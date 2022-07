İyi bir festival yıllarca hafızalarda kalır

Haberin Devamı

Sanatçı listesi açıklandığı günden bugüne beklediğim ‘+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ için geçen hafta sonu Parkorman’ın yolunu tuttum. Festivalde sahneye çıkacak gruplar duyurulduğunda heyecanla içimden ‘Sanki birileri benim için müzik festivali düzenliyor’ demiştim. Son anda açıklanan isimler beklentiyi iyice arttırdı. Sahnede kimler yoktu ki: Moderat, Rhye, Cigarettes After Sex, Tamino, Molchat Doma, Jakuzi, Palmiyeler, Kit Sebastian ve Islandman gibi birçok yerli ve yabancı grupla İstanbul’un özlediğimiz festival mekânı Parkorman’da buluşacaktık. Festivalin başlamasına saatler kalmıştı ki ilk gün sahneye çıkacak L’Imperatrice, grup elemanlarından birinin



COVID olması sebebiyle festival programından çekildi. Yerine BadBadNotGood’un sahneye çıkacağı açıklandı. Festivalin nazar boncuğu olsun deyip, cumartesi günü festival gömleğimi giyip soluğu Parkorman’da aldım.



Ulaşım kolay, etkinlik bol



Ulaşım kolaylığı bir festivalde olması gereken en önemli özelliklerden biri. Taksim’den metroyla Darüşşafaka durağında inip kolayca alana vardım. Üstelik festivalin ikinci gününe (pazar) özel Hacıosman-Yenikapı seferlerinin 1.00’e kadar uzatıldığı duyuruldu. Cumartesi günü bir metro dolusu insanla birlikte saat 17.00 gibi turnikelerden geçtik. Parkorman’ın merkezine konumlanmış festival alanı tam bir cümbüştü. Koca bir sahne, minderlerde oturanlar, salıncaklarda sallananlar; pinpon, frizbi, langırt oynayanlar; sponsor firmaların lounge alanlarında sosyalleşenler, kendine festival makyajı yaptıranlar ve özel hazırlanmış fonların önünde fotoğraf çektirenler ilk gözüme takılanlar oldu. Ağaçlık bölge zarar görmesin diye bariyerlerle çevrilmiş orman, hassasiyetle korunuyordu. Alanın farklı noktalarına yerleştirilen barkodları telefonunuzla okutarak ‘+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ne özel oluşturulmuş WhatsApp destek hattındaki temsilcilere ulaşıp ‘En son metro kaçta’ ya da ‘Yemek alanında vegan seçenekler bulabilir miyim’ gibi soruları sorabiliyordunuz.

“Bir festivalde izlediğiniz konserin, yediğiniz yemeğin ve kurduğunuz dostluğun tadı bambaşkadır.”

Metroda da Tarkan...



R&B türünün popüler grubu Rhye’ı canlı izlemenin tadını çıkarırken diğer yandan yaz sıcağını ensemizde hissetmeye başladık. Ardından Rus post-punk grubu Molchat Doma’nın sahneye çıkmasıyla festivalde toz dumana karıştı. 1 ay boyunca yaklaşık 1.000 kişi tarafından hazırlanan festivalde, seyirciye yansıyan herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Kalabalığa rağmen yemek alanında ve tuvaletlerde uzun kuyruklar yoktu. Konser alanından farklı bir yere konumlanmış yemek stantlarında köfte ekmek, sosisli sandviç, midye dolma, tavuk pilav ve vegan seçenekler vardı. Tam acıkıp mola verdiğimiz anda, yemek alanındaki DJ sahnesinde @manyetikbant adıyla da tanıdığımız Radyo Eksen’in başarılı DJ’lerinden Artemis Günebakanlı’ya denk geldik. Daha sonra saat 22.15 gibi festivalin en çok beklediğim Berlinli elektronik müzik üçlüsü Moderat sahnede yerini aldı. Geçen ay yeni albümü MORE D4TA’yı yayımlayan grup, görsel şovu ve ‘Bad Kingdom’, ‘Rusty Nails’, ‘Running’, ‘Neon Rats’ ve ‘A New Error’ gibi birbirinden hit parçalarıyla İstanbullu seyirciyi tam anlamıyla coşturdu. Günün sonunda festivali bitirip metroya inen İstanbullular, müzik coşkusunu Tarkan şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek vagonlarda yaşatmaya devam ettiler.



Pazar günü festivali 19.00 gibi Jakuzi konseriyle yakalamayı başardım. Ardından festival alanı Tamino’nun sahneye çıkmasıyla iğne atsan yere düşmeyecek bir boyuta geldi. Belçikalı-Mısırlı genç müzisyenin Türkiye’deki hayran kitlesi prova yapmış dev bir koro gibiydi. Bir ara sahnede Radiohead’in ünlü basgitaristi Colin Greenwood’u gördüğümü sandım ki meğer doğruymuş. Hatta o gün bir de doğum günüymüş. Bir festival dolusu insan birlikte Greenwood’un yeni yaşını kutladık. Saat 22.15’te sahneye çıkan Cigarettes After Sex grubunun duygu dolu ‘Apocalypse’ ve ‘Dreaming of You’ şarkıları eşliğinde festival romantik bir final yaptı.

Bir geleneğe dönüşür mü?



Yaklaşık 20-25 yıldır yerli-yabancı pek çok müzik festivalini deneyimleme şansı elde etmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki bir festivalde izlediğiniz konserin, yediğiniz yemeğin, kurduğunuz dostluğun tadı bambaşkadır. İyi bir festival akılda kalır, yıllar geçse de konuşulur. İki müziksever arasındaki en tatlı ortak nokta, geçmişte birbirlerinden habersiz aynı festivalde olduklarını keşfettikleri andır. Bu tarz festivaller turist çeker. Müzik için çıkılan yolculuk seyahatlerin en keyiflisidir. Neden ‘+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’, Primavera Sound gibi Avrupa’nın binlerce turisti ağırlayan müzik festivallerinden biri olmasın...

2 gün boyunca 20 bin kişiyi ağırlayan ‘+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’, zevkle seçilmiş line-up’ı ve profesyonel ekip çalışmasıyla ileride büyük bir festival geleneğine dönüşebileceğinin sinyallerini verdi. Başta Salon İKSV Direktörü Deniz Kuzuoğlu olmak üzere emeği geçen herkesin eline sağlık.