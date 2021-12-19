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Güçlerini iyiliğe kullanıyorlar

#Dünyanın En Güçlü Kadınları#Özlem Türeci#Liste
Güçlerini iyiliğe kullanıyorlar

Dünyanın en güçlü kadınları belirlenirken artık servetleri ve mevkileri kadar, bunları insanlık ve dünya için nasıl kullandıkları da önem kazanıyor. Forbes’un her yıl açıkladığı En Güçlü Kadınlar listesindeki ilk 3 kişi de servetini, politik gücünü dezavantajlı gruplara adamış isimler… Özlem Türeci ise insanlığın aşı umuduna çare olarak listede...

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Forbes dergisi 18 yıldır olduğu gibi Dünyanın En Güçlü Kadınları listesini yayımladı. Listede 40 CEO ve 19 dünya lideri var. Uzun yıllardır birinci sıradaki Almanya şansölyesi Angela Merkel emekli olunca liderlik koltuğuna hayırsever milyarder ve yazar Mackenzie Scott oturdu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’tan 2019’da boşanmasının ardından 37 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kadını olan Scott servetinin en azından yarısını bağışlayacağını açıklamıştı. Scott, iki yılda 500 sivil toplum kuruluşu ve 286 gruba 8.5 milyar dolar verdi. 

Güçlerini iyiliğe kullanıyorlar
Hayırsever milyarder ve yazar Mackenzie Scott

Üçüncülükten ikinci sıraya yükselen Kamala Harris ABD’nin ilk siyah, Güney Asyalı kadın başkan yardımcısı… Annesi kanser araştırmaları konusunda uzman, Hint bir biliminsanı, babası Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü... Harris Kaliforniya’da doğup büyüdü. ABD’de pek çok ilke imza attı. Topluma cinsiyet eşitliği, siyah kadınlar ve göçmen kadınlar için eşitlikçi bir dönüşümün umudunu verdi.

Güçlerini iyiliğe kullanıyorlar
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

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Üçüncü sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde var. Pandemiden hemen önce görevine başlayan Lagarde ekonomik daralma döneminde Avrupa’nın para politikasını yönetiyor. Lagarde IMF Başkanı olduğu dönemde 2008 krizini değerlendirirken ‘grup düşüncesi’ yaklaşımının (grupla uyumlu olma arzusunun irrasyonel kararlarla sonuçlanması) altını çizerek sektörde daha çok kadının olması gerektiğini söylemişti. Lagarde, ünlü müzisyen Bono’nun başlattığı ‘Fakirlik Cinsiyetçidir’ (Poverty is Sexist) kampanyasına da destek veriyor.

Güçlerini iyiliğe kullanıyorlar
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

ÖZLEM TÜRECİ, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 48’İNCİ KADINI

Listeye Türk biliminsanı Özlem Türeci ve işinsanı Güler Sabancı da adını yazdırdı. COVID-19 aşısını geliştiren BioNTech’in kurucularından Türeci listenin 48’inci sırasında. Forbes, Türeci hakkında “Türeci’nin kaderi bilim ve sağlık alanında bir kariyerdi. Annesi biyolog, babası cerrahtı. Bu yıl listeye ilk kez giren 20 kişiden biri olan Türeci, sadece biyoteknoloji şirketinin kurucularından olduğu için değil, mRNA aşısının geliştirilmesinde lider rol üstlendiği için sıralamaya girdi” yazdı.

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#Dünyanın En Güçlü Kadınları#Özlem Türeci#Liste

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