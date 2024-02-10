Kan değerlerimizdeki eksiklikler ruh sağlığımızı etkiliyor

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Depresyonun, yorgunluğun, anksiyetenin sebebi kan değerlerimizle ilgili olabilir. Psikiyatr Nagihan Günal “Kan tahlillerinin yapılması ve saptanan eksikliklerin yerine konması tedavi sürecini olumlu etkileyecektir. Ruhsal hastalıkları nedeniyle tedavi sürecinde olan kişilerde de eksiklikleri saptayıp sorunların çözümü önemlidir” diyor.

Odaklanamıyorsunuz ve aklınız karışıyor...

Hipotiroit olabilirsiniz.

İşinize odaklanamıyorsunuz, hesaplamalar aklınızı karşıtırıyor... Hipotiroitte bu tür bilişsel bozulmalar, konsantrasyon güçlüğü, karmaşık soruları anlamada zorluklar görülebilir. Depresyona yatkınlık, düşünmede yavaşlama, motivasyon

kaybı da ortaya çıkabilir.

Sürekli halsiz ve yorgunsunuz...

Demir eksikliğiniz olabilir.

Kendinizi hep yorgun hissediyor, halsizlik çekiyorsanız demir değerlerinize baktırmalısınız. Demir eksikliği özellikle üreme çağındaki kadınlarda ve beslenme yetersizliklerine bağlı olarak çocuklarda sıklıkla saptanır. Halsizlik ve yorgunluk ön planda olan belirtilerdir. Depresyon, anksiyeteyle birlikte uyku bozuklukları gibi psikolojik belirtiler de gözlemlenebilir.

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Hep uykunuz var, modunuz düşük...

B12 vitamin eksikliğiniz olabilir.

Ne kadar iyi uyursanız uyuyun, sürekli uykunuz varmış gibi hissediyorsanız, modunuz da anlamsız yere düşükse B12 değerinizi kontrol ettirmelisiniz. Ruhsal hastalığı olanlarda yapılan taramalarda düşük vitamin B12 düzeyleri saptanmıştır. Apati, uykululuk hali, bellek sorunları yine gördüğümüz belirtiler arasındadır.

Hiçbir şeye konsantre olamıyorsunuz...

Folat eksikliğiniz olabilir.

Seyrettiğiniz filme, okuduğunuz kitaba veya bir arkadaş buluşmasındaki sohbete konsantre olamıyorsanız ‘folat’ eksikliğiniz olabilir. Folat eksikliğiyle depresyon arasında bir ilişki olduğuna dair bilimsel yayınlar var. Folat, B6 ve B12 vitaminlerinin eksiklikleri, nörolojik bozukluklara, bilişsel işlevlerde bozulmaya ve demansa yol açabilir. B1 vitamini de bilişsel bozukluk ve demans gelişimiyle ilişkilidir.

Gergin ve kaygılısınız...

D vitamini eksikliğiniz olabilir.

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Kendinizi kaygılı ve sürekli değişken bir ruh hali içinde buluyorsanız, hep gergin hissediyorsanız D vitamininize baktırın. D vitamininin aktif formu olan kalsitriol; dopamin, adrenalin ve noradrenalin gibi nörotransmitterlerin salımında önemli bir rol oynar. Depresyon ve anksiyete bozukluğu tanıları almış kişiler ve sağlıklı gönüllülerin vitamin D düzeylerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada hem depresyon hem de anksiyete bozukluğu olanların serum D vitamini düzeyi düşük tespit edildi.

Ani ve öfkeli tepkiler veriyorsunuz...

Hipomagnezeminiz olabilir.

Ailenize, arkadaşlarınıza, sevgilinize aniden öfkeyle tepki gösteriyorsunuz, üstelik sürekli halsiz ve yorgunsunuz... Nedeni hipomagnezemi yani magnezyum seviyenizin düşüklüğü olabilir. Konvülziyonlar (nöbet), depresyon, irritabilite, ataksi, vertigo, yönelim bozukluğu gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

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Sosyalleşmek istemiyor ve ani duygu değişimleri yaşıyorsunuz...

Addison hastalığı başlangıcı olabilir.

Bir süredir insanlarla görüşmek, çıkmak istemiyor, ani ruh hali değişimleri yaşıyorsanız böbreküstü bezinden salgılanan hormonlarla ilgili sorununuz olabilir. Addison hastalığı bu hormonların yeterli miktarda üretilememesi ve eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Depresyon, duygusal içe çekilme, apati (çevreye ilgisizlik, kayıtsızlık hali), istek ve inisiyatifte kayıp gibi ruhsal belirtiler görülebilir.