‘Gecenin 3’ünde son dakika transfer haberi geçen futbol ülkesi bulamazsınız’

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Dusan Tadic

Yıldızları kapmak için takımlarımızın birbirine attığı çalımlar adeta transfer sezonuna damga vurdu. Ajax’tan Beşiktaş’a geleceği beklenirken bir anda Fenerbahçe’ye imza atan Sırp forvet Dusan Tadic... Ardından Fenerbahçe’ye gelmesi beklenirken Galatasaray’la anlaşan Wilfried Zaha... Ve Tete, Milot Rashica, Fred... Yaz transfer sezonu 15 Eylül’de bitecek. Şu ana kadarki bol heyecanlı transfer dönemini tecrübeli muhabirler anlattı.

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Wilfred Zaha

‘En renkli transfer sezonunu yaşıyoruz’

Ali Naci Küçük, Hürriyet gazetesi Galatasaray muhabiri

◊ Çok daha iyi, başarılı, nokta atışı transfer dönemlerim oldu. Fakat bu sene yanlışa düşmemek, doğru zamanda doğru bilgiyi vermek önemliydi. Geç de olsa doğru haberi vermek daha önemli.

◊ Sosyal medyadan çok mesaj alıyorum. İşin içine Avrupa basını da girdiğinden yabancı menajer ya da meslektaşlarımızla bilgi alışverişi yapıyoruz.

◊ Türk futbol tarihinin en renkli ve ses getiren transfer sezonunu yaşıyoruz.

◊ Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi’nde yer almak için transferlerini bu hedef doğrultusunda erkenden gerçekleştirdi. Yüksek kalitede oyuncuların alınması şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın daha güçlü bir ekip olmasını sağladı.

‘Bitti denilen futbola heyecan geldi’

İsmail Er, Hürriyet gazetesi Beşiktaş muhabiri

◊ Takımların bu sezon yaptığı transferleri geçmişte hiç yaşamadım. Parası olan değil, sattığı oyuncu kadar transfer yapan ve elindeki oyuncuyu satamayıp istikrarsız transfer yapan kulüplerin sezonu oldu.

◊ Menajerlerin medyadaki adamları, satmak istedikleri oyuncuları sürekli pazarladı. Örneğin Tadic’i önce Beşiktaş ile gündeme getirdiler, ardından Fenerbahçe’ye iyi paraya pazarladılar. Aynı olay Ramos ile de yaşandı.

◊ Transfer çalımları bitmiş olan futbola heyecan getirdi, adrenalini yükseltti. Favori takımlar transfer üstüne transfer yaptılar. Süper Lig golcülerin ligi olacak.

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Milot Rashica

‘Geç olsun ama doğruyu yazayım’

Süleyman Arat, Hürriyet gazetesi Fenerbahçe muhabiri

◊ Her transfer dönemindeki çekişme ligin o yılki karakterini, ruhunu anlatır. Bu sezon çok çekişmeli bir lig bizi bekliyor.

◊ Önceden bilgi alsam da gazetecilik refleksimle emin olmadan yazmamayı tercih ediyorum. Çünkü transfer bir saniyede olumlu da sonuçlanabilir, masadan da kalkabilirler. Bu yüzden “2-3 saat geç yazayım ama doğruyu yazayım” prensibimi sürdürdüm. Bu sezon sadece Livakovic transferinde bilgi kaynaklarıma çok inandım. Geleceğini yetkili ağızlardan duyup okuyucularıma aktardım.

◊ Kimseden DM, direkt mesajla almıyorum bilgileri. Bunun yerine telefonla konuşmayı seçiyorum. Zira hiçbir yetkili geride belge bırakmak istemez.

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Edin Dzeko

‘Asıl hava sahada atılır’

Serdar Sarıdağ, Milliyet spor yazarı

◊ Bir zamanlar kulüpler ne UEFA ne de TFF tarafından mali anlamda mercek altındaydı. O zamanlar transferde harcanan paralar, şu an harcanan paraların yanında bize çok büyük bir miktar gibi gelmiyor artık. Bu kadar para, bu kadar transfer Türkiye şampiyonluğu için değil, daha büyük hedefler uğruna... Kulüpler mevcut borçlarını yerel bir şampiyonlukla kapatamaz.

◊ Transferlerde taktik tahtası üzerinde açık ara önde olan Galatasaray. Hem mevcut kadrosunu korudu hem de takviye yaptı. Lakin transferin havası masada atılır, asıl havaysa sahada atılır. Aboubakar, Icardi ve Dzeko arasında yaşanacak olan rekabet lige ayrı bir lezzet katacak.

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‘Ne kadar sinkaflı cümle varsa yedim’

Ufuk Kaan Karacan, spor programcısı

◊ Zordu be... Ağır kahveler içip ayakta kalmamız gereken bir zamandı. Çünkü gecenin 3.00’ünde son dakika transfer haberi geçilen başka bir futbol ülkesi bulamazsınız. Takımların sadece kadro mühendisliğiyle değil, birbiriyle de uğraşarak ilerlediği bir mevsim...

◊ Livakovic’in gol yemediği maç sayısını söylüyorum, Diğer takım taraftarları “Sadece bir not değil mi” diyor. Değil. Hırvat liginin hafifliğini anlattılar, ne kadar sinkaflı cümle varsa yedim. Bizdeki de sabır tabii...

◊ ‘Transfer çalımı mıdır’ diye soruyorlar, fikrimizi söyleyince çalımı ben atmışım ya da yedirmişim gibi küfrü basıyorlar.