayımlayan Kim ve kardeşleri fenomen kültürünü de başlatan isimlerden. Toplam takipçi sayıları milyara yaklaşan ailenin en popüler üyesi 195 milyon takipçiyle Kylie Jenner. Uygulama tarihinde en çok beğeni alan 20 paylaşımın yedisi ona ait. Aile Instagram’ı hem kozmetikten giyime uzanan markalarını tanıtmak için kullanıyor hem de reklam başına milyon dolar kazanıyor. Kardashian’lar Instagram için öyle değerli ki 2017’de ‘yorumlarımız gözükmüyor’ diye şikâyet ettiklerinde algoritma değiştiriliyor ve mavi tıklı yorumlar üstte gözükmeye başlıyor.

Kanye etkisi: Kim Kardashian’ın ikinci sınıf bir televizyon ünlüsünden moda ikonluğuna terfi etmesi Kanye West ile evlenmesiyle oldu. Kanye karısını parlak polyesterden Givenchy’lerin dünyasına soktu. Birkaç yıl öncesine kadar ucuz gözüktüğü gerekçesiyle Met Gala’nın kapısından giremeyen Kim K. artık Vogue’a kapak oluyor, Kanye’nin Yeezy ile başlattığı ‘atletik şık’ akımının öncülüğünü yapıyordu. Kanye ise Kim yüzünden Jay Z ve ekürisi tarafından dışlandı ama bir yandan da ailenin iş bağlama uzmanlığı sayesinde milyarder oldu. Bugünlerde Kanye hem bipolar bozuklukla savaşıyor hem de kendi kilisesini kurmaya çalışıyor. Kim ise hukuk okuyor ve kendini haksız yere hapis yatan mahkûmları kurtarmaya adadı. Kim bilir belki ‘KimYe’ çifti yakında karşımıza ABD başkanı ve kocası olarak çıkar, belli mi olur?

Unutulmaz anlar: Her televizyon efsanesi gibi KUWTK da unutulmaz replikler ve her biri viral olan anlarla doluydu. Kim elmas küpeleri denize düşüp hüngür hüngür ağladığında Kourtney’nin buz gibi bir sesle “Kim insanlar ölüyor!” demesi; Kim ve Kourtney saç saça baş başa kavga ederken aşırı titiz Khloe’nin duvara bulaşan makyajları silmesi; bir konuda ciddi olduklarını göstermek için ‘İncil!’, ‘OK’ (tamam) yerine ‘okurrr’ demeleri... En mühim konuları konuşurken dev plastik kaplardaki salatalarını sallamaları... KUWTK başlarken minicik birer çocuk olan Kylie ve Kendall’ın bugün sırasıyla dolar milyarderi bir patron ve süper model olmaları... Kourtney ve Scott’ın adeta romantik komedi gibi takip ettiğimiz bir küs bir barışık aşkları ve elbette KUWTK bitince akıbetlerinin ne olacağını hiç bilmediğimiz, tek fonksiyonları Kardashian’ların uydusunda gezinmek olan çeşit çeşit yan karakterler...

Hepsi için ayrı ayrı teşekkürler Kardashian’lar. Soldan sağa: Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner

KARDASHIAN’LAR NE İŞ YAPAR?

Kris Jenner (Anne): Hepsinin menajeri, her işin yüzde 10’u onun.

Kim Kardashian (Kardeş): Skims isminde bir iç giyim, KWK Beauty isminde bir kozmetik, Kimojis isminde bir emoji markası var.

Khloe Kardashian (Kardeş): Good American isminde bir kot markası, Revenge Body isminde bir TV şovu var.

Kourtney Kardashian (Kardeş): Poosh isminde bir sağlıklı yaşam sitesine sahip.

Kylie Jenner (Kardeş): Ailenin en zengini. Kylie isminde bir makyaj ve cilt bakım markası, ayrıca kardeşiyle birlikte Kendall & Kylie isminde bir giyim markaları var.

Kendall Jenner (Kardeş): Dünyanın en pahalı modellerinden biri. Chanel ve Fendi defilelerinde; Estee Lauder, Adidas reklamlarında boy gösteriyor.

Rob Kardashian (Kardeş): Arthur George diye bir çorap markası var.

Scott Disick (Kourtney’nin çocuklarının babası): Talentless isminde bir giyim markası sahibi.

Caitlyn Jenner (Kendall ve Kylie’nin babası): Jenner, belki de dünyanın en tanınmış trans kadını. 2015’te bu yolculuğunu anlattığı ‘I am Cait’ isminde bir televizyon programı yapan Caitlyn’in, bugün kendi adıyla bir Youtube kanalı var.