Hislere tercüman oldular

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Emoji kelimesi Japonca ama dijital dünyayı öyle ya da böyle bir şekilde bilenler bu kelimenin ne anlama geldiğini hemen anlıyor. 1990’ların sonunda, 2000’lerin başında MSN Messenger (mesajlaşma programı) ile başlayan emoji kültürü günümüzde çok farklı boyutlara ulaştı.



MSN’de yüz ifadelerini anlatmak için kullandığımız noktalama işaretleri gerçek bir yüze bürünerek farklı renklere aktarıldı.



Bu iletişim biçimi günden güne gelişti, sadece gülen suratlarla sınırlı kalmadı.



Artık birçok nesnenin kendine özel emojisi var. Öyle ki emojipedia.org internet sitesinin istatistiklerine göre şu anda klavyelerimizde 3 bin 600’den fazla emoji bulunuyor.

Bu kadar çeşitli emoji türeyince kullananların sayısı da günden güne artıyor. Yapılan son araştırmalara göre Twitter’da tweet başına kullanılan emoji oranı beşte bir. Emojileri en çok kullananlar da gençler. Worldemojiday.com verilerine göre Twitter’da en çok emoji kullananların

yüzde 86’sı 24 yaşın altında.

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Sık kullanılanlar

Herkesin bir favorisi var tabii ama dijital dünya sayesinde en çok kullanılanların takibini yapmak hiç zor değil. Yazı karakterleri ve emojilerin tüm dünyada aynı standartlarla kullanılması için çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Unicode Konsorsiyumu geçen yılın en çok kullanılan emojilerini açıkladı.

* En çok kullanılan emoji, Twitter’ın da en popüleri olan ‘sevinç gözyaşları’:

* İkinci sırada ‘yüksek sesle ağlayan yüz’ var ki bu emoji ağlamaktan öte ‘gülmekten ölmek’ anlamına geliyor:

* Üçüncü sıradakiyse kırmızı kalp:

Bunları;

* Yerde yuvarlanarak gülen yüz

* Başparmak yukarı

* Elleri birleştiren emoji

* Kalpli öpücük atma

* Kalpli, sevildiğini hisseden yüz

* Gözünden kalpler fışkıran yüz

* Yanakları kızarmış, gülen yüz izliyor. Ek olarak; COVID-19’un etkisiyle kullanılmaya başlayan ‘şırınga’ (), ‘yalvaran yüz’ () ve Reddit adlı forumda oldukça popüler olan ‘parıltı’ yükselişte.

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Yeni emojiler yolda

Yeni emojiler yolda Telefonlarınıza indirebileceğiniz emoji tasarımları oluşturan Emojipedia, 31 yeni örnek tasarımı Twitter hesabından paylaştı. Bu tasarımlarda kaz, karga, eşek ve geyik emojilerinin yanı sıra mavi, gri ve pembe renkli kalp şekilleri de var.

Neden ve hangi emoji?

‘Kültürün bir parçası oluyorum’

H.S., 23, kadın