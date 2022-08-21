İyi bir çalışma planı yapın, en geç eylülde başlayın

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 18-19 Haziran’da uygulanan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçen hafta açıklandı. Bazı öğrenciler zorlu bir çalışmanın ardından üniversite hayaline kavuşurken bazıları da sınavda başarılı olamadı. Öte yandan sınava giren 2 milyon 320 bin 388 üniversite adayı bilinçli olarak ‘mezuna kaldı’. Bu tabir, lise son sınıfta üniversite sınavına giren ama istedikleri puanı alamayan öğrencilerin bir sonraki sene tekrar sınava gireceklerini anlatmak için kullanılıyor.

Uzmanlar bu yıl YKS tarihinin doluluk oranı en yüksek yerleştirme sürecinin yaşandığını söylüyor ve seneye mezuna kalacak öğrenci sayısının düşeceğini öngörüyor. Bu durumun da bu yıl mezuna kalan adaylara avantaj sağlaması bekleniyor. Sınava hazırlanan adayların moral bozmadan çalışmaya başlaması konusunda hemfikir olan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt ve eğitimci Onur Soğuk mezuna kalan adaylara önümüzdeki yıl başarıyı yakalamak için 25 ipucu verdi.

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Avantajınızı fark edin

1- Bu yıl üniversiteye yerleşen adayların fazla olması nedeniyle seneye mezuna kalan öğrenci sayısı azalacak. Bu, seneye size avantaj sağlayacak. 2 2- 2-2İstemediğiniz bir yeri kazansaydınız ve tekrar sınava girseydiniz ortaöğretim başarı puanınız ceza olarak

yarıya indirilecekti. Dolayısıyla bu iki avantajın farkında olun.

2- Kendinizi aldatmayın, samimi olun. ‘Ben yeteri kadar çalışmıyorum’ cümlesini kendinize dürüstçe söyleyin.

3- Özeleştirinizi yapın. Geçen yıl ne hatalar yaptığınızı, eksiklerinizin neler olduğunu düşünün. Kendinizle yüzleşin.

4- Kendinizi bitkin ve üzgün hissedebilirsiniz. Ancak en geç eylülde çalışmalara başlayın.

Hızlı gidip çabuk yorulmayın

5- Mezun öğrenciler için en büyük risklerden biri vakit çok bol olduğu için zamanı hor kullanmalarıdır. Başarılı olabilmek için zamanı iyi yönetmek gerekir. Çalışma programı hazırlarken buna dikkat edin.

6- Standart bir çalışma planı yoktur, herkesin yöntemi farklıdır. Kendi düzeninizi kurun.

7- Başarı tesadüfi değildir. Adım adım ilerleyen bir programla başarılı olunabilir. Belirlediğiniz plana sadık kalın.

8- Hızlı gidip çabuk yorulmaktansa, bilinçli ve sağlam bir şekilde, kademe kademe artacak bir program uygulayın. Sınav yaklaştıkça performansınızı arttırın.

9- Kursa gidecekseniz etütlerden azami ölçüde yararlanın.

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Eksiklerinize ağırlık verin

10- Geçen yıl başarısız olduğunuz derslere ve konulara ağırlık verin.

11- Başarılı olduğunuz derslerdeyse düzenli olarak soru çözerek seviyenizi koruyun.

12- Yıl içinde sınıf ortamında denemelere katılın. Böylece eksik kaldığınız konuları tespit edip onlara ağırlık verebilirsiniz.

13- Düzenli paragraf soruları çözerek, kitap ve makaleler okuyarak okuma, anlama ve metinleri yorumlama becerinizi geliştirebilirsiniz.

Çaresizliğe kapılmayın

14- Moralinizi yüksek tutun. Sürekli üzüntülü bir ruh hali çalışma sisteminizi olumsuz etkiler.

15- Kendinize güvenin ve iradeli olun. En küçük olumsuzlukta yılmayın.

16- Yıl içinde zaman zaman performansınız düşebilir; bu çok normal. Başarıya ulaşmış adayların da sınava hazırlanırken zaman zaman düşüşler yaşa-

dığını ancak çalışmalarından ödün vermediğini bilin.

17- İki yıllık bir çalışma süreci ‘sıkılmanıza’ neden olabilir. Yine de sabredin ve çalışmayı bırakmayın.

18- Cesur olun, ‘ya kazanamazsam’ diye korkuya kapılmayın.

19- Azimli olun. Yolunuzda kararlılıkla yürüyün.

20- Öğrenilmiş çaresizliğe, ‘yapamam’ gibi düşüncelere kapılmak harekete geçmenizi zorlaştırabilir. Böyle olumsuz inançlarınız varsa ailenizden destek alın. İleri düzeyde endişe ya da kaygı yaşıyorsanız mutlaka uzmanlara başvurun.

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Kendinize vakit ayırın

21- Çalışkan olun. Çalışanın özgüveni de yerinde olur. Düzenli ve dikkatli çalışmak sizi hedeflerinize götürecektir.

22- Kendinizi zaman zaman kontrol edin. Eksiklerinizi tarafsız bir gözle görmeye çalışın.

23- İhtiyacınız ölçüsünde kendinize mutlaka vakit ayırın, sosyal hayattan kopmayın.

24- Ne yapmak istediğinizin bilincinde ve yeteneklerinizin farkında olmanız önemli.

25- ’Kendinizi gelecekte nerede görüyorsunuz’ sorusunun üzerine düşünün ve net olarak verebileceğiniz bir hedef belirleyin. Bu doğrultuda çalışın.

Bir yıl daha çalıştı, hedefine ulaştı

Betül Çolak, 19 yaşında. Geçen yıl YKS’ye sayısal puan türünde hazırlandı; sayısalda 58 bin 944, eşit ağırlıkta 114 bin 916’ncı sıradaydı. Bu yıl eşit ağırlık puan türüne yoğunlaştı ve 2 bin 134’üncü olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti.

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“Kendimi bildim bileli hukuk okumak istedim. Ancak lise sonda istediğim sonucu alamayınca tekrar hazırlandım ve hedefimi tutturdum” diyen Çolak mezuna kaldığı yıl nasıl çalıştığını anlattı:

*İlginin daha üzerimde olduğu butik bir dershaneye gittim.

*Sene başında sıralamam kaç gelirse ne tercih yapacağıma dair tüm ihtimalleri belirledim.

*Sosyal hayattan uzaklaşmadım. Arada soluklanmak derse dinç dönmemi sağladı.

*Deneme sınavlarında netim düşük gelse bile üzülmek yerine yapamadıklarıma yoğunlaştım.

*Günlük sıkıntıları mümkün olduğunca kafaya takmamaya çalıştım. Gerektiğinde ailem ve arkadaşlarımdan yardım aldım.