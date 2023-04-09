“Güzel şarkılar eşlik etsin sonsuzluktaki yolculuğuna...”

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Müzik dünyasında olup biteni takip etmek için dergi sayfalarını karıştırmaya başladığımda adıyla karşılaştım ilk kez. Blue Jean internetsiz o günlerde dünya müziğine açılan kapıydı. Aradan yıllar geçtikten sonra bir liselerarası müzik yarışmasında Tolga Abi ile jüri üyesi olma şansı elde ettim. Sonra da Hürriyet Ekler ekibinde birlikte çalıştık. Pop Virüs köşesinde yazdığı dönemde bir müzik röportajı yapacağım zaman mutlaka danışır, fikrini alırdım. Hiçbir zaman ötelemez, samimiyetle fikirlerini paylaşırdı.

Yakınlarına Tolga Akyıldız’ı sorduk...

‘İflah olmaz metalcilerdik’

Süreyya İzgi, gazeteci



30 yıllık arkadaşımın arkasından yazmak çok garip, çok buruk bir his. İkimiz de Blue Jean’in peş peşe yayın yönetmenliğini yaptık. Bilmem kaç nesil okuyucularımıza yıllarca Madonna’lı, Michael Jackson’lı dünyanın en güzel pop müzik dergisini hazırladık. Ama aslında perde arkasında ikimiz de iflah olmaz metalcilerdik! Aynı dili konuşmamız sayesinde bugünlere kadar uzandık. Hayatımızda hep müzik oldu. Olacaktı. Ve olacak. Tolga her zaman müzikle hatırlanacak.

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‘Zekâsı, donanımı, vizyonu ve aurası, onun pırıltısının yapıtaşlarıydı’

Afşin Akın, müzik yapımcısı



Tolga’yla tanışmam Hey dergisinde çalıştığım döneme denk geliyor. 14 yaşındaydı ve babası, değerli gazeteci Erhan Akyıldız, ağabeyimiz Kanat Atkaya ve bana emanet etmişti Tolga’yı... O yaşta dergiye gelir, Fransızca çeviri yapar; bizi muziplikleri, sempatikliği ve esprileriyle serseme çevirirdi. Zekâsı, donanımı, vizyonu ve aurası, pırıltısının yapıtaşlarıydı. Psikoloji formasyonunun ve gazeteciliğinin yanı sıra müzik alanına yönelmesiyle de memleketin bu piyasası için çok çabalamış, projeler üretmiş ve özellikle de genç müzisyenlere büyük katkıları olmuştur.

‘Şimdi yıldızların yoldaşı oldu’

Doğu Yücel, yazar



2001’de Blue Jean ofisine girerken yaşadığım heyecanı dün gibi hatırlıyorum. Tolga’yla efsane derginin ofisinde iş görüşmesi yapacak olmak 23 yaşında İzmir’den İstanbul’a gelmiş bir genç için oldukça büyük bir olaydı. Blue Jean bizim için sadece bir dergi değildi, her şeyden önce bir müzik ve gazetecilik okuluydu. Ve kuşkusuz Tolga bu okulun başöğretmeniydi. Dergide müzik aşkını kalabalıklara yaymayı hedefleyen Tolga, son yıllarda özellikle genç müzisyenlere yol göstermeyi kendine misyon edinmişti. Şimdi yıldızların yoldaşı oldu. Güzel şarkılar eşlik etsin sonsuzluktaki yolculuğuna.

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‘Her zaman merkezimizdi’

Ergün Arsal, akademisyen, müzik yazarı



Tolga’yla 1997’de tanıştık. Başlangıçta iş arkadaşıydık; zamanla iki dost, iki yoldaş olduk. İnsanları birleştiren bir kişiliği vardı. Bu özelliği sayesinde Blue Jean bir müzik dergisi olmaktan çıkıp çalışanları için gerçek bir aileye dönüştü. Öyle bir aile ki Tolga sayesinde ömürlük kardeş olduk. Tolga her zaman bizim merkezimiz, ‘takyıldız’ımızdı.

‘Ondan öğrendiklerimle...’

Zeynep Okyay, Sony Music Türkiye İş Geliştirme Müdürü



10’lu yaşlarımın başında okuyucusuyken sonlarına doğru bir anda çalışma arkadaşım, patronum oldu Tolga. Lise 2 ödevimin, ilk röportajımın, çömezliğimin ilk kurbanı olmasına rağmen röportajın sonlarına doğru “Stajını gel bizimle yap” diyerek bana, hayatta hiçbir şeye değişmeyeceğim ailemin kapılarını sonuna kadar açtı. Ondan öğrendiklerimle hayatımın son 23 yılını yürüdüm. Hep yanımda olduğunu bildiğimden belki de bu kadar rahattım. Biliyorum gittiği yerde Çağlan’la (Tekil) bize bakıp tatlı tatlı bizi çekiştireceksiniz.

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‘Ne güzel izler bıraktı’

İpek Atcan, Dergy.com Genel Yayın Yönetmeni



Tolga’yı kaybettiğimiz gün, tanıdığım-tanımadığım birçok insanın paylaşımında, birçok insanın hayatında ne de güzel izler bırakmış olduğunu gördüm. Geçen sene bana, 2007’deki doğum gününde ona yazdığım ve hiç hatırlamadığım bir mektubun fotoğrafını gönderip eklemişti: “15 yıl sonra değişen bir şey yoktur umarım.” Mektubum uzun ama tıpkı orada dediğim gibi: En mutlu anımda ‘Tolga olsaydı da görseydi, konuşsaydık’ diye düşünüyorum. Mutsuz anımda da aynı şekilde. Her şeyi seninle paylaşmak istiyorum çünkü biliyorum ki

o paylaşılan şeyler boşa değil.

‘Hayatımdaki dönüm noktalarından biridir...’

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Tunç ‘Turbo’ Dindaş, grafiti sanatçısı



Blue Jean dergisinde hip-hop sayfaları yapmak istiyordum. Bu kültürü tanıtmak amacımdı. Tolga bu sayfaları yapmama imkân verdi. Sonra da dergiyi bir grafiticiye emanet edip beni görsel yönetmenlik koltuğuna oturttu. Hayatımdaki dönüm noktalarından biridir Tolga Akyıldız. Müzik ve dergi dünyası için çok büyük, zamansız bir kayıp. Seni hiçbir zaman unutmayacağım Takstar!

‘Yeri dolmayacak’

Aylin Aslım, müzisyen



Çocukluk arkadaşım, kardeşim, canımın içiydi o benim. Tarifi zor bir kayıp, içimden büyük bir şeyin koptuğunu hissediyorum. Yeri dolmayacak. Öyle de kendine has bir insandı.

‘İyi ki aynı müziklere denk geldik’

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Hakan Tamar, radyo programcısı



Güzel müziğin, güzel insanları bir araya getirmesine bayılırım. Tolga ile tanışmamızı hatırlıyorum, Tolga’nın gülümsemesi, o içindeki çocuğu esirgememesi, çok net. İyi ki aynı zamanda, aynı müziklere denk gelmişiz.