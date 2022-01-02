İpek Akşin: ‘5 branşta kendimi 5 farklı insan gibi hissediyorum’

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Pentatlon sporcumuz İpek Akşin, Londra Üniversitesi’nin her yıl yalnızca 1 sporcuya verdiği tam bursla yüksek lisans programına kabul edildi. TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan milli sporcu, Londra Üniversitesi’nde uluslararası spor yönetimi alanında yüksek lisans yapacak. Başarısının sırrını mutlu olmasına bağlayan Akşin, 5 branş üzerinden gerçekleştirdiği pentatlon sporu için “Bu çeşitlilik günüme renk katıyor” diyor.

Her yıl sadece 1 kişiye verilen bu bursu kazanabilmek için ne gibi kriterler gerekli?

Burs başvurusu için İngilizce dil yeterliliği, lisans eğitimi ve uluslararası sportif başarılar istiyorlardı. 2009’dan beri milli takım sporcusuyum. O tarihten itibaren Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen birçok yarışta ülkemi temsil ettim ve başarılar elde ettim. Benimle ilgili referansı UIPM’in verdiğini düşünüyorum.

Bursu kazandığınızda ne hissettiniz?

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Kendime ne kadar güveniyor olsam da gerçekten şaşırdım. Çok mutlu oldum. İlk yaptığım şey sonucu ailemle paylaşmak oldu. Ondan sonra federasyon başkanımız Veli Ozan Çakır’la konuştum ve o da gurur duyduğunu söyledi.

Bu bursla birlikte nasıl bir eğitim alacaksınız?

Uluslararası spor yönetimi yüksek lisans programı 2 yıllık bir eğitim. Dünya Spor Akademisi’nin Londra Üniversitesi’yle anlaşması sonucunda burslu eğitim süresi 5 yıla kadar uzayabiliyor. Bunun nedeniyse programda değişik ülkelerden ve spor dallarından sporcuların bulunması ve birçoğunun benim gibi aktif sporcu olmaları.

Biraz başa dönelim. Pentatlona nasıl başladınız?

4 yaşımda ailem suyu çok sevdiğimi fark ettikten sonra beni yüzmeye başlatmış. Büyüdükçe iyi bir yüzücü oldum ve Türkiye dereceleri elde ettim. Modern pentatlonun alt dalı olan biatlon (yüzme-koşu) branşını duydum. 9 yaşındayken ilk yarışıma girdim ve birinci oldum. Antrenörlerim ve ailemin yönlendirmesiyle diğer pentatlon branşları olan atış, eskrim ve biniciliğe de başladım.

Modern pentatlon nedir?

İçerisinde yüzme, eskrim, binicilik, atış ve koşu var. Uluslararası yarışmalarda güne genellikle yüzmeyle başlıyoruz ve 200 metre serbest yüzüyoruz. Sonrasında eskrime geçiliyor ve finale kalan 36 sporcu birbiriyle tek tuşluk maç yapıyor. Binicilik branşındaysa tanımadığımız ve kurayla belirlenen bir atla 20 dakikalık ısınma süremiz oluyor. Isınma süresinin ardından 15 engelli atlama parkurunu tamamlıyoruz. Günün son branşında atış ve koşuyu beraber yaptığımız kombinasyon yer alıyor. Buradaysa 4 kez 800 koşup aralarda lazer silahla 5 hedefi vurmak için atış yapıyoruz. Branşların sonunda alınan puanlara göre sıralama belli oluyor.

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Çok yorucu değil mi?

Antrenman döneminde doğru bir planlama yapmak önemli. Günde en az 3 antrenman yapıyorum, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmam gerekiyor.

Bu spor neden cazip geldi?

5 branşta kendimi 5 farklı insan gibi hissediyorum. Bu çeşitlilik renk katıyor.

En sevdiğiniz hangisi?

Eskrim. Aynı anda hem modern pentatlon hem de eskrim milli takımına giren ilk Türk sporcuyum.

Hiç başınıza tatsız bir olay geldi mi?

2014’te antrenmanda attan düştüm ve kırık nedeniyle 2 kez ameliyat oldum. Zorlu, acılı ve bol ağlamalı tedavi süreçlerinden geçtim.

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Enerjinizi nasıl yüksek tutuyorsunuz, hiç mi düşmezsiniz?

Bence başarımın en büyük sırrı mutlu olmam. Bunun yanında kendimle ilgili bana başarıyı getirdiğine inandığım kurallarım var. Örneğin dakik olmaya çok önem veririm. Herhangi bir nedenle antrenmana gidemediğim zaman büyük bir suçluluk duygusu hissederim. Antrenmanın içeriğini hocalarımın istediği en iyi şekilde yaparım. Kaytarmayı hiç sevmem ve grup antrenmanlarında düzeni bozanlara da kızarım.

‘SUDOKU ÇÖZÜYORUM’

Spor dışında sosyalleşmek için neler yapıyorsunuz?

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Antrenman planlamamda pazar günlerim boş. Pazarlarımı değişik aktivitelerle geçirip bir sonraki haftaya hazır olmaya çalışıyorum. Şehir dışında bahçeli bir evimiz var. Orada meyve ağaçlarımızla ve sebzelerimizle ilgilenip anne-babama yardım ediyorum ya da arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, sinema ve tiyatroya gitmeyi seviyorum. Bazen de yalnız kalmak hoşuma gidiyor. Böyle zamanlarda sudoku çözüyorum. Canım birileriyle konuşmak istediğinde anneannem, dedem ve teyzemle sohbet ediyorum.

Pentatlonda bundan sonraki hedefleriniz neler?

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2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak. Kısa vadede hedefim olimpiyata sporcu olarak katılmak olsa da uzun vadede olimpiyatları düzenleyenler ve yönetenler arasında olmak istiyorum. Bunu yapabileceğime inancım tam.